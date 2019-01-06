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Глава МИД ФРГ обвинил Россию в нарушении ДРСМД

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Германия возложила вину за расторжение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) на Россию, призвав Москву пойти на встречу требованиям США и снять с вооружения ракету, якобы нарушающую договор. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag

Глава МИД ФРГ обвинил Россию в нарушении ДРСМД



Глава внешнеполитического ведомства Германии уверен, что положения ДРСМД нарушила именно российская сторона, разработав и внедрив в войска "запрещенную крылатую ракету" наземного базирования для ОТРК "Искандер". По словам Мааса, для сохранения договора Москва должна выполнить требования Вашингтона и снять с вооружения эту ракету, но так, чтобы "это было доказуемо".

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео обвинил Россию Россию в нарушении ДРСМД и выдвинул своеобразный ультиматум - Россия должна в течении 60 дней выполнить требования США, иначе Вашингтон выходит из договора. В ответ российский МИД назвал неприемлемым ультиматум США, заявив, что решение Белого дома о выходе из договора принято уже давно, теперь же там пытаются обвинить в этом Россию. Позже к требования США присоединился и Североатлантический альянс, генсек которого Йенс Столтенберг заявил, что у России "есть последний шанс для возвращения к выполнению условий договора".


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