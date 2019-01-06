США заявили о поддержке ударов ВВС Израиля по иранским объектам в Сирии

Советник американского президента по вопросам нацбезопасности сегодня проводит переговоры с представителями израильского руководства. Основная тема для переговоров – ситуация на Ближнем Востоке и конкретно – в Сирии. В Вашингтоне уже не скрывают того, что ждут от Израиля «ответного жеста доброй воли» после признания США Иерусалима в качестве израильской столицы.Болтон подводит к тому, что израильские войска должны в боевом плане заполнить тот «вакуум», который может образоваться в Сирии после вывода американских войск. Израильская авиация, по мнению властей США, могла бы действовать практически как часть американской коалиции, в операциях которой сама американская авиация, по ранее прозвучавшим заявлениям, участвовать уже не будет.Но в то же время обсуждается и возможность оставить некоторое число американских военнослужащих на военной базе Эт-Танф вблизи от иорданской границы.Болтон отмечает, что Соединённые Штаты выступят в поддержку действий израильской авиации против иранских и проиранских формирований на территории Сирии. По словам советника Трампа, усиление военной составляющей Ирана в Сирии неприемлемо.После посещения Израиля Джон Болтон, как пишут средства массовой информации США, отправится с визитом в Турцию. А через некоторое время после визита Болтона в Анкару президент Турции полетит в Россию на встречу с Владимиром Путиным.