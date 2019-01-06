Минфин США заблокировал сделку по продаже Ирану Sukhoi Superjet 100
Соединенные Штаты заблокировали продажу иранским компаниям-авиаперевозчикам самолета Sukhoi Superjet 100, отказав в выдаче экспортного сертификата. Об этом сообщает израильский портал iHLS.
Как пишет издание, американский Минфин отказал в выдаче экспортного сертификата на продажу самолета Sukhoi Superjet 100 по причине того, что более 10% деталей российского самолета произведено в Соединенных Штатах. Превышение порога в 10% требует одобрения сделки Министерства финансов США. Отсутствие сертификата ставит крест на поставку этих самолетов Тегерану, поскольку получение экспортного сертификата было основным требованием иранской стороны при заключении контракта на поставку "Суперджетов" в эту страну.
В Тегеране прокомментировали данную ситуацию, заявив, что при отсутствии американского разрешения не может быть и речи о поставках самолетов, а замена деталей американского производства на российские займет слишком много времени.
Ранее "Гражданиские самолеты Сухого" подписали меморандум о намерениях поставить Ирану 40 пассажирских самолетов Sukhoi Superjet-100 в новой "русифицированной" версии. При этом еще в 2017 году заявлялось, что компания может столкнуться с противодействием Минфина США на поставку самолетов Ирану, а уменьшить количество деталей, произведенных американскими производителями, ниже 10%, у компании не получается.
Напомним, что в самолете Sukhoi Superjet 100 со стороны США разработаны и производятся системы электроснабжения (Hamilton Sunstrand), вся гидравлика (Parker), колёсно-тормозной узел (Goodrich).
Как пишет издание, американский Минфин отказал в выдаче экспортного сертификата на продажу самолета Sukhoi Superjet 100 по причине того, что более 10% деталей российского самолета произведено в Соединенных Штатах. Превышение порога в 10% требует одобрения сделки Министерства финансов США. Отсутствие сертификата ставит крест на поставку этих самолетов Тегерану, поскольку получение экспортного сертификата было основным требованием иранской стороны при заключении контракта на поставку "Суперджетов" в эту страну.
В Тегеране прокомментировали данную ситуацию, заявив, что при отсутствии американского разрешения не может быть и речи о поставках самолетов, а замена деталей американского производства на российские займет слишком много времени.
Ранее "Гражданиские самолеты Сухого" подписали меморандум о намерениях поставить Ирану 40 пассажирских самолетов Sukhoi Superjet-100 в новой "русифицированной" версии. При этом еще в 2017 году заявлялось, что компания может столкнуться с противодействием Минфина США на поставку самолетов Ирану, а уменьшить количество деталей, произведенных американскими производителями, ниже 10%, у компании не получается.
Напомним, что в самолете Sukhoi Superjet 100 со стороны США разработаны и производятся системы электроснабжения (Hamilton Sunstrand), вся гидравлика (Parker), колёсно-тормозной узел (Goodrich).
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