Вашингтон не хочет ставить точку в сирийской операции
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что срок окончательного вывода американских войск с территории Сирии зависит от ликвидации остатков террористической организации ИГИЛ (запрещена в России), а также от гарантий безопасности для курдских формирований.
Решение президента Трампа вывести войска США из Сирии осуждается целым рядом критиков, утверждающих, что это капитуляция перед Турцией, Россией, Сирией и Ираном, а также предательство курдов и победа ИГИЛ (запрещено в России).
Критиковать Трампа «ястребам» всегда есть за что, однако прежде всего этот шаг является принятием того, что действительно уже происходит в Сирии и на Ближнем Востоке в целом.
Эта точка зрения недостаточно ясно выражена из-за ненависти к Трампу среди большинства американских и британских СМИ. Они выступают в качестве канала для взглядов различных деятелей, которые осуждают вывод войск, и включают членов «имперски» настроенного внешнеполитического истеблишмента в Вашингтоне и сторонников курдов, живущих на северо-востоке Сирии, которые боятся этнических чисток и вторжения турецкой армии.
Неодобрение решения Трампа было усилено отставкой министра обороны Джеймса Мэттиса, который не смог убедить президента отменить свой приказ. Мэттис не упоминал Сирию или Афганистан в своем письме об отставке, но он ясно заявляет о своем несогласии с общим направлением внешней политики Трампа в том, чтобы не противостоять России и Китаю и игнорировать традиционных союзников.
Отставка Мэттиса вызвала предсказуемые упреки от комментаторов. Вновь звучало распространенное описание Мэттиса как «последнего из взрослых в комнате», несмотря на его не очень зрелые предложения остаться в Сирии до реализации сомнительных целей: исчезновения иранского влияния или смещения Башара Асада. Другими словами, Вашингтон должен был продолжать заведомо проигрышную игру.
Критики Трампа поднимают несколько дискуссионных вопросов, призванных посеять сомнения по поводу его решении о выводе войск. Например: разве тем самым он не ослабляет хватку, преждевременно объявляя о своем поражении и позволяя боевикам ИГИЛ вернуться? «Исламское государство», которое когда-то занимало территорию, простирающуюся от реки Тигр в Ираке до средиземноморского побережья Сирии, больше не существует и не может быть воскрешено, поскольку обстоятельства, приведшие к его стремительному росту в период с 2013 по 2015 гг., больше не существуют.
Еще один пункт критики вывода американских войск заключается в том, что Белый дом фактически вручает победу Владимиру Путину и Башару Асаду. Но и здесь маневр Трампа является скорее признанием того факта, что оба государственных лидера уже победили в войне за Сирию. Также не совсем ясно, что Россия и Иран будут иметь большее влияние в Сирии и регионе после ухода США. Они помогли официальному Дамаску победить, но по мере того, как сирийское государство становится более могущественным, оно будет меньше нуждаться в иностранных союзниках.
Осуждая решение Трампа уйти из Сирии, его оппоненты вновь делают ошибку, не желая признавать, что иногда неожиданные политические ходы американского лидера все же более адекватны сложившейся ситуации. Тем более символично, что как раз в эти дни исполняется вторая годовщина полного уничтожения химического оружия в САР, что позволило не повторить в стране иракского сценария. Хотя американская силовая машина еще может заставить президента передумать.
Решение президента Трампа вывести войска США из Сирии осуждается целым рядом критиков, утверждающих, что это капитуляция перед Турцией, Россией, Сирией и Ираном, а также предательство курдов и победа ИГИЛ (запрещено в России).
Критиковать Трампа «ястребам» всегда есть за что, однако прежде всего этот шаг является принятием того, что действительно уже происходит в Сирии и на Ближнем Востоке в целом.
Эта точка зрения недостаточно ясно выражена из-за ненависти к Трампу среди большинства американских и британских СМИ. Они выступают в качестве канала для взглядов различных деятелей, которые осуждают вывод войск, и включают членов «имперски» настроенного внешнеполитического истеблишмента в Вашингтоне и сторонников курдов, живущих на северо-востоке Сирии, которые боятся этнических чисток и вторжения турецкой армии.
Неодобрение решения Трампа было усилено отставкой министра обороны Джеймса Мэттиса, который не смог убедить президента отменить свой приказ. Мэттис не упоминал Сирию или Афганистан в своем письме об отставке, но он ясно заявляет о своем несогласии с общим направлением внешней политики Трампа в том, чтобы не противостоять России и Китаю и игнорировать традиционных союзников.
Отставка Мэттиса вызвала предсказуемые упреки от комментаторов. Вновь звучало распространенное описание Мэттиса как «последнего из взрослых в комнате», несмотря на его не очень зрелые предложения остаться в Сирии до реализации сомнительных целей: исчезновения иранского влияния или смещения Башара Асада. Другими словами, Вашингтон должен был продолжать заведомо проигрышную игру.
Критики Трампа поднимают несколько дискуссионных вопросов, призванных посеять сомнения по поводу его решении о выводе войск. Например: разве тем самым он не ослабляет хватку, преждевременно объявляя о своем поражении и позволяя боевикам ИГИЛ вернуться? «Исламское государство», которое когда-то занимало территорию, простирающуюся от реки Тигр в Ираке до средиземноморского побережья Сирии, больше не существует и не может быть воскрешено, поскольку обстоятельства, приведшие к его стремительному росту в период с 2013 по 2015 гг., больше не существуют.
Еще один пункт критики вывода американских войск заключается в том, что Белый дом фактически вручает победу Владимиру Путину и Башару Асаду. Но и здесь маневр Трампа является скорее признанием того факта, что оба государственных лидера уже победили в войне за Сирию. Также не совсем ясно, что Россия и Иран будут иметь большее влияние в Сирии и регионе после ухода США. Они помогли официальному Дамаску победить, но по мере того, как сирийское государство становится более могущественным, оно будет меньше нуждаться в иностранных союзниках.
Осуждая решение Трампа уйти из Сирии, его оппоненты вновь делают ошибку, не желая признавать, что иногда неожиданные политические ходы американского лидера все же более адекватны сложившейся ситуации. Тем более символично, что как раз в эти дни исполняется вторая годовщина полного уничтожения химического оружия в САР, что позволило не повторить в стране иракского сценария. Хотя американская силовая машина еще может заставить президента передумать.
- Автор:
- Аркадий Нойман
- Использованы фотографии:
- twitter.com/realdonaldtrump (видеокадр)
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