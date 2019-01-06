The Telegraph: СВР РФ создаст новую шпионскую сеть в Британии
Британские власти в последнее время обеспокоились тем, что Россия создаст в Великобритании новую шпионскую сеть, но вместо сотрудников ГРУ Генштаба России, которые были выдворены с территории Королевства, в дело вступят сотрудники Службы внешней разведки (СВР). Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на высокопоставленные источники в британских властях.
Британские власти высказали опасение, что российская Служба внешней разведки развернет в Британии новую шпионскую сеть, вместо уничтоженной шпионской сети ГРУ ГШ РФ. При этом в Лондоне заявляют, что СВР РФ действуют более профессиональней и опасней. По информации британской разведки, СВР "получила задачу от Кремля" возобновить разведывательные операции на территории Британии и "вернуть разведке позиции, потерянные при нейтрализации шпионской сети ГРУ ГШ РФ".
По словам высокопоставленного источника издания в британском правительстве, у Лондона почти отсутствуют сведения о Службе внешней разведки России, а имеющиеся дают повод полагать, что это более профессиональная организация, которая может доставить гораздо большее беспокойство, чем ГРУ, и это вызывает опасения.
Между тем, по словам другого источника издания, британской разведке удалось полностью разрушить шпионскую сеть, созданную ГРУ на территории Британии, выслав российских дипломатов, которые "все были агентами ГРУ И СВР", поэтому восстановление шпионской сети займет годы.
Британские власти высказали опасение, что российская Служба внешней разведки развернет в Британии новую шпионскую сеть, вместо уничтоженной шпионской сети ГРУ ГШ РФ. При этом в Лондоне заявляют, что СВР РФ действуют более профессиональней и опасней. По информации британской разведки, СВР "получила задачу от Кремля" возобновить разведывательные операции на территории Британии и "вернуть разведке позиции, потерянные при нейтрализации шпионской сети ГРУ ГШ РФ".
По словам высокопоставленного источника издания в британском правительстве, у Лондона почти отсутствуют сведения о Службе внешней разведки России, а имеющиеся дают повод полагать, что это более профессиональная организация, которая может доставить гораздо большее беспокойство, чем ГРУ, и это вызывает опасения.
Между тем, по словам другого источника издания, британской разведке удалось полностью разрушить шпионскую сеть, созданную ГРУ на территории Британии, выслав российских дипломатов, которые "все были агентами ГРУ И СВР", поэтому восстановление шпионской сети займет годы.
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