Новости

The Telegraph: СВР РФ создаст новую шпионскую сеть в Британии

11
Британские власти в последнее время обеспокоились тем, что Россия создаст в Великобритании новую шпионскую сеть, но вместо сотрудников ГРУ Генштаба России, которые были выдворены с территории Королевства, в дело вступят сотрудники Службы внешней разведки (СВР). Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на высокопоставленные источники в британских властях.

The Telegraph: СВР РФ создаст новую шпионскую сеть в Британии



Британские власти высказали опасение, что российская Служба внешней разведки развернет в Британии новую шпионскую сеть, вместо уничтоженной шпионской сети ГРУ ГШ РФ. При этом в Лондоне заявляют, что СВР РФ действуют более профессиональней и опасней. По информации британской разведки, СВР "получила задачу от Кремля" возобновить разведывательные операции на территории Британии и "вернуть разведке позиции, потерянные при нейтрализации шпионской сети ГРУ ГШ РФ".


По словам высокопоставленного источника издания в британском правительстве, у Лондона почти отсутствуют сведения о Службе внешней разведки России, а имеющиеся дают повод полагать, что это более профессиональная организация, которая может доставить гораздо большее беспокойство, чем ГРУ, и это вызывает опасения.

Между тем, по словам другого источника издания, британской разведке удалось полностью разрушить шпионскую сеть, созданную ГРУ на территории Британии, выслав российских дипломатов, которые "все были агентами ГРУ И СВР", поэтому восстановление шпионской сети займет годы.
Использованы фотографии:
https://www.youtube.com/
Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
Сводки от ополчения Новороссии за 27-28 сентября 2014 года
Юрий Дроздов: России приготовили роль жертвенного тельца
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
11 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти