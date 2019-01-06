В Чёрное море вошёл десантный корабль-док USS Fort McHenry ВМС США

Американский десантный корабль-док "Форт-Макгенри" (USS Fort McHenry) начал переход через Дарданеллы в Черное море. Об этом сообщает пресс-служба шестого флота США на своей странице в Twitter.Как заявила командующая 6-м оперативным флотом ВМС США вице-адмирал Лайза Франчетти, десантный корабль ВМС США направлен в данный регион для обеспечения безопасности транзита в акватории Черного моря, а также демонстрирует возможности сил 6-го флота США. Кроме этого, визит корабля ВМС США подчеркивает прочные отношения с союзниками по НАТО и партнерами в регионе.Корабль входит в состав 22-й морской экспедиционной группы, на его борту размещено около 500 американских морских пехотинцев, так же он снабжен доковой камерой для пяти транспортных катеров на воздушной подушке, предназначенных для высадки морской пехоты и боевой техники.Десантный корабль-док USS Fort McHenry является третьим кораблем в серии из восьми десантных кораблей типа "Уидби Айленд". Заложен в июне 1983 года, спущен на воду в феврале 1986 года и принят в эксплуатацию в августе 1987 года.Основные характеристики: Водоизмещение - 16, 1 тысяч тонн, длина - 185,6 м, ширина - 25,6 м, осадка - 6,4 м, скорость хода - более 20 узлов , дальность плавания -8000 миль (20 уз.), экипаж - 22 офицера, 391 матрос + 500 морпехов.Имеются зенитные артиллерийские и ракетные комплексы непосредственной обороны корабля.