Новости

В Чёрное море вошёл десантный корабль-док USS Fort McHenry ВМС США

109
Американский десантный корабль-док "Форт-Макгенри" (USS Fort McHenry) начал переход через Дарданеллы в Черное море. Об этом сообщает пресс-служба шестого флота США на своей странице в Twitter.

В Чёрное море вошёл десантный корабль-док USS Fort McHenry ВМС США



Как заявила командующая 6-м оперативным флотом ВМС США вице-адмирал Лайза Франчетти, десантный корабль ВМС США направлен в данный регион для обеспечения безопасности транзита в акватории Черного моря, а также демонстрирует возможности сил 6-го флота США. Кроме этого, визит корабля ВМС США подчеркивает прочные отношения с союзниками по НАТО и партнерами в регионе.

Корабль входит в состав 22-й морской экспедиционной группы, на его борту размещено около 500 американских морских пехотинцев, так же он снабжен доковой камерой для пяти транспортных катеров на воздушной подушке, предназначенных для высадки морской пехоты и боевой техники.

Десантный корабль-док USS Fort McHenry является третьим кораблем в серии из восьми десантных кораблей типа "Уидби Айленд". Заложен в июне 1983 года, спущен на воду в феврале 1986 года и принят в эксплуатацию в августе 1987 года.

Основные характеристики: Водоизмещение - 16, 1 тысяч тонн, длина - 185,6 м, ширина - 25,6 м, осадка - 6,4 м, скорость хода - более 20 узлов , дальность плавания -8000 миль (20 уз.), экипаж - 22 офицера, 391 матрос + 500 морпехов.

Имеются зенитные артиллерийские и ракетные комплексы непосредственной обороны корабля.
Использованы фотографии:
https://en.wikipedia.org/wiki
Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
Вездеход «Арктика» поставлен на вооружение российской армии
Экспертное сообщество США пытается наметить пути выхода из афганского тупика
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
109 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти