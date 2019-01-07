Как свергали Пол Пота

7 января 1979 года, сорок лет назад, в столицу Кампучии Пномпень вступили войска соседнего Вьетнама. Власть Пол Пота, одного из самых одиозных руководителей ХХ столетия, чье имя неизменно использовалось в сочетании с характеристикой «кровавый режим», была свергнута. Вьетнамско-кампучийская война привела Кампучию к закономерному результату – «красные кхмеры» войну проиграли, контроль над столицей утратили и на последующие десятилетия были вынуждены отступить в джунгли.На самом деле вооруженное противостояние с соседним Вьетнамом Кампучия начала практически сразу же после прихода к власти в стране «красных кхмеров» во главе с Пол Потом. На первый взгляд, причин для столь существенных противоречий у двух стран не было – и «красные кхмеры», и власти Вьетнама ориентировались на марксизм-ленинизм и провозглашали себя коммунистами. Более того, в начале 1970-х годов Северный Вьетнам был одним из ближайших союзников «красных кхмеров», ведших партизанскую войну против проамериканского правительства Камбоджи. Именно вьетнамская армия вооружала и готовила боевиков «красных кхмеров».Между тем, в Народно-революционной партии Камбоджи, как прежде называлась Компартия Кампучии, продолжалась борьба между партийными течениями – провьетнамским, прокитайским и ультрарадикальным, которое как раз и возглавлял товарищ Салот Сар, он же Пол Пот. Еще в начале 1960-х гг. радикалам удалось устранить своих основных оппонентов из провьетнамской фракции. К началу 1970-х годов Пол Пот, избранный генеральным секретарем Компартии Кампучии, уже являлся наиболее влиятельной фигурой в камбоджийском революционном движении.Здесь стоит напомнить, что Пол Пот был не совсем классическим коммунистом. Он сочетал буквальное и доведенное до абсурда понимание постулатов коммунистической идеологии с кхмерским национализмом и негативно относился к некхмерским национальным группам, проживающим в стране. В лице соседнего Вьетнама Пол Пот быстро «нащупал» идеальный образ врага и стал его старательно эксплуатировать. Несмотря на то, что вьетнамцы оказали «красным кхмерам» серьезнейшую военно-политическую поддержку во время борьбы против режима Лон Нола, Пол Пот провозгласил Вьетнам главным историческим противником Кампучии. Политика этнических чисток, начатая «красными кхмерами» практически сразу же после прихода к власти, первым делом затронула мусульманское меньшинство тямов и проживавшую в стране многочисленную вьетнамскую общину.Регулярно проводились «чистки» партийного аппарата и в целом кампучийского общества от «провьетнамских» элементов. Многие из тех людей, кого обвиняли в «работе на Вьетнам», в действительности не имели к Вьетнаму никакого отношения. Но это не мешало выставлять их вьетнамскими шпионами и, соответственно, казнить по этим сфабрикованным обвинениям.Для противостояния Вьетнаму кампучийские власти сформировали целую идеологическую аргументацию. Вьетнамцы провозглашались «народом – индивидуалистом», противостоящим якобы природным коллективистам кхмерам. Несмотря на то, что многие кхмеры даже никогда не видели вьетнамцев, под влиянием пропаганды они стали искренне воспринимать их как лютых врагов. Так Пол Пот достигал одной из своих главных целей – сплачивал кампучийское население, особенно его наиболее темные и бедные слои из глухих деревень.Наконец, к Вьетнаму у Кампучии были и территориальные претензии. Дело в том, что в состав Вьетнама входили достаточно обширные территории, населенные этническими кхмерами и родственными им племенами «горных кхмеров». Пол Пот и его ближайший соратник министр обороны Сон Сен постоянно подчеркивали, что Кампучия должна вернуть себе контроль над «исконными территориями», якобы оккупированными вьетнамцами. Ведь «красные кхмеры» мечтали и о возрождении некогда могущественной Кхмерской империи, включавшей в себя обширные территории, входившие теперь в состав не только Кампучии, но и Вьетнама, Лаоса и Таиланда.Но не только стремление к поиску врага в целях сплочения нации руководило Пол Потом и его соратниками, когда они разворачивали антивьетнамскую пропаганду. Дело в том, что в Юго-Восточной Азии именно Вьетнам был главным проводником советского политического и идеологического влияния. В свою очередь, под влиянием Вьетнама находился соседний Лаос и лаосские коммунисты, а вот в Бирме, Таиланде, Малайзии, на Филиппинах и в Кампучии коммунистические партии ориентировались на сотрудничество с Китаем. Поэтому, выступая с резкой критикой Вьетнама, Пол Пот рассчитывал на рост помощи с китайской стороны. В антивьетнамской истерии был заинтересован и Китай, для которого было очень важно ослабить советское влияние в Юго-Восточной Азии.«Красные кхмеры» рассчитывали, что Пекин поможет им добиться военной победы над Вьетнамом. Эту уверенность подкрепляло и присутствие в Кампучии китайских военных советников, численность которых достигала нескольких тысяч человек. Поэтому уже в 1977 году «красные кхмеры» перешли к организации регулярных нападений на вьетнамские пограничные посты. В свою очередь, официальная пропаганда утверждала, что это Вьетнам нападает на кампучийскую границу. Когда вьетнамское руководство обратилось к руководству Кампучии с предложением о проведении переговоров по ситуации на границе, лидеры «красных кхмеров» просили Ханой немного подождать.На самом деле, ни о каком примирении с Вьетнамом не могло быть и речи. Антивьетнамская и антисоветская позиция Пол Пота и его окружения становилась все более отъявленной. При этом Китай, руководство которого всегда отличалось политической мудростью, также проводил очень продуманную политику и дистанцировался от агрессивных действий Кампучии.31 декабря 1977 г. Демократическая Кампучия официально объявило о том, что Вьетнам предпринимает против страны акты вооруженной агрессии. 18 апреля 1978 года на селение Батюк, находившееся в пограничной вьетнамской провинции Анзянг напал многочисленный вооруженный отряд «красных кхмеров». В результате начатой «красными кхмерами» резни погибли 3157 мирных жителей, включая женщин и детей. Из всех жителей села удалось спастись лишь двум вьетнамцам. Естественно, на подобную агрессию со стороны Кампучии Вьетнам не мог не отреагировать. Командование Вьетнамской народной армии приступило к планированию вооруженной операции против соседнего государства.Однако, чтобы вторжение в Кампучию не выглядело актом агрессии, требовалось заручиться поддержкой хотя бы части кхмерского населения. Руководство Вьетнама вышло на нескольких старых кампучийских революционеров, оппозиционно настроенных к Пол Поту и критически оценивавших его политику. Были установлены связи и с руководителем Восточной административной зоны Со Пхимом, который в мае 1978 года поднял восстание против Пол Пота. Но надежды Ханоя на Со Пхима не оправдались – «красные кхмеры» смогли жестоко подавить повстанцев, а сам руководитель Восточной административной зоны погиб.Тогда Вьетнам сделал ставку на еще одного лидера «красных кхмеров» — Хенг Самрина. Хенг Самрин командовал дивизией, расквартированной в Восточной административной зоне и занимал должность заместителя начальника штаба войск Восточной административной зоны. В мае 1978 года он также поднял восстание против Пол Пота, но и его войска «красным кхмерам» удалось разгромить и оттеснить на границу с Вьетнамом.Тем не менее, 2 декабря 1978 г. в провинции Кратьэх был создан Единый фронт национального спасения Кампучии, председателем которого был избран Хенг Самрин. Именно он возглавил провьетнамские силы в Кампучии, которые сразу же получили всестороннюю помощь со стороны соседнего государства. Вьетнамская народная армия приступила к активной подготовке вторжения в Кампучию. Командовать операцией должен был генерал армии Ван Тьен Зунг (1917-2002) – один из самых популярных после Во Нгуен Зиапа полководцев Вьетнамской народной армии, прославленный командир времен Вьетнамской войны.Здесь следует отметить, что, несмотря на помощь Китая и жесткую мобилизационную политику Пол Пота, вооруженные силы «красных кхмеров» значительно уступали Вьетнамской народной армии и по вооружению и военной технике, и по подготовке личного состава, и по качеству снабжения. В отрядах Пол Пота значительную часть боевиков составляли подростки и дети 10-12 лет, которые просто не могли тягаться с опытными вьетнамскими военнослужащими.К тому же, далеко не все командиры «красных кхмеров» были готовы сражаться за Пол Пота, к которому относились критически. Поэтому в Ханое прекрасно понимали, что свержение «красных кхмеров» не будет какой-то сверхзадачей. Практически исключалось и вмешательство со стороны Китая, поскольку в Пекине хоть и поддерживали «красных кхмеров», но не были от них в восторге. К концу 1970-х годов Китай уже начал менять свой политический курс и поддержка таких одиозных персонажей как Пол Пот не входила в планы китайского руководства.25 декабря 1978 года в направлении кампучийской границы из города Банметхуот вышли бронетанковые и моторизованные части Вьетнамской народной армии. В операции участвовало 14 дивизий ВНА, которые быстро вторглись на территорию Кампучии и заняли плацдармы для дальнейшего наступления. Подразделения кампучийской армии, дислоцировавшиеся на границе с Вьетнамом, не смогли оказать ВНА масштабного сопротивления. Рывок вьетнамской армии оказался столь стремительным, что уже через несколько дней вьетнамские подразделения продвинулись очень близко к столице страны Пномпеню.В сложившейся ситуации руководство «красных кхмеров» смогло лишь продолжать официальную пропагандистскую линию и утверждать, что «вьетнамские захватчики» в ближайшее время будут разгромлены. 1 января 1979 г. бои между «красными кхмерами» и Вьетнамской народной армией шли уже на подступах к Пномпеню. 5 января 1979 года, понимая плачевность своего положения, Пол Пот призвал народ Кампучии к отражению «советской военной агрессии». Естественно, ни о каком советском вторжении в Кампучию не могло быть и речи, но Пол Пот рассчитывал, что этими словами он привлечет на помощь к «красным кхмерам» Китай или США. Но и в Пекине, и, тем более, в Вашингтоне никто не воспринял слова Пол Пота всерьез.Как оказалось, Пол Пот и его «красные кхмеры» интересовали китайцев лишь в контексте противостояния советскому и вьетнамскому влиянию в Юго-Восточной Азии, но направлять на помощь Пол Поту армию в Пекине не собирались. Тем более, что Пол Пот не был единственным политиком, на кого Китай мог сделать ставку в Кампучии. Более того, в силу одиозности своего режима, он все меньше и меньше подходил на роль проводника китайского влияния.В Советском Союзе и во Вьетнаме боевые действия в Кампучии официально позиционировались как народное восстание Единого фронта национального спасения Кампучии против «кровавого режима Пол Пота». Поэтому когда утром 7 января 1979 года в Пномпень вошли вьетнамские войска, на весь мир было сообщено о том, что столица Кампучии освобождена именно силами Единого фронта национального спасения Кампучии при поддержке Вьетнамской народной армии. Представители вьетнамского командования официально передали властные полномочия в Кампучии председателю Единого фронта национального спасения Хенг Самрину.Что касается Пол Пота, то за несколько часов до вторжения вьетнамских войск в Пномпень, он вместе с личной охраной и несколькими соратниками покинул столицу. Лидер «красных кхмеров» эвакуировался на вертолете на запад страны – в районы, которые находились под контролем подразделений, сохранивших ему верность. Между тем, уже через три дня после бегства Пол Пота, 10 января 1979 года, в Пномпене была провозглашена Народная Республика Кампучия (НРК). Все структуры новой власти и вооруженные силы НРК пришлось создавать практически с нуля в обстановке господствовавшего в стране хаоса.Поэтому на территории Кампучии оставались части и подразделения Вьетнамской народной армии, ставшей главным гарантом сохранения власти правительства Единого фронта национального спасения Кампучии. В качестве параллельной политической структуры была сформирована Коммунистическая партия Кампучии провьетнамской ориентации, которая получила официальное признание и поддержку со стороны Ханоя. Вьетнам осуществлял не только силовое прикрытие новой власти, но и оказывал всестороннюю помощь, отправив в Кампучию большое количество инженерно-технических, административных, медицинских работников.В сложившейся ситуации Пол Пот и его соратники продолжили гражданскую войну против новой власти, которая, однако, не стала успешной. Несмотря на то, что определенные районы страны находились под контролем «красных кхмеров», влияние последних падало и окончательно ослабло в 1990-е годы, когда они просто перестали быть нужными и Китаю, и Западу.