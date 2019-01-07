В Венесуэле заявили о попытке США организовать насильственную смену власти

Вашингтон прилагает незаконные усилия по подрыву мира и стабильности в Венесуэле. Власти США сеют раздор и пытаются откровенно вмешиваться в работу институтов власти республики, что является нарушением норм международного права и достойно осуждения со стороны ООН.

Нацассамблея является единственным легитимным и последним из оставшихся демократических институтов, представляющих волю народа Венесуэлы.

МИД Венесуэулы выдвинул официальное обвинение в адрес Соединённых Штатов Америки в попытке организовать насильственную смену власти в стране. Официальный Каракас заявляет о том, что США всё последнее время осуществляли подготовку к осуществлению государственного переворота против легитимных властей страны. В частности, отмечается, что США не признают выбор венесуэльского народа, в результате которого президентом стал Николас Мадуро, заручившийся поддержкой большинства граждан Боливарианской Республики Венесуэла.Из официального заявления МИД:Стоит напомнить, что 6 января в Госдепе США заявили, что единственной легитимной властью в Венесуэле считают так называемую Национальную ассамблею. Речь идёт о структуре о законодательном органе власти в Венесуэле, который выступает в качестве противовеса президенту Николасу Мадуро.Госдеп США накануне:Нужно отметить, что глава Нацассамблеи Хуан Гуайдо буквально на днях заявил о необходимости создания в стране переходного правительства, что нашло живой отклик в Вашингтоне.Каракас тем временем отмечает, что в Штатах в последнее время постоянно заявляют о том, что имело место вмешательство в политическую жизнь США со стороны иностранных государств, но при этом сами бесцеремонно вторгаются в политическую жизнь Венесуэлы.Напомним, что ранее военные эксперты отметили возможность создания базы ВВС РФ на севере Венесуэлы как противовес расширению натовской инфраструктуры на Восток.