Главу МО Индии призвали уйти в отставку из-за затягивания контракта по истребителям

В Индии разгорелся скандал вокруг вопроса оснащения ВВС страны лёгкими истребителями и боевыми вертолётами. Речь идёт о заказе у ведущей авиастроительной корпорации Индиидля ВВС страны 83-х боевых самолётов и 15-ти вертолётов. В частности, речь идёт о заказе разрабатываемых HAL Tejas.Ранее сообщалось, что Минобороны Индии выделило все надлежащие для производства самолётов и вертолётов средства. Заключение контракта было поддержано индийскими парламентариями.Теперь ведомство, отвечающее за закупки авиационной техники для нужд ВВС, заявляет, что для удовлетворения ранее заявленных потребностей потребовался овердрафт на сумму около 140 млн долларов. Иначе контракт срывается. В итоге исполнение контракта затягивается.Фактически речь идёт о том, что ранее выделенных из бюджета Минобороны Индии средств для реализации проекта по закупкам авиации оказалось недостаточно. Поэтому правительство запросило у банков кредитование тех сумм, которых не хватает для исполнения изначального контакта.Глава конгрессе Индии Рахул Ганди заявил, что министр обороны страны Нирмала Ситхараман «солгала парламенту» по поводу первоначальной стоимости контракта с. В индийском конгрессе отмечают, что имело место затягивание исполнения контракта, что и вызвало необходимость нового кредитования. Ганди усматривает в сделке коррупционную составляющую и призывает главу Минобороны уйти в отставку из-за того, что закупка истребителей и вертолётов в рамках ранее заключенного контракта до сих пор не совершена. Отмечено, что с таким затягиванием по времени Индия может «серьёзно отстать от Китая и Пакистана».Напомним, что ранее в Индии заявили об отказе от продолжения кооперации по истребителю FGFA (модель Су-57), так как якобы он не соответствует истребителю 5-го поколения. Между тем, индийские эксперты раскритиковали это решение Нью-Дели, заявив, что с таким подходом у Индии в ближайшие годы самолётов 5-го поколения точно не появится, чему "очень обрадуется Пекин".