The Telegraph: Лондон установил всех причастных к инциденту в Солсбери
Британские власти утверждают, что на сегодняшний день установлены все детали покушения на бывшего офицера ГРУ ГШ Сергея Скртпаля и его дочери Юлии, произошедшего в Солсбери. Об этом пишет издание The Telegraph со ссылкой на свои источники в правительстве.
Как пишет издание, британские власти уверены, раскрыли все обстоятельства отравления Скрипалей в Солсбери, якобы совершенное российскими агентами ГРУ, и им известна "вся цепочка исполнителей", принимавшая участие в отравлении, а конец цепочки ведет напрямую "к высшему российскому руководству".
В Совфеде РФ ответили на материал британского издания, заявив, что "данная информация о расследовании дела Скрипалей - полный бред". Член комитета Совета Федерации Франц Клинцевич, комментируя заявление британских властей о том, что им известны личности всех сотрудников ГРУ, ездивших в Солсбери с секретными миссиями, назвал верхом непрофессионализма действия британских спецслужб, а также властей Британии. Он отметил, что в последнее время в Британии публикуют и хвастаются информацией, которую никак невозможно подтвердить или опровергнуть, а делается это по причине желания создать хоть какую-то правдоподобность всему искусственному делу Скрипалей.
Ранее британские власти заявили, что "полностью разгромили шпионскую сеть ГРУ", выслав из Британии российских дипломатов, но опасаются, что на их место придет Служба внешней разведки, которая создаст более профессиональную и опасную шпионскую сеть.
Как пишет издание, британские власти уверены, раскрыли все обстоятельства отравления Скрипалей в Солсбери, якобы совершенное российскими агентами ГРУ, и им известна "вся цепочка исполнителей", принимавшая участие в отравлении, а конец цепочки ведет напрямую "к высшему российскому руководству".
В Совфеде РФ ответили на материал британского издания, заявив, что "данная информация о расследовании дела Скрипалей - полный бред". Член комитета Совета Федерации Франц Клинцевич, комментируя заявление британских властей о том, что им известны личности всех сотрудников ГРУ, ездивших в Солсбери с секретными миссиями, назвал верхом непрофессионализма действия британских спецслужб, а также властей Британии. Он отметил, что в последнее время в Британии публикуют и хвастаются информацией, которую никак невозможно подтвердить или опровергнуть, а делается это по причине желания создать хоть какую-то правдоподобность всему искусственному делу Скрипалей.
Ранее британские власти заявили, что "полностью разгромили шпионскую сеть ГРУ", выслав из Британии российских дипломатов, но опасаются, что на их место придет Служба внешней разведки, которая создаст более профессиональную и опасную шпионскую сеть.
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