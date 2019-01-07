КНДР потребовала прекращения совместных учений США и Южной Кореи

Никакие искренние переговоры не могут быть проведены, не говоря уже об улучшении межкорейских отношений, пока звуки ружей и пушек остаются громкими и опасность войны сохраняется

Северная Корея потребовала от Соединенных Штатов прекратить совместные учения с военнослужащими южнокорейской армии на Корейском полуострове. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центральную газету КНДР "Нодон синмун".Как заявили в Пхеньяне, ранее в ходе переговоров лидеров Северной и Южной Кореи было обещано, что для продвижения в процессе переговоров о мирном урегулировании на Корейском полуострове, должны быть прекращены все военные учения с участием внешних сил. Кроме этого, Северная Корея потребовала от Южной отказаться от поставок оружия иностранного производства, полностью прекратив поставки из-за рубежа оборудования военного назначения, включая стратегическое вооружение.По мнению Пхеньяна, проводимые учения вооруженных сил Южной Кореи совместно с армией и флотом США, являются провокацией, направленной на срыв мирных инициатив обоих государств Корейского полуострова.- заявили в КНДРВоенные маневры США и Южной Кореи были возобновлены в ноябре 2018 года после шестимесячного перерыва. Как заявили в Сеуле, учения проводятся в рамках южнокорейской программы по обмену опытом между подразделениями морской пехоты двух стран.