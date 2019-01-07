Трам пригрозил приостановить работу правительства США на месяцы

Президент Трамп готов потратить месяцы или годы на достижение договоренности с Конгрессом. Он к этому готов

В Соединенных Штатах продолжается политическая борьба администрации Белого дома во главе с президентом США Дональдом Трампом против большинства демократов в Конгрессе. Камнем преткновения является нежелание демократов выделить бюджетные средства на строительство стены на границе с Мексикой, в ответ Трамп не подписывает выделение бюджетных средств на работу федерального правительства, сообщает телеканал Fox News Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в воскресенье заявила, что возобновление работы американского правительства, не начавшейся из-за нежелания демократов выделять средства из бюджета на строительство капитальной стены на границе с Мексикой, может затянуться на месяцы или даже годы.- заявила Сара Сандерс.Она подтвердила, что при достижении договоренности с Конгрессом о выделении средств на строительство стены, Дональд Трамп возобновит работу федерального правительства. При этом Сандерс возмутилась позицией Конгресса, "который согласен с необходимостью охраны границ США, но не желает победы Трампа".Работа федерального правительства США частично приостановлена С 22 декабря прошлого года из-за отсутствия бюджетных средств. Причиной этого стали разногласия республиканцев и демократов в Конгрессе. Первые во главе с Трампом в ультимативном порядке хотят включить средства на сооружение капитальной стены на границе с Мексикой, а вторые заявляют, что никогда не одобрят выделение на это денег из казны.