Боевой путь прадеда. Герой Советского Союза Василий Иванович Кашенков



Защитники русской земли.

Вставайте, вставайте, пощады не знайте

На вашем суровом пути.



(Песня защитников Москвы (Прощальная). Музыка Т. Хренникова, слова В. Гусева, к/ф "В шесть часов вечера после войны") На грозную битву вставайте,Защитники русской земли.Вставайте, вставайте, пощады не знайтеНа вашем суровом пути.(Песня защитников Москвы (Прощальная). Музыка Т. Хренникова, слова В. Гусева, к/ф "В шесть часов вечера после войны")

(По материалам наградных документов)

Как часто сегодня приходится сталкиваться с безапелляционными суждениями: «молодые люди сегодня плохие, «случись чаво, так они…» Впрочем, эти люди нового ничего не сказали. Они вообще в «хорошей компании», если что, судя вот по следующим высказываниям: «Я утратил всякие надежды на будущее нашей страны, если современная молодежь возьмёт в свои руки бразды правления, ибо эта молодежь невыносима, невыдержанна, просто ужасна!» (Гесиод за 720 лет до Р. Х.); «Наш мир достиг критической стадии. Дети не слушаются своих родителей. Конец мира близок!» (некий египетский жрец за 2000 лет до Р. Х.); «Эта молодёжь растленна до глубины души. Молодёжь злокозненна и нерадива и не походит на молодёжь наших дней. Молодое поколение сегодняшнего дня не сумеет сохранить нашу культуру и донести её до наших далёких потомков» (иероглифическая надпись из Вавилона за 3000 лет до Р. Х.).Но особенно достается нашим детям за незнание истории ВОВ. Мол, вот мы, бывалоча, всех повторивших подвиг Александра Матросова знали поименно, а вот теперь…А теперь тоже есть дети, и их немало, которым интересно героическое прошлое их Родины и их народа. Интересно героическое прошлое их предков, и это факт того, что оно никогда забыто не будет. Так что не «надо обобщать», а прежде чем заявлять такое… следует просто сходить в ближайшую школу и поинтересоваться. И вот когда я именно так и сделал, то в 47-ой МБОУ СОШ г. Пензы мне показали в числе других и вот эту работу. И она показалась мне настолько интересной, что я решил поместить ее здесь, на Военном обозрении, чтобы работу этого мальчика могли прочитать и другие.Итак, вашему вниманию представляется первая в жизни юного автора, пятиклассника, исследовательская, основанная на документах (!) работа, в которой он рассказывает о героической судьбе своего прадеда.Дана она в том виде, в каком была подготовлена для участия в конкурсе подобных работ, что говорит о том, что исследований таких в Пензе достаточно много. Я лишь убрал из нее некоторые лишние «технические детали», обычные для школьных конкурсных работ и, в общем-то, даже не редактировал. Итак…Война…ВВЕДЕНИЕУ времени есть своя память – история. И потому мир никогда не забывает о жестоких войнах, уносивших миллионы жизней. Всё дальше уходит в историю. Великая Отечественная война. Наше поколение родилось, растет, учится и живет в мирное время. Этим мы обязаны нашим прадедам, которые сделали все, чтобы победить врага. Мы должны всегда помнить о подвиге воинов Великой Отечественной войны.Мы, потомки, обязаны по крупицам собирать правду о войне, о людях, которые вынесли на своих плечах все её тяготы, о героях, благодаря которым мы живём. Я убежден в том, что изучение боевого пути и подвигов участников Великой Отечественной войны всегда будет важным и актуальным. Наша страна всегда будет сильна благодарной памятью потомков о подвигах дедов и прадедов! Мудрость гласит: «Только та страна, в которой люди помнят о своем прошлом, достойна будущего».После войны…В нашей стране нет, наверное, семьи, которую обошла бы стороной эта страшная война:«Нет в России семьи такой,Где б ни памятен был свой герой...»И в моей семье есть участник тех великих сражений. Это мой прадед Кашенков Василий Иванович. Мое исследование началось с семьи, а точнее с фронтовых документов и фотографий, хранящихся в семейном архиве (приложение 1), которые стали отправной точкой исследовательской работы: «Боевой путь моего прадеда, Кашенкова Василия Ивановича, Героя Советского Союза (по материалам наградных документов)».Считаю тему моей исследовательской работы актуальной, так как, изучая боевой путь героя Великой Отечественной войны, мы отдаем дань уважения всем защитникам Родины, которые ценой своего здоровья, а, часто, и жизни, подарили нам возможность жить и быть счастливыми, учимся любить и гордиться своей Родиной. Новизна данного исследования заключается в восстановлении боевого пути моего прадеда Кашенкова Василия Ивановича, выявлении героических фактов военной биографии родственника. Я решил подробнее изучить семейные реликвии, узнать биографию своего героического прадедушки и его фронтовые подвиги.Страницы семейного архива.Методы исследования:• сбор и анализ информации по теме исследования;• картографический метод;• соотношение фактов личной биографии с историческими событиями (синхронизация событий);• обобщение и систематизация материала, полученного в краеведческих музеях г. Пензы и г. Наровчат;• изучение и анализ семейных фотографий, памятных наград и документальных источников.• поиск информации в интернете, изучение документов на сайте “Подвиги Народа” http://podvignaroda.ru;• систематизация и обобщение рассказов родственников.В качестве источников в работе использованы воспоминания ветерана Великой Отечественно войны Кашенкова В.И. и его родственников, материалы семейного архива, краеведческих музеев, Пензенской энциклопедии, Интернет-ресурсов.Практическая значимость данного исследования заключается в возможности использования его результатов на уроках истории, на внеурочных мероприятиях, уроках Мужества; для размещения на тематических сайтах сети Интернет; для пополнения экспозиции школьного музея; семейного архива.Актуальность исследования: изучая историю войны, мы должны объединиться в борьбе за мир, за светлую память ветеранов Великой Отечественной войны. Нельзя допустить фальсификации истории Великой Отечественной войны. Наше поколение, воспитанное на примерах мужества и героизма дедов и прадедов, должно так же любить и защищать свою Родину!Глава 1. Изучение боевого пути моего прадеда Кашенкова В.И. по материалам наградных документов.Изучая документы семейного архива, я узнал, что мой прадед, Кашенков Василий Иванович, родился 25 июля 1918 года в крестьянской семье, в селе Николо-Азясь Мокшанского района Пензенской области. После окончания школы крестьянской молодежи (в 1932 году) жил и работал в родном колхозе. В 1939 г. женился, и в этом же году был призван в ряды Красной Армии на срочную службу. Служил далеко от дома, на границе с Монголией. Окончил курсы младших лейтенантов Забайкальского военного округа.Началась страшная война. Кашенков В.И. после окончания полковой школы был командиром расчёта пулемётчиков. С ноября 1942 года он — на фронтах Великой Отечественной войны. Воевал в составе Центрального, 1-го Белорусского фронта, 3-го и 1-го Прибалтийских фронтах. К январю 1945 года Василий Иванович был заместителем командира батальона 117-го стрелкового полка 23-й стрелковой дивизии 61-й армии 1-го Белорусского фронта. Отличился в наступательных боях в Прибалтике и Белоруссии. Был четырежды ранен. С осколком в ноге прожил всю жизнь.Страницы семейного архива.Глава 2. Подвиги, за которые Кашенков В.И. был удостоен звания Героя Советского Союза.Проводя свое исследование, я узнал, что Кашенков В.И. был награжден многими боевыми наградами: орденами Красной Звезды, Отечественной Войны 1-ой степени, Александра Невского, Отечественной Войны 2-ой степени, Красного Знамени, Богдана Хмельницкого и медалями. Участвовал в освобождении Польши. В Пензенском краеведческом музее хранятся документы, в которых описываются те подвиги, за которые прадед был удостоен наград.Страницы семейного архива.В боях под Варшавой в январе 1945 года Василий Иванович в решающий момент сражения, заменив раненого командира батальона, поднял в атаку бойцов. Отбил две фашистских контратаки. При этом было уничтожено семь орудий и большое количество гитлеровцев. Несмотря на численное превосходство врага, занимаемый рубеж был удержан. Было захвачено в плен 180 фашистских солдат и офицеров. За проявленное мужество и героизм Кашенков Василий Иванович был удостоен звания Героя Советского Союза и награжден Орденом Ленина и Медалью Золотая Звезда.Очень простая звезда…В конце апреля 1945 года Василий Иванович был участником исторического события: встречался с нашими союзниками-американцами во время открытия второго фронта. Это знаменитое событие произошло на реке Эльба. Победу прадедушка встретил в столице Германии Берлине.В 1946 году Василий Иванович вернулся домой в звании подполковника запаса. Семь долгих лет он не видел свою семью… Время было трудное, послевоенное, нужно было поднимать сельское хозяйство. Прадед был избран председателем сельского совета, работал заведующим отделом социального обеспечения Нечаевского райисполкома. Был начальников штаба гражданской обороны. В семье прадедушки было два сына и дочь. Василий Иванович умер 29 декабря 1993 года и похоронен в селе Нечаевка Наровчатского района.ПамятникГлава 3. Реликвии из семейного архива.В прошлом году мне посчастливилось подержать в руках самую главную награду прадеда — Звезду Героя. Мои эмоции невозможно было передать словами. Я на миг представил тот бой с фашистами, мужество и стойкость наших солдат, которые изображены на фронтовой фотографии. (приложение 3). Некоторые вещи прадедушки переданы в школьный музей села Нечаевка (приложение 4). В Мокшане есть бюст Василия Ивановича, в музее имени Малышкина есть экспозиция, посвящённая землякам-героям. Ежегодно в районе проводятся спортивные мероприятия и эстафета 9 мая в честь Героя Советского Союза Кашенкова Василия Ивановича. На страницах районной газеты «Село моё Нечаевка» № 1 от мая 2000 года я узнал о том, администрация села Нечаевка приняла решение переименовать одну из улиц и назвать её именем прадеда, но почему-то этого до сих пор не произошло.В этом году моему прадедушке исполнилось бы 100 лет! В Пензенском краеведческом музее есть стенд с фотографией и наградным листом прадедушки. Писатель Б. Легошин написал рассказ “Южнее Варшавы”, в котором рассказывается о Василии Ивановиче. Очерки о его боевом пути есть в других книгах, посвященных героям-землякам. У нас в семье в память о прадедушке хранится семейная реликвия — медаль "20 лет победы". Совсем недавно, в этом году, у нас появилась ещё одна памятная вещь — это табличка, которую нам передали родные из села Нечаевка. С ней связана удивительная история. У родственников пропала собака, после долгих поисков её нашли в заброшенном доме прадеда — в погребе. Там же обнаружили табличку. Мама сказала, что она никогда не видела эту табличку на доме своего дедушки, так же говорят и родственники. Для всех эта история остается загадкой. Я думаю, что мой прадед был скромным, добрым и порядочным человеком! Василий Иванович не любил рассказывать о войне, так же, как и многие ветераны. Он не рассказывал о своих подвигах. Я думаю, что прадед считал, что на его месте так поступил бы каждый. Поэтому при своей жизни он не прикреплял к своему дому табличку с информацией о том, что он — Герой Советского Союза.Прижизненная табличкаЗаключениеПроведя исследование, изучив семейные реликвии и документы краеведческих музеев, я узнал боевой путь своего прадедушки Василия Иванович Кашенкова, настоящего Героя Великой Отечественной войны. Изучив данные наградных документов и боевые награды прадеда, были охарактеризованы его боевые действия во время Великой Отечественной войны.Соотнесение фактов личной биографии прадеда с историческими событиями периода Великой Отечественной войны позволяет считать, что предложенная гипотеза данного исследования нашла свое подтверждение: во время Великой Отечественной бойцы способны были совершать подвиги.Перспективы исследования. Считаю важным продолжить изучение боевого пути своего прадеда, дополнив его новыми фактами. В моей семье свято чтится память о прадедушке. Я горжусь своим прадедом, Героем Советского Союза! Его жизнь и подвиги должны быть примером для современного поколения. Мы в долгу перед теми, кто воевал. Этот долг надо вернуть благодарностью и памятью. Собранные материалы были представлены на уроке Мужества в школе; использованы в создании музыкальной презентации, посвященной Дню Победы; размещены на сайте Бессмертный полк в сети Интернет; напечатаны в Книге Памяти класса и пополнили экспозицию школьного музея о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.Я хочу, чтобы на всей планете было мирное небо и никогда не было войны! Светлую память о всех ветеранах Великой Отечественной войны наше поколение должно сохранять навечно и не позволять никому её очернять!Наследники!Закончить я хочу замечательными стихами, которые как будто написаны о моём прадедушке и выражают гордость к нему:Прадедушка мой воевал на войне:Он родину видел в дыму и огне,Он дрался с врагами в жестоком бою,Страну защищая свою.Продлилась для прадеда эта войнаОт первого дня и до последнего дня.Дошел до Берлина, врага победил,И радость с друзьями делил.Вот старое фото держу я в руке,Родные глаза улыбаются мне.Спасибо за доблесть, отвагу и честь,Спасибо за то, что я есть!(Лыжова Е.)Список использованных источников и литературы1. Семейный архив наградных документов, фронтовых писем и фотографий.2. Документы, хранившиеся в Пензенском краеведческом музее.2. Документы, хранившиеся в музее г. Мокшан.3. Герои и Подвиги. Кн. 3, Саратов, 1976 г. (стр. 123-134).4. Пензенская энциклопедия, М.: Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 2001.5. Документы на сайте “Подвиги Народа” http://podvignaroda.ru.6. Сайт https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagr.7. Сайт http://podvignaroda.ru.Ученик 5 класса «Б»МБОУ СОШ № 47 г. ПензыВольников Лев АлександровичРуководитель:учитель историиМБОУ СОШ № 47 г.ПензыСмирнова Ирина Владимировнаг. Пенза, 2019 г.Не знаю, как другим, а мне понравилось и написанное, и сам мальчик, и его учитель…