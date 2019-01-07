В США подтвердили ликвидацию самого разыскиваемого боевика Аль-Каиды

Американский Госдеп заявил о ликвидации одного из самых разыскиваемых американскими властями боевиков, запрещенной в России террористической организации "Аль-Каида", Джамаля Ахмада Мухаммада Али аль-Бадави, который был причастен к террористическому акту на эсминце "Коул" в 2000 году. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подтвердил эту информацию, сделав соответствующую запись в Twitter.Как пишет Трамп, американские военные "восстановили справедливость по отношению к героям", погибшим при нападении на эсминец "Коул", ликвидировав организатора нападения Джамаля аль-Бадави. Американский лидер пообещал и дальше бороться против Аль-Каиды и радикального исламского терроризма "до полного его уничтожения".Как ранее сообщалось, разыскиваемый ФБР Аль-Бадави был уничтожен при авиаударе в провинции Мариб в Йемене в ходе проведенной совместной операции разведки и армии США. Находившийся за рулем автомобиля террорист был уничтожен точечным ударом ракеты "воздух" - "земля". За голову террориста была назначена награда в 5 млн. долларов.По данным американской разведки, Джамаль Ахмад Мухаммад Али аль-Бадави был причастен к организации атаки смертников 12 октября 2000 года на эсминец "Коул", находившийся в порту Адена в Йемене на дозаправке. Тогда несколько человек на моторной лодке, груженной взрывчаткой, врезались в борт эсминца. В результате взрыва погибли 17 и получили ранения 39 американских моряков.