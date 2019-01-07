Анкара ответила на требования США об отказе от наступления на севере Сирии

Заявления (Вашингтона) о том, что мы (Турция) атакует курдов и имеет и в дальнейшем такие планы и цели, выглядят нерационально. Турция атакует не курдов, а террористов.

Получается, что США пытаются заявить о том, что террористическая группировка (РПК,- прим. «ВО») представляет курдский народ.

В администрации президента Турции ответили на требования Вашингтона о незамедлительном отказе от турецкой силовой операции на севере Сирии – в районах с преимущественным проживанием курдского этноса. Напомним, что Турция неоднократно проводила операции под общим названием «Оливковая ветвь», заявляя, что борется с «террористами Рабочей партии Курдистана» (РПК - это организация, действующая в том числе и в Сирии). На данный момент осуществляется совместное турецко-американское войсковое патрулирование северо-западной части Сирии, включая кантон Африн.Дошло до того, что советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон фактически выдвинул ультиматум. По его словам, Турция должна вывести свои войска с северных территорий САР и отказаться от наступления, «иначе войска США оттуда тоже не уйдут».При этом не совсем понятно, кому этот ультиматум конкретно адресован.Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что претензии США в адрес Анкаре не понятны.Калын:В администрации Эрдогана добавили, что заявления США выглядят неуважительно к «нашим курдским братьям».Из заявления:Стоит добавить, что все последние дни турки перебрасывали силы и средства к границам с Сирией.