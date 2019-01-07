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Анкара ответила на требования США об отказе от наступления на севере Сирии

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В администрации президента Турции ответили на требования Вашингтона о незамедлительном отказе от турецкой силовой операции на севере Сирии – в районах с преимущественным проживанием курдского этноса. Напомним, что Турция неоднократно проводила операции под общим названием «Оливковая ветвь», заявляя, что борется с «террористами Рабочей партии Курдистана» (РПК - это организация, действующая в том числе и в Сирии). На данный момент осуществляется совместное турецко-американское войсковое патрулирование северо-западной части Сирии, включая кантон Африн.

Анкара ответила на требования США об отказе от наступления на севере Сирии



Дошло до того, что советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон фактически выдвинул ультиматум. По его словам, Турция должна вывести свои войска с северных территорий САР и отказаться от наступления, «иначе войска США оттуда тоже не уйдут».

При этом не совсем понятно, кому этот ультиматум конкретно адресован.

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что претензии США в адрес Анкаре не понятны.

Калын:
Заявления (Вашингтона) о том, что мы (Турция) атакует курдов и имеет и в дальнейшем такие планы и цели, выглядят нерационально. Турция атакует не курдов, а террористов.


В администрации Эрдогана добавили, что заявления США выглядят неуважительно к «нашим курдским братьям».

Из заявления:
Получается, что США пытаются заявить о том, что террористическая группировка (РПК,- прим. «ВО») представляет курдский народ.


Стоит добавить, что все последние дни турки перебрасывали силы и средства к границам с Сирией.
Использованы фотографии:
https://vk.com/turk_silahli_kuvvetleri
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