При взрыве в Мариуполе погиб сотрудник СБУ

Появились новые подробности взрыва, прогремевшего 5 января в одном из жилых домов Мариуполя. Напомним, что, по сообщениям украинских СМИ, в одной из квартир взорвалась граната. При этом очевидцы сообщают, что после взрыва один из находившихся в квартире мужчин из окна звал на помощь.Сегодня телеканал ТСН (Украина) в своём репортаже сообщает, что окно не было открыто – его выбило в момент взрыва, и к нему взрывной волной отбросило одного из мужчин. Он, получив ранения, как заявлено, и звал на помощь, буквально повиснув на подоконнике. В итоге он скончался.Новые подробности состоят в следующем: заявлено, что в той квартире находился сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ). Он погиб при взрыве.В общей сложности в квартире находились шесть человек (включая жён погибших лиц), четверо из которых серьёзно не пострадали. Названы данные погибших: 31-летний сотрудник СБУ Эдуард Макаров, а также 33-летний Александр П.Между тем, в сегменте соцсетей Украины озвучена версия об умышленном убийстве сотрудника СБУ. При этом отмечается определённая странность: после взрыва в комнате продолжил гореть свет, хотя весь потолок был посечён осколками, и было выбито пластиковое окно.В следственных органах Украины заявлено, что "мужчины разбирали гранату, что и привело к взрыву". В крови у них была обнаружена изрядная доза алкоголя.