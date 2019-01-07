Синдзо Абэ пообещал "поставить точку" в вопросе Курильских островов

Я поклялся на могиле предков ежедневно прилагать усилия и исполнять свой служебный долг. Я поклялся сделать все, чтобы продвинуться в переговорах с Россией по Курилам и поставить точку в этом вопросе

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ поклялся на могиле своего отца, что приложит все силы и "поставит точку" в переговорах с Россией о заключении мирного договора, сообщает японский телеканал NHK Как следует из материалов, представленных телеканалом, Абэ посетил родину предков - город Нагато префектуры Ямагути, где похоронен его отец Синтаро Абэ, в свое время возглавлявший МИД Японии и занимавшийся улучшением отношений Токио и Москвы.Побывавший на могиле отца, Абэ заявил сопровождавшим его журналистам:Премьер-министр Японии сообщил, что уже в этом году "произойдет поворотный момент" в разногласиях по принадлежности "Северных территорий Японии".Ранее Абэ, комментируя ход переговоров с Россией по заключению мирного договора, заявил, что жители Северных территорий являются гражданами России и после решения территориального вопроса, Токио не будет настаивать на выселении россиян с островов, а предложит им жить вместе с японцами.Напомним, что переговоры по заключению мирного договора между Японией и Россией ведутся на основе советско-японской декларации 1956 года, в которой Москва рассматривает вопрос передачи Токио островов Хибомаи и Шикотан в случае выполнения всех условий договора. В 1960 году Советский Союз разорвал договор после того, как Япония заключила соглашение "о защите" с США. Возобновлением переговоров называется вывод всех американских войск с территории Японии.Российский президент Владимир Путин предложил японскому премьеру заключить мирный договор без "оглядки на принадлежность островов", но в Токио от этого отказались.