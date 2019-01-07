В африканском Габоне группа военных объявила о перевороте

Лидер путчистов лейтенант Ондо Обианг Келли

Военный переворот произошел в африканском Габоне, куда в начале января этого года Дональд Трамп ввел американский военный контингент. Как передает турецкое издание "Анадолу", группа военных захватила здание национальной радиостанции Габона и объявила о смещении президента и создании Реставрационного совета.По сообщениям СМИ, группа военных прибыла в офис национальной радиостанции Габона, расположенный в столице страны Либревиле, около 4 часов утра по местному времени. Заявление от имени габонской армии в радиоэфире зачитал лейтенант Ондо Обианг Келли. По словам военных, действующий президент Габона Али Бонго Ондимбе, находящийся на этом посту с 2009 года, полностью утратил народное доверие и "пришло время восстановить демократию". Восстановлением "власти народа" займется "национальный Реставрационный совет".Зачитавший обращение лейтенант Ондо Обианг Келли назвал себя лидером "Патриотического движения военных и спецслужб Габона".В заявлении также прозвучало, что новогоднее поздравление президента, которое он произнес, плохо выговаривая слова после перенесенного инсульта, заставило усомниться в его способности управлять страной. Сам президент Габона Али Бонго Ондимба в настоящее время находится в Марокко, где проходит восстановительный курс.Между тем, по сообщениям некоторых западных СМИ, силы путчистов якобы малочисленны, они забаррикадировались в здании радиостанции, которое в настоящее время окружено верными властям подразделениями армии. Кроме этого в город введены дополнительные подразделения пехоты и танки. В городе отключен интернет, в некоторых районах столицы отсутствует электричество.Ранее сообщалось, что 2 января армия США ввела в Габон военный контингент в количестве 80 военнослужащих при поддержке авиации. Размещение американских военных в Габоне объяснили защитой граждан США, находящихся в Демократической республике Конго.