Корабль ВМС США, вошедший в Чёрное море, взят на контроль СКР "Пытливый"

Вошедший в Черное море американский десантный корабль-док "Форт Макгенри" (USS Fort McHenry) взят под плотную опеку сторожевым кораблем Черноморского флота России "Пытливый", сообщает пресс-служба Минобороны РФ.В военном ведомстве подчеркнули, что американский десантный корабль, вошедший в Черное море в 21-00 по мск. времени 6 января, находится под контролем сторожевого корабля "Пытливый", который "выполняет комплекс мероприятий по контролю за десантным кораблем ВМС США. В настоящее время "Форт Макгенри" находится в румынском порту "Констанца", при выходе из порта, он снова будет взят под полный контроль российского сторожевика.Как ранее заявила командующая 6-м оперативным флотом ВМС США вице-адмирал Лайза Франчетти, десантный корабль ВМС США направлен в данный регион для обеспечения безопасности транзита в акватории Черного моря, а также демонстрирует возможности сил 6-го флота США. На его борту размещено около 500 американских морских пехотинцев, так же он снабжен доковой камерой для пяти транспортных катеров на воздушной подушке, предназначенных для высадки морской пехоты и боевой техники.Корабль входит в состав 22-й морской экспедиционной группы, остальные корабли которой в настоящее время находятся в Восточном Средиземноморье, в том числе флагман группы авианесущий универсальный десантный корабль "Кирсардж" (USS "Kearsarge") и десантный транспорт-док "Арлингтон" (USS Arlington). Группа находится в акватории Средиземного моря с 31 декабря прошлого года.В акватории Черного моря американский десантный корабль-док сменил британское разведывательное судно "Эко".