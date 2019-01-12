Статистика русскоязычной Википедии об интересе к военной истории

При всех нареканиях на интернет-энциклопедию «Википедия» у нее есть несколько полезных функций. Одна из них — статистическая. У нас есть возможность проследить, как менялся интерес к военной истории в русскоязычном сегменте Википедии с 2013 г. Для этого построим погодовые списки самых популярных запросов на статьи о войнах и вооруженных конфликтах, вошедшие в списки тысячи самых популярных статей.Итак, в 2013 г. русскоязычные читатели Википедии больше всего интересовались следующими статьями о военной истории (в скобках указана позиция в общем рейтинге статей):1) «Первая мировая война» (39),2) «Вторая мировая война» (56),3) «Великая Отечественная война» (71),4) «Гражданская война в России» (340),5) «Отечественная война 1812 года» (403),6) «Гражданская война в Сирии» (436),7) «Афганская война (1979—1989)» (626),8) «Первая чеченская война» (751),9) «Война во Вьетнаме» (959).В 2014 г.:1) «Первая мировая война» (17),2) «Вооружённый конфликт на востоке Украины» (35),3) «Вторая мировая война» (42),4) «Великая Отечественная война» (68),5) «Первая чеченская война» (245),6) «Афганская война (1979—1989)» (277),7) «Отечественная война 1812 года» (394),8) «Гражданская война в России» (436),9) «Вторая чеченская война» (537),10) «Крымская война» (615),11) «Гражданская война в Сирии» (656),12) «Вооружённый конфликт в Южной Осетии (2008)» (727),13) «Война во Вьетнаме» (733),14) «Советско-финская война (1939—1940)» (799).В 2015 г.:1) «Великая Отечественная война» (24),2) «Первая мировая война» (28),3) «Вторая мировая война» (29),4) «Вооружённый конфликт на востоке Украины» (41),5) «Гражданская война в Сирии» (87),6) «Афганская война (1979—1989)» (238),7) «Отечественная война 1812 года» (337),8) «Гражданская война в России» (360),9) «Первая чеченская война» (372),10) «Советско-финская война (1939—1940)» (563),11) «Крымская война» (588),12) «Война во Вьетнаме» (601),13) «Вторая чеченская война» (652),14) «Вооружённый конфликт в Южной Осетии (2008)» (814),15) «Русско-японская война» (831).В 2016 г.:1) «Первая мировая война» (15),2) «Вторая мировая война» (34),3) «Великая Отечественная война» (61),4) «Отечественная война 1812 года (194),5) «Гражданская война в России» (212),6) «Гражданская война в Сирии» (237),7) «Афганская война (1979—1989)» (264),8) «Первая чеченская война» (314),9) «Вооружённый конфликт на востоке Украины» (445),10) «Война во Вьетнаме» (475),11) «Крымская война» (536),12) «Вторая чеченская война» (634),13) «Советско-финская война (1939—1940)» (679),14) «Русско-японская война» (700),15) «Гражданская война в США» (728).В 2017 г.:1) «Первая мировая война» (12),2) «Вторая мировая война» (36),3) «Великая Отечественная война» (57),4) «Отечественная война 1812 года» (232),5) «Афганская война (1979—1989)» (250),6) «Гражданская война в России» (290),7) «Война во Вьетнаме» (366),8) «Первая чеченская война» (374),9) «Гражданская война в Сирии» (389),10) «Вооружённый конфликт на востоке Украины» (391),11) «Крымская война» (555),12) «Советско-финская война (1939—1940)» (611),13) «Вторая чеченская война» (702),14) «Гражданская война в США» (717),15) «Русско-японская война» (763).Из 15 войн, к статьям о которых был проявлен наибольший интерес, к XIX в. относятся 3 войны, к XX в. — 10 войн (в том числе Вторая чеченская война, начавшаяся в 1999 г., и активная фаза которой закончилась в 2000 г.), к XXI в. — 2 войны.За 2018 г. есть возможность отследить лишь статьи о войнах, вошедшие в первую сотню наиболее популярных статей:1) «Первая мировая война (28),2) «Вторая мировая война (52),3) «Великая Отечественная война (86).По абсолютным показателям максимального количества просмотров статей за последние три месяца номенклатура статей остается прежней.На основе представленных сведений можно сделать следующие выводы.1. С 2013 по 2017 гг. в русскоязычной Википедии рос интерес к военной истории в целом и к отечественной военной истории в частности.2. В 2018 г. интерес к военной истории ослаб.3. Первая мировая война стабильно вызывает больший интерес, чем Вторая мировая война.4. Первая чеченская война стабильно вызывает больший интерес, чем Вторая чеченская война.5. С 2014 г. стал расти интерес к гражданским войнам (обе чеченские войны рассматриваются нами как гражданские), в том числе к зарубежным, что можно объяснить началом вооруженного конфликта на востоке Украины.6. С 2014 г. стал расти интерес к Крымской войне, что можно объяснить присоединением Крыма к России.7. С 2014 г. стал расти интерес к войнам периода холодной войны, что можно объяснить ростом напряженности в российско-американских и российско-европейских (здесь речь идет о Европейском союзе) отношениях в связи с началом вооруженного конфликта на востоке Украины и в связи с присоединением Крыма к России.Вызывает недоумение отсутствие особого интереса к Корейской войне в связи с наблюдавшимся в последние годы ростом напряженности на Корейском полуострове и в северокорейско-американских отношениях, а также к войнам в рамках продолжающегося арабо-израильского конфликта. Вниманием широкой публики обделены и продолжающиеся войны XXI в., в том числе в Афганистане и Йемене.В качестве дополнительной информации можно сообщить, что в англоязычном сегменте Википедии наибольший интерес вызывают следующие статьи о войнах (в скобках указана позиция в общем рейтинге статей):1) “World War II” («Вторая мировая война») (5),2) “World War I” («Первая мировая война») (13),3) “Vietnam War” («Вьетнамская война») (56),4) “American Civil War” («Гражданская война в США») (96).Как видно, перечисленные статьи входят в первую сотню наиболее популярных статей Википедии на английском языке.