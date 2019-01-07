Китай выразил очередной протест США из-за спорных островов

Китайский МИД выразил протест американской стороне в связи с очередной провокацией, прошедшей в районе спорных островов архипелага Сиша (Парасельские острова) в Южно-Китайском море. Официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Лу Кан на брифинге заявил, что американский эсминец без разрешения вошел в воды островов Сиша.По словам представителя китайского МИДа, ракетный эсминец McCampbell ВМС США без разрешения вошел в акваторию острова Сиша, после чего китайская сторона направила в тот район военный корабль, который сделал предупреждение американскому кораблю и вынудил его покинуть район островов. Китай потребовал прекратить дальнейшие провокации американского флота и предупредил, что Пекин оставляет за собой право принимать необходимые действия для защиты своего суверенитета.В свою очередь, пресс-секретарь Тихоокеанского флота США Рейчел Макмарр сообщила, что ракетный эсминец McCampbell ВМС США был направлен в район спорных островов в рамках "операции по обеспечению свободы навигации" и прошел в 12 милях от острова Сиша. Операция не была направлена "против какой-то конкретной страны", но ВМС США продолжат плавание в районах международных вод, "бросая вызов чрезмерным морским требованиям".