Морпехи США испытали британскую "пневмобазуку" SkyWall100
Британская компания OpenWorks Engineering разработала пневматическую "базуку", предназначенную для борьбы с небольшими беспилотными летающими аппаратами гражданского назначения, которые в последнее время все чаще используются для проведения террористических актов. Как передает "Warspot" со ссылкой на пресс-службу компании, тестирование новой "пневмобазуки" прошло в рамках учений НАТО NNTEX-18C.
Как сообщили в пресс-службе компании OpenWorks Engineering, учения морской пехоты США, в ходе которых применялось новое устройство для борьбы с дронами SkyWall100, прошли в конце прошлого года на базе Квантико Корпуса морской пехоты США. В ходе учений морпехи тестировали различные системы для борьбы с небольшими коммерческими дронами.
Согласно заявлению разработчиков, SkyWall100 весит 10 кг, и способно перехватывать БЛА на высоте до 100 метров. Устройство снабжено "умным прицелом" Laser-Equipped Smartscope, который автоматически рассчитывает все данные и программирует выпускаемый снаряд. Действия оператора сведены к минимуму: навести "базуку на цель и нажать спуск. Ночной режим прицела позволяет вести стрельбу и в ночное время. Для выстрела используется сжатый воздух из баллона. Для устройства разработаны различные виды снарядов: учебные, с сеткой, с сеткой и парашютом, с электромагнитным импульсом.
В компании заявили, что разрабатывают три вида нового устройства: SkyWall 100 – модель для стрельбы с плеча; SkyWall 200 – станковый вариант SkyWall 100; SkyWall 300 - стационарная автоматическая установка.
Как сообщили в пресс-службе компании OpenWorks Engineering, учения морской пехоты США, в ходе которых применялось новое устройство для борьбы с дронами SkyWall100, прошли в конце прошлого года на базе Квантико Корпуса морской пехоты США. В ходе учений морпехи тестировали различные системы для борьбы с небольшими коммерческими дронами.
Согласно заявлению разработчиков, SkyWall100 весит 10 кг, и способно перехватывать БЛА на высоте до 100 метров. Устройство снабжено "умным прицелом" Laser-Equipped Smartscope, который автоматически рассчитывает все данные и программирует выпускаемый снаряд. Действия оператора сведены к минимуму: навести "базуку на цель и нажать спуск. Ночной режим прицела позволяет вести стрельбу и в ночное время. Для выстрела используется сжатый воздух из баллона. Для устройства разработаны различные виды снарядов: учебные, с сеткой, с сеткой и парашютом, с электромагнитным импульсом.
В компании заявили, что разрабатывают три вида нового устройства: SkyWall 100 – модель для стрельбы с плеча; SkyWall 200 – станковый вариант SkyWall 100; SkyWall 300 - стационарная автоматическая установка.
- Использованы фотографии:
- openworksengineering.com
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