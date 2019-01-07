Вашингтон растранжирил победу в холодной войне - мнение в США
В США всё активнее слышно мнение тех, кто утверждает, что Штаты «растранжирили победу в холодной войне».
Первоначально высказывалась следующая мысль: пока в Вашингтоне почивали на лаврах, в России успели не только «оправиться от удара по распаду СССР, но и выйти на определённое, устойчивое развитие».
В упрёк американским властям ставится, например, то, что они, отпраздновав победу над СССР, стали смотреть на новую Россию как на то, что ни при каких условиях не сможет составить США конкуренцию. А сегодня, как рассуждают отдельные круги в США, американские астронавты продолжают «летать на русских ракетах, а NASA закупает русские двигатели, при этом глупо отвечая отказом принять главу Роскосмоса».
Отмечено, что Россия успешно реализует свои энергетические проекты, в то время как слишком поздно стали вести работу по лоббированию своего сжиженного природного газа.
Помимо претензий по поводу «упущений» в российском направлении указываются на промахи с другими странами. Так, отмечено, что после победы в холодной войне над СССР Вашингтон "самоуспокоился" и фактически дал возможность создать эффективное ракетное оружие Ирану, позволил получить ядерную бомбу Северной Корее. Особый круг претензий – по поводу Китая: Китай вот-вот оставит позади американскую экономику, при этом имея возможность манипулировать американским долгом, вкладчиком в который является. Добавляется, что Китай уже размещает военные базы в «зонах американских интересов». Имеется в виду военная база в Джибути, а также строящийся порт (в США его считают будущей базой ВМС НОАК) в Пакистане.
Первоначально высказывалась следующая мысль: пока в Вашингтоне почивали на лаврах, в России успели не только «оправиться от удара по распаду СССР, но и выйти на определённое, устойчивое развитие».
В упрёк американским властям ставится, например, то, что они, отпраздновав победу над СССР, стали смотреть на новую Россию как на то, что ни при каких условиях не сможет составить США конкуренцию. А сегодня, как рассуждают отдельные круги в США, американские астронавты продолжают «летать на русских ракетах, а NASA закупает русские двигатели, при этом глупо отвечая отказом принять главу Роскосмоса».
Отмечено, что Россия успешно реализует свои энергетические проекты, в то время как слишком поздно стали вести работу по лоббированию своего сжиженного природного газа.
Помимо претензий по поводу «упущений» в российском направлении указываются на промахи с другими странами. Так, отмечено, что после победы в холодной войне над СССР Вашингтон "самоуспокоился" и фактически дал возможность создать эффективное ракетное оружие Ирану, позволил получить ядерную бомбу Северной Корее. Особый круг претензий – по поводу Китая: Китай вот-вот оставит позади американскую экономику, при этом имея возможность манипулировать американским долгом, вкладчиком в который является. Добавляется, что Китай уже размещает военные базы в «зонах американских интересов». Имеется в виду военная база в Джибути, а также строящийся порт (в США его считают будущей базой ВМС НОАК) в Пакистане.
- Использованы фотографии:
- David Valdez, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1516336
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