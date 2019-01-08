Зачем Америке Габон?

Габон без Франции — как автомобиль без водителя. Франция без Габона — как автомобиль без топлива.

В африканской стране Габон, расположенной на атлантическом побережье Экваториальной Африки, 7 января 2019 года была предотвращена попытка военного переворота. Мятежники из числа офицеров вооруженных сил страны планировали свергнуть действующего президента Али Бонго, но основная часть военнослужащих их не поддержала и путч закончился арестом его руководителей.События, происходившие ночью и утром в столице Габона Либревиле, развивались следующим образом. Около 04:30 по местному времени в здание государственной радиокомпании Габона ворвалась группа вооруженных военнослужащих. Они потребовали передать в эфир подготовленное ими коммюнике.Руководивший мятежниками лейтенант Келли Ондо Обианг, занимавший пост заместителя командира республиканской гвардии Габона, зачитал краткое обращение от имени «Патриотического движения молодежи вооруженных сил и безопасности Габона», в котором говорилось о разочаровании в политике действующего президента Али Бонго и провозглашалось создание «Национального совета реставрации», к которому и должна была перейти власть в стране.Однако, как вскоре стало известно, силовые структуры страны переворот не поддержали. Поэтому спустя непродолжительное время верные президенту Али Бонго воинские подразделения смогли подавить мятеж. Четверо из пятерых руководителей военного переворота были задержаны. В подразделениях республиканской гвардии, в которой и служили основные действующие лица мятежа, идут тотальные проверки, а все основные объекты стратегического назначения взяты под усиленную охрану армии и сил безопасности.Интересно, что попытка военного переворота произошла как раз в те дни, когда президент страны Али Бонго Ондимба находится на лечении в Марокко. Дело в том, что в октябре 2018 года 59-летний Али Бонго перенес инсульт. Его срочно доставили на самолете в Эр-Рияд, где президент прошел курс терапии, а затем перевезли на восстановительное лечение в Марокко.Тем не менее, 31 декабря 2018 года Али Бонго обратился с новогодним посланием к гражданам страны. Именно это послание, если верить официальной версии, и возмутило военнослужащих, составивших ядро заговорщиков. Якобы Бонго с трудом разговаривал, а его рука висела как плеть, но при этом президент говорил о своем хорошем самочувствии. Поэтому заговорщики и решили отстранить больного президента, чтобы «восстановить демократию» в Габоне.Али Бонго Ондимба возглавляет Габон с 16 октября 2009 года, то есть девять лет. Но на самом деле его семья находится у власти гораздо дольше. Отец Али Бонго Эль-Хадж Омар Бонго (1935-2009) пришел к власти в Габоне в далеком 1967 году и возглавлял страну сорок два года, вплоть до своей смерти в 2009 году.Столь долгий срок правления сделал Эль-Хадж Омара Бонго одним из самых знаменитых африканских диктаторов. Тем более что он отличался и довольно экстравагантным поведением. В молодости этого человека звали Альбер Бернар Бонго. Сын вождя племени батеке, он окончил летную школу, два года прослужил в военно-воздушных силах, а затем перешел на государственную службу. За четыре года бывший капитан авиации сделал головокружительную карьеру, заняв сначала пост заместителя главы администрации президента Леона Мба, затем пост главы администрации президента, а в 1964 году став министром обороны Габона. В 1966 году Бонго стал вице-президентом страны, а когда 28 ноября 1967 года скончался Леон Мба, сменил его на посту президента и уже более сорока лет не выпускал власть из рук – вплоть до своей собственной смерти.В 1973 году Альбер Бернар Бонго побывал с визитом в Ливии, где попал под влияние Муаммара Каддафи и принял ислам, соответственно переименовав себя в Эль-Хадж Омара Бонго. Это было весьма странное решение, учитывая, что подавляющее большинство жителей страны исповедуют христианство католического толка, наложившееся на местные традиционные культы, а мусульман в Габоне даже сейчас не больше 7% населения.Однако, несмотря на неплохие отношения с Ливией, в целом Габон всегда проводил прозападную политику и считался одним из оплотов французского влияния в Африке. Французские десантники не раз спасали Бонго от протестных выступлений и попыток военных переворотов. Сам Бонго-старший говорил:На самом деле тесные связи с Францией объяснялись тем, что Габон обладает колоссальными природными ресурсами – нефтью, марганцем, древесиной. Но для Франции особое значение всегда имел габонский уран. Габон занимает пятое место в мире по запасам урана и имел эксклюзивные соглашения с Францией о том, что будет поставлять уран только этой стране. Так как Бонго (и отец, и сын) вели прозападную политику, на Западе мирились с их авторитарными режимами. Бонго представлялись более выгодными партнерами, чем возможные новые лидеры страны. Ведь в случае свержения клана Бонго страна могла и поменять политический курс, переориентировавшись на Советский Союз (затем Россию) или Китай.Природные ресурсы сделали Габон одной из богатейших стран африканского континента. Основу габонского экспорта всегда составляли нефть и нефтепродукты, которые поставляются в Китай, Японию, Австралию, США, Индию, Южную Корею и ряд других государств. Импорт, наоборот, имеет преимущественно французское или китайское происхождение. Хотя уровень жизни населения Габона все же значительно выше, чем в соседних Конго или ЦАР, но львиная доля средств от продажи национальных ресурсов все равно доставалась семье Бонго.В конце своей жизни Бонго-старший стал даже фигурантом специального расследования французских правоохранительных органов. Выяснилось, что Бонго принадлежали 33 объекта недвижимости только во Франции – в Париже и на Лазурном берегу. В Париже у Бонго была резиденция на Елисейских полях стоимостью 18 млн евро. Вероятно, именно это расследование и стало причиной помещения заболевшего Омара Бонго в медицинскую клинику не во Франции, а в Испании.Сменивший Омара Бонго его старший сын Али Бонго Ондимбе в целом продолжил политику отца, однако отношения с Францией у Габона серьезно ухудшились. Главной причиной этого ухудшения стало то самое антикоррупционное расследование, которое прямо затрагивало финансовые интересы клана Бонго. Одно время Али Бонго даже угрожал Франции сменить государственный язык страны с французского на английский. Затем Али Бонго стал выступать за активизацию присутствия на Африканском континенте Китая и России. И вот здесь, похоже, и стоит искать одну из главных причин попытки военного переворота в стране.Когда здоровье Али Бонго ухудшилось, ситуацией в Габоне очень сильно заинтересовались даже не столько во Франции, сколько в Соединенных Штатах. И это не случайно. В последнее время США стремятся активизировать свое участие в политике и экономике «Черного континента». Это происходит в связи с двумя основными факторами. Во-первых, Вашингтон утрачивает интерес к Ближнему Востоку, так как ближневосточные партнеры США – Турция, Саудовская Аравия и даже Израиль – всячески показывают стремление действовать исключительно в своих интересах.Во-вторых, Африка богата природными ресурсами, а устраивать перевороты и революции здесь дешевле и проще, чем на Ближнем Востоке. Ну и не стоит забывать о том, что Китай и Россия также наращивают свое присутствие в Африке, что не может нравиться американцам. Встреча Али Бонго с Владимиром Путиным, состоявшаяся летом 2018 года, во время чемпионата мира по футболу, также не могла не насторожить Вашингтон.2 января 2019 года в Габон были переброшены американские войска. Уже 5 января президент США Дональд Трамп сообщил Конгрессу США об отправке в Африку воинского контингента. При поддержке авиации в Габон были переброшены около 80 американских военнослужащих. Численность вроде бы невелика, но ведь это лишь пробный рейд, после которого в Габон могут прибыть и более внушительные силы.Формально прибытие американского контингента объясняется нестабильностью в соседней Демократической Республике Конго. Но гражданская война в Конго идет уже не одно десятилетие и не очень понятно, почему прежде американцы не отправляли своих военных в Габон, а сейчас вдруг обеспокоились и событиями в ДРК, и безопасностью американских граждан в этом регионе.Интересно и то, что прежде «монополией» на силовые действия в своих бывших колониях обладала Франция. Если в африканских странах, некогда входивших в состав Французской колониальной империи, происходили какие-то военные или политические события, которые угрожали бы интересам Франции и Запада в целом, то туда отправлялись именно французские войска. Собственно, для этой цели Франция до сих пор держит в Африке внушительные военные базы и подразделения Иностранного легиона. Если вспомнить историю, то французские военные неоднократно вмешивались в политические события в Центральноафриканской республике, Мали, на Коморских островах, да и в том же Габоне. Но сейчас у Франции с Габоном отношения далеко не из лучших.Судя по всему, в Вашингтоне всерьез обеспокоились дальнейшей судьбой политического строя Габона. Дело в том, что если Али Бонго умрет или его свергнут, то предсказать, как будет в дальнейшем развиваться политический курс страны, очень сложно. Например, новые власти Габона могут начать ориентироваться на военно-политическое сотрудничество с Россией, как руководство соседней Центральноафриканской республики. Поскольку же Габон – страна с колоссальными запасами нефти и других природных ресурсов, терять Западу такого партнера в Африке никак нельзя.Интересно, что Трамп, отправляя войска в Габон, даже не удосужился сообщить сроки пребывания американского контингента в этой стране. Он лишь ограничился общими фразами, что США сохранит военное присутствие в регионе до тех пор, пока это, мол, будет нужно для защиты американских граждан. То есть, фактически ввод войск может быть и бессрочным, в зависимости от того, как Вашингтон планирует дальнейшее развитие событий.Есть версия и о том, что попытка переворота была спровоцирована как раз американской стороной. Во-первых, путч произошел буквально через несколько дней после появления в Габоне американских солдат. Во-вторых, лидеры путча заговорили о необходимости «восстановления демократии» в стране. При этом не обязательно, что они находились на связи с американцами, но могли просто надеяться на то, что Вашингтон поддержит их инициативу по свержению Али Бонго. Присутствие американских войск же может предостерегать действующего президента от слишком активного сотрудничества с Россией и Китаем.В любом случае очевидно, что уже в самом обозримом будущем в этом регионе Африки могут последовать масштабные политические перемены. Ведь присутствие американских войск далеко не случайно. И в Демократической Республике Конго, событиями в которой в Вашингтоне и объясняют ввод войск в Габон, США также имеет свои интересы. Президент Жозеф Кабила давно не устраивает Вашингтон и в США лишь ищут способы организовать его свержение. С территории Габона, который хоть и не имеет прямой границы с ДРК, но расположен очень близко и обладает развитой инфраструктурой, сделать это уже проще, чем без наличия опорной базы.ДРК, кстати, — еще одна страна Африки, обладающая колоссальными запасами природных ресурсов, но из-за численности населения и продолжающейся десятилетиями гражданской войны, она, в отличие от Габона, относится к беднейшим странам континента и мира в целом. В Конго добывают золото, алмазы, кобальт, молибден и, что очень важно, тантал, который используется при производстве iPhone.Наконец, по соседству с Габоном находится и Центральноафриканская Республика, которая сейчас очень активно сотрудничает с Россией, в том числе и в военной сфере. Возможно, что американское присутствие в Габоне вызвано и стремлением создать противовес дальнейшему российскому военно-политическому продвижению в Экваториальной Африке.