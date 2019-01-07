Безвиз, томос и евроассоциацию получили, но 95% украинцев ждут перемен

В начале года на Украине публикуются данных свежих опросов общественного мнения. На вопрос «Нужны ли перемены Украине?» около 95% опрошенных сказали: «Да, нужны» При этом свыше 80% заявили, что они не готовы поддержать новый майдан, но при этом надеются, что перемены случатся.Но чего же опять не хватает украинцам? Ведь многого из того, «за что стояли на майдане», государство достигло:получен долгожданный и желанный безвиз с Европой, и теперь киевлянин без труда может попить кофе в Париже на выходных, правда для этого ему может понадобиться предварительно класть плитку в Москве или грузить яблоки под Краковом;подписано соглашение о евроассоциации, когда украинские товары получили возможность попадать на европейские рынки. Попадают при этом так, что годовые квоты по многим товарным позициям вырабатывают в течение двух недель в силу критически малых объёмов, прописанных в документах;построили стену на границе с Россией – не везде, а там, где построили, её уже успели растащить на приусадебные участки;с коррупцией методом создания дополнительных антикоррупционных ведомств борются, да так борются, что число миллиардов в карманах главных борцов продолжает расти;кредиты от МВФ получили, не беда, что процент по этим кредитам таков, что выплачивать долги придётся ещё и внукам нынешних украинцев;наконец, получен томос об автокефалии - украинская церковь стала настолько самостоятельной, что даже юрисдикция монастырей и приходов живо переписывается на стамбульский «адрес».И какие ещё перемены нужны этим украинцам?.. Власть горы для них свернула, а они всё недовольны...