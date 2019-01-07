Нарочно не придумаешь. Рядом с Порошенко упал в обморок священник

Во время церемонии подписания Константинопольским патриархом Варфоломеем томоса об автокефалии новой церковной структуры Украины, проходящей в соборе Святого Георгия в Стамбуле, находящийся рядом с президентом Украины Петром Порошенко священник упал в обморок. Соответствующее видео появилось в Сети.Инцидент произошел незадолго перед подписанием самого документа об автокефалии новой "Православной церкви Украины" (ПЦУ), которую Константинопольский (Стамбульский) патриарх Варфоломей назвал "Святейшей церковью Украины" (СЦУ). Стоящий рядом с Порошенко священник потерял сознание, а окружающие пытаются удержать его на ногах.В СМИ обратили внимание на данное происшествие, поскольку это не первый инцидент, связанный с обмороком в присутствии украинского президента, произошедший за время его нахождения у власти. С июня 2014 года, когда прошла церемония инаугурации Порошенко в должности президента Украины, упало пять военнослужащих ВСУ, находящихся рядом с ним, а также уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова. Теперь к этому списку прибавился и священник.Напомним, что новая церковная структура Украины, получившая томос от Константинополя (Стамбула), не получила самого главного, за что боролась - самостоятельности и своего патриархата. Теперь Православная церковь Украины напрямую подчиняется Константинополю.