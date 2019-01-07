Нарочно не придумаешь. Рядом с Порошенко упал в обморок священник
Во время церемонии подписания Константинопольским патриархом Варфоломеем томоса об автокефалии новой церковной структуры Украины, проходящей в соборе Святого Георгия в Стамбуле, находящийся рядом с президентом Украины Петром Порошенко священник упал в обморок. Соответствующее видео появилось в Сети.
Инцидент произошел незадолго перед подписанием самого документа об автокефалии новой "Православной церкви Украины" (ПЦУ), которую Константинопольский (Стамбульский) патриарх Варфоломей назвал "Святейшей церковью Украины" (СЦУ). Стоящий рядом с Порошенко священник потерял сознание, а окружающие пытаются удержать его на ногах.
В СМИ обратили внимание на данное происшествие, поскольку это не первый инцидент, связанный с обмороком в присутствии украинского президента, произошедший за время его нахождения у власти. С июня 2014 года, когда прошла церемония инаугурации Порошенко в должности президента Украины, упало пять военнослужащих ВСУ, находящихся рядом с ним, а также уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова. Теперь к этому списку прибавился и священник.
Напомним, что новая церковная структура Украины, получившая томос от Константинополя (Стамбула), не получила самого главного, за что боролась - самостоятельности и своего патриархата. Теперь Православная церковь Украины напрямую подчиняется Константинополю.
Инцидент произошел незадолго перед подписанием самого документа об автокефалии новой "Православной церкви Украины" (ПЦУ), которую Константинопольский (Стамбульский) патриарх Варфоломей назвал "Святейшей церковью Украины" (СЦУ). Стоящий рядом с Порошенко священник потерял сознание, а окружающие пытаются удержать его на ногах.
В СМИ обратили внимание на данное происшествие, поскольку это не первый инцидент, связанный с обмороком в присутствии украинского президента, произошедший за время его нахождения у власти. С июня 2014 года, когда прошла церемония инаугурации Порошенко в должности президента Украины, упало пять военнослужащих ВСУ, находящихся рядом с ним, а также уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова. Теперь к этому списку прибавился и священник.
Напомним, что новая церковная структура Украины, получившая томос от Константинополя (Стамбула), не получила самого главного, за что боролась - самостоятельности и своего патриархата. Теперь Православная церковь Украины напрямую подчиняется Константинополю.
- Использованы фотографии:
- https://www.youtube.com/
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