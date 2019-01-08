Беспечная юность международного права

В СССР это самое право интересовало только специалистов. В 90-е годы у нас всё было настолько плохо, что нам было не особо до международной обстановки (и не до международного права). Своих внутренних проблем хватало настолько, что было совсем не до той самой «обстановки». Хотя уже тогда, кстати говоря, тревожные звоночки вовсю звучали.Взять хотя бы ту же самую Чечню. Так вот, все те, кто сегодня «топит» на мировой арене за суверенитет и территориальную целостность страны Украина, как-то забывают, что в 90-е позиция «мирового сообщества» по Чечне былаперпендикулярной. Очень уж большой поддержкой пользовались те самые «борцы за свободу». И как-то это выглядело совсем уж странно, что это ещё за «идеализм»?То есть никто не спешил заявить о «безусловной поддержке территориальной целостности России». Не помню я этого как-то. И даже наоборот, все кому не лень лезли туда поддержать «борцов за свободу». Вот как-то забывается всё быстро. Все почему-то вспоминают по аналогии Косово. Но вот Косово былопозже, гораздо. В смысле отделилось окончательно и официально.И даже со стороны наших друзей и соседей по СНГ я как-то не помню чётких и однозначных высказываний, что Чечня — это часть России. Не помню. Ни со стороны Украины, ни со стороны Беларуси, ни со стороны Казахстана. У меня плохо с памятью? Буду очень признателен, если кто-то напомнит о безусловной поддержке территориальной целостности России со стороны Лукашенко/Назарбаева в эпоху двух чеченских. Громкие публичные высказывания, опираясь, так сказать, на международное право… и т.д. Ласково просим.Кстати, очень интересуюсь правильной и чёткой позицией Киева в 90-е по вопросу территориальной целостности и суверенитета РФ. Там некие граждане очень сильно любят вспоминать Будапештский меморандум, так вот что насчёт вопроса Чечни как части РФ? В 90-е? Хороший вопрос, да? Там ещё группы товарищей выезжали на эту самую войну… с Западной Украины. С этим как быть?Как-то это очень не любят всё вспоминать. То есть право в случае Крыма ссылаться на международное право имеют только и исключительно те страны, которые не только не признали Косово, но и в 90-е чётко прямо и однозначно выступали в 2-х чеченских войнах за территориальную целостность России. А немного их. Совсем немного.Нехорошо, больно и гадко пинать либералов, однако те самые граждане в 90-е просто из штанов выпрыгивали, так они про ситуацию в Чечне распинались. Однако Крым — украинский… А таково «международное право». А не надо заниматься политической проституцией, и всё у вас получится. И не только в случае Крыма и международного права, а вообще, по жизни.В целом, даже касательно соседнего и территориально проблемного Азербайджана, как-то не вспоминается чёткая, честная и открытая позиция в формате «Чечня — часть России» в 90-е годы. Карабах — да, азербайджанский, а вот Чечня…Нет, конечно, никто не бросался их «признавать», тут и США их как-то не очень признавали, но вот контакты поддерживали. Даже после Беслана, причём вполне себе официально. С «демократическим подпольем». Не стесняясь.Вообще-то, в 90-е террористы, воевавшие на Северном Кавказе, вполне себе лечились и отдыхали в Европе и никто там не возмущался. Что было, то было. Так что как-то вот не припоминаю я никакого чёткого и однозначного мнения по поддержке территориальной целостности Российской Федерации. Среди всех тех, кто «топит» сегодня за Украину. Нет, понятно, у нас были 90-е годы. А в Европе? Тоже 90-е? Бардак и беспредел?Такое складывается нехорошее впечатление, что всё так называемое «международное право» возникло немедленно после «возврата Крыма». То есть не было, не было… и на тебе! Собственно говоря, если бы те самые наши «честные и принципиальные» партнёры и соседи в 90-е занимали чёткую и однозначную позицию по территориальной целостности РФ, то вот тогда… тогда бы всё выглядело совсем, совсем иначе.Есть международное право и есть общепризнанные европейские границы, и никому не позволено… вот это была бы годная, толковая позиция! То есть когда европейцы или новые европейцы с улыбкой сообщают, что «согласно международному праву Крым — украинский», я как-то сразу вспоминаю, что в 90-е годы в Чечню лезли все, кому не лень (даже украинцы с прибалтами!) и ни о международном праве, ни о территориальной целостности России никто даже вспоминать не пытался.Да и в целом: ни в случае с Саддамом, ни в случае с Милошевичем, ни в случае с Каддафи никто про международное право и территориальную целостность не вспоминал. А тут вдруг на тебе… «оказывается, они существуют», то есть «оно работает»! Международное это право. Интересная, конечно, «фишка», это ваше «международное право», но как-то оно совсем недавно возникло. «Новодел» какой-то. А законы, как известно, обратной силы не имеют.