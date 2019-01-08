Рассказы об оружии. По-2. Король ночного неба
Об этом самолетике сказано уже столько, что кажется, ничего уже не добавить. Вряд ли я добавлю что-то новое, тем более что такой задачи и не ставлю. Моя задача – просто показать. Да, обойдемся без ТТХ, сравнений и прочего ненужного и провокационного. Поговорим о машине и людях.
Начнем с конструктора. У каждого сегодня может быть свое мнение, но лично я исхожу из того, что Николай Николаевич Поликарпов был великим конструктором, к которому применимо звание «гениальный». Никак по-другому лучшего ученика великого и гениального Игоря Сикорского не охарактеризовать, да я и не стремлюсь. Кто-то может, конечно, думать иначе.
Открутим колесо истории назад. Сильно назад. Когда Страна Советов уже была, а вот авиации и авиапромышленности у нее не было. Были проблемы и с конструкторами. Сикорский, Лебедев, Миронов, Терещенко, Слюсаренко уехали в эмиграцию, погибли в огне революции Слесарев, Кудашев и Ярковский. Много потерь понесло общество конструкторов, не только авиационных.
Поликарпов, Григорович, Гаккель, Туполев. Это те, кто начал создавать крылья СССР. Их ученики «встали на крыло» позже.
Нужен был воздушный флот. А для флота нужны были пилоты. Значит, необходим и самолет для подготовки.
С 1919 года основным учебным самолётом в РСФСР являлся У-1, созданный на базе английского разведчика Авро-504.
Англичанин, первый полёт которого состоялся ещё в 1913 году, был откровенно стар. И к 1922 году встал вопрос о необходимости разработки более современной учебной машины.
Планировалось создание нового учебного самолета под двигатель 100-120 л. с., неплохо по меркам того времени. Но главный тут (и немаловажный) момент – такие двигатели были. Это м отечественные М-11 Швецова, и М-12 Бриллинга, и импортные «Майбах», «Сальмсон», «Люцифер». Но в конкурсе победил отечественный М-11.
Вообще, процесс создания У-2 начался еще в 1923 году, спустя три года перешел в практическую плоскость и 18 января 1927 года, после кучи уточнений и согласований, был готов предварительный проект.
Статические испытания самолета начались 20 апреля 1927 года, а 24 июня 1927 года летчик-испытатель Михаил Михайлович Громов впервые поднял машину в воздух. По сообщению Громова, У-2 полностью соответствовал своему предназначению, и он "проделал все, что только можно было сделать на этом самолете".
В период заводских испытаний Михаил Громов проверил У-2 на управляемость и пилотаж. Все фигуры самолет выполнял нормально, в штопор входил с большим затруднением, из штопора выходил легко.
Государственные испытания в НИИ провели в марте 1928 года. Самолет с полетным весом 870 кг и нагрузкой на крыло 25,85 кг/м2 летал с максимальной скоростью 140 км/ч, посадочная скорость составила 60 км/ч. По этим и другим показателям У-2 полностью соответствовал тактико-техническим требованиям, оценка пилотов была единодушно положительной, поэтому последовало решение о массовом серийном производстве нового учебного самолета.
Осенью 1928 года У-2 направили на III Международную авиационную выставке в Берлине. Это была первая выставка, на которой демонстрировались советские самолеты. Кроме У-2, на площадке, отведенной СССР, находились санитарный К-4 К. А. Калинина, участник дальних перелетов разведчик Р-3 (АНТ-3) ЦАГИ, авиетки "Буревестник" В. П. Невдачина и "Три друга" С. Н. Горелова, А. А. Семенова и Л. И. Сутугина.
Примечательно, что вышеперечисленные участники выставки от СССР известны только специалистам. В отличие от У-2.
Выпуск У-2 наладили на авиазаводе №23 в Ленинграде, у коллектива которого уже был опыт постройки У-1.
Первые серийные У-2 начали поступать в летные школы в 1930 году. Несмотря на отдельные недостатки, присущие всякому новому образцу, самолет сразу получил высокую оценку как инструкторов, так и учеников. Обучение на нем оказалось действительно более эффективным, в частности, заметно снизился процент курсантов, отчисленных за неспособность к обучению летному делу.
В ходе серийного производства У-2 постоянно совершенствовался. «Детские болезни» постепенно уходили в небытие. Были установлены более удобные сидения, усиленные нижние крылья, увеличенные козырьки, вариометры, увеличенные бензо- и маслобаки, смонтировали бензиномер, который тут же пришлось переделывать, поскольку из него в переднюю кабину проливался бензин при выполнении «Петли Нестерова».
В 1933 году завод №23 начал выпускать У-2ВС (войсковая серия), оборудованные курсовым и турельным пулеметами, а также бомбодержателями. Началась подготовка летчиков бомбардировочной авиации.
На У-2ВС образца 1937 года на левом борту фюзеляжа устанавливался синхронный пулемет ПВ-1 (авиационный вариант «Максима»), в задней кабине — пулемет ДА (Дегтярев, авиационный) на турели, под фюзеляжем крепились бомбодержатели для мелких авиабомб.
На правом борту монтировался прицел АП-2 и визир НВ-5, для прицеливания в нижнем правом крыле имелась прорезь размером 70x300 мм. В общем потоке строившихся на ленинградском авиазаводе самолетов до 1938 года было сдано около 600 экземпляров У-2 войсковой серии.
Понятно, почему стоит заострить внимание именно на этой серии, потому что в годы Великой Отечественной именно подобным самолетам пришлось выполнять именно задачи, присущие настоящим боевым самолетам.
С началом войны авиазавод №387 решили эвакуировать из Ленинграда в Казань. Очень дальновидный поступок, как показала практика.
Первые эшелоны с оборудованием и материалами отправили 28 июля. Последние 9 самолетов изготовили в Ленинграде в августе. 21 августа 1941 года немцы захватили станцию Чудово и перерезали дорогу на Москву. 29 августа была захвачена станция Мга и окончательно перекрыто железнодорожное движение в северо-восточном направлении. До этого момента из Ленинграда удалось вывезти 8 эшелонов с оборудованием и 3 эшелона с кондиционными лесоматериалами.
В Казани производство У-2 разместили на заводе №169. Это предприятие, известное ранее изготовлением тачанок и конной утвари (местное название "обозка"), с 1935 года производившее лыжи для самолетов, 8 июля 1939 года вошло в состав НКАП. В 1940-41 годах здесь готовили деревянные детали для И-153 и ЛаГГ-3, далее предполагалось строить десантные планеры. Согласно решению правительства от 15 августа 1941 года ленинградский и казанский заводы объединили под общим названием авиазавод №387. Практически сразу после прибытия ленинградцев 387-й приступил к изготовлению самолетов и уже 2 сентября 1941 года первый У-2 казанской постройки поступил на летные испытания.
Что было дальше, всем известно и так. У-2 стал По-2. Самолет связи, санитарный самолет, легкий штурмовик, ночной бомбардировщик, транспортный самолет, разведчик.
По-2 имел ряд достоинств.
Во-первых, он был исключительно простым и дешёвым в производстве и – особенно важно – эксплуатации. Самолет легко ремонтировался, причем, не обязательно квалифицированными специалистами.
Во-вторых, самолёт был очень прост в управлении, и даже неопытный лётчик мог свободно летать на нем. По-2 «прощал» пилоту многие ошибки, которые на другом самолёте неизбежно привели бы к аварии. По этой причине именно По-2 был основным учебным самолётом советских ВВС.
В-третьих, По-2 почти невозможно было ввести в штопор. Если лётчик отпускал рули управления, самолёт начинал планировать со скоростью снижения 1 метр в секунду и, если внизу оказывалась ровная поверхность, мог самостоятельно сесть на неё.
В-четвертых, По-2 мог совершать посадку и подниматься в воздух буквально с грунтового «пятачка». Именно это сделало его незаменимым для связи с партизанами и эвакуации раненых.
В-пятых, По-2 обладал весьма низкой скоростью и поэтому мог летать на небольших высотах, тогда как более скоростные самолёты рисковали при этом врезаться в холмы, деревья, складки местности.
Летчики-истребители люфтваффе вскоре выяснили, что По-2 трудно сбить из-за двух основных факторов:
— пилоты По-2 летали на уровне верхушек деревьев, где они были трудно различимы и труднодоступны;
— неприятным сюрпризом оказалось то, что скорость сваливания немецких истребителей «Мессершмитт» Bf-109 была аналогична максимальной скорости По-2, что усложняло задачу удержания По-2 в прицеле в течение достаточного для поражения времени. У «Фокке-Вульфов» дела обстояли еще хуже, они сваливались раньше.
Все это позволяло использовать машину для штурмовок и бомбардировок вражеских объектов. Да, основное применение По-2 приходилось на ночное время, так как днем самолёт становился лёгкой добычей для истребителей противника и мог быть сбит наземным огнём даже из стрелкового оружия.
Тем не менее, на По-2 можно было воевать, воевать эффективно и помогать воевать другим.
Конечно, лучше всего о возможностях самолета рассказано в книге гвардии майора авиации, Героя Советского Союза Раисы Ароновой «В небе «ночные ведьмы» и «Нас называли «ночными ведьмами» Ирины Ракобольской (комполка) и Надежды Кравцовой.
И, естественно, фильм гвардии майора, Героя Советского Союза Евгении Жигуленко «В небе «ночные ведьмы».
По-2 оказался непростым самолетом. Очень непростым. Да, «кукурузник», «швейная машинка», «русфанер» и так далее. Но.
1 дважды Герой Советского Союза — Воробьёв Иван Алексеевич.
59 героев Советского Союза.
6 героев России.
1 Народный Герой Республики Казахстан — Хиуаз (Катя) Доспанова.
И, кстати, далеко не все Герои из числа личного состава 46-го Гвардейского Таманского ночного бомбардировочного полка. «Ночные ведьмы» — 23 Героя Советского Союза и 2 человека получили звание Героя России в 1995 году. Плюс Народный Герой Казахстана Доспанова.
Остальные – из других частей. В том числе и Иван Воробьев, который получил звания, летая на Ил-2, но из более 400 боевых вылетов половина была на По-2 в составе 25-го ночного бомбардировочного полка.
Непростой самолет, как есть непростой. Реально король ночного неба, ибо не было задач, которые не могли выполнить наши летчики на По-2.
Конструкция самолета У-2 была простейшая, и сейчас на фото это будет видно.
Рама деревянная, из сосны и фанеры, с полотняной обшивкой. Узлы креплений — из мягкой стали, стойки крыльев — стальные круглые трубы с примотанными к ним лентой на клее деревянными обтекателями.
Фюзеляж — с фанерной передней частью и расчалочной хвостовой, верхняя грань задней части закрывалась съемным выпуклым гаргротом из 1-мм фанеры для удобства осмотра.
Моторная рама первоначально была в виде кольца, штампованного из 4-мм дуралюмина. С 1931 г. она была заменена цельносварной из стальных труб по образцу моторамы самолета Ш-2, строившегося в 1930 г. на этом же заводе.
Крылья — нормальные двухлонжеронные. Лонжероны — коробчатые, нервюры — с фанерной стенкой и рейками-полками без пазов, прикрепленными к фанере одним боком на клее и гвоздях. Клей — только казеиновый.
Стабилизатор — двухлонжеронный, угол его установки мог меняться на земле путем перестановки заднего вильчатого болта на гребенке лонжерона киля. Подкосы стабилизатора — стальные каплевидные трубы с регулировкой длины. Все обода крыльев и оперения дуралюминовые.
Проводка управления — тросовая, а на прямых участках — проволочная.
Шасси состояло из передних и задних подкосов, пары ленточных расчалок и оси. Задние подкосы — амортизационные из телескопических труб с траверсами.
Колеса — спицевые 700х120 мм. Костыль — ясеневый, ориентирующийся и управляемый вместе с рулем направления через витые пружины.
Двигатель от задней стенки картера был оставлен открытым, а капот свелся к четырем отдельным стенкам, закрепленным на петлях-гребенках по задней кромке, и стягивался тросом с пружиной и замком по передней кромке вокруг моторамы.
Капот мог раскрываться и закрываться почти мгновенно, что очень облегчало обслуживание силовой установки. Зимой картер иногда закрывался упрощенным капотом. А можно было летать и так.
Кабина была довольно минималистична, что вполне нормально объясняется первоначальными задачами самолета.
Летные качества У-2 в зависимости от того, для каких целей применялся самолет и какие изменения вносились в его оборудование, колебались.
Например, ШКАС на турели служил, скорее, средством самоуспокоения, нежели реальным средство обороны, поскольку устанавливать его стали только в 1944 году, когда винтовочный патрон 7,62-мм был хорошо бронированным "Мессершмиттам" и "Фокке-Вульфам" что слону дробина.
Но во всех случаях самолет оставался надежным, легким и послушным в управлении. У-2 мог совершать взлет и посадку на самых малых аэродромах и даже на неподготовленных площадках.
Вес пустого самолета в учебном варианте — 635-656 кг, в других — до 750 кг; взлетный — от 890 до 1100 кг, с бомбами — до 1400 кг. Скорость максимальная — от 130 до 150 км/час, крейсерская — 100-120 км/час, посадочная — 60-70 км/час, потолок — 3800 м, разбег и пробег — 100-150м.
Всего было выпущено более 30 тысяч По-2.
Предложу еще песенку про По-2, хоть он в ней именуется по-старому, У-2. Но песенка задорная и, самое главное, абсолютно правдивая.
В течение многих лет самолеты Николая Поликарпова были единственными машинами первоначального обучения в летных школах и аэроклубах Осоавиахима. Учебные организации оборонного Общества на этом самолете подготовили в годы войны почти 100 тысяч летчиков.
Но еще более бесценно то, что одновременно с подготовкой всех без исключения наших асов По-2 одновременно нес смерть врагам и надежду своим. Реальный король ночного неба от короля истребителей Поликарпова.
Источник: Музей военной техники УГМК в Верхней Пышме.
Начнем с конструктора. У каждого сегодня может быть свое мнение, но лично я исхожу из того, что Николай Николаевич Поликарпов был великим конструктором, к которому применимо звание «гениальный». Никак по-другому лучшего ученика великого и гениального Игоря Сикорского не охарактеризовать, да я и не стремлюсь. Кто-то может, конечно, думать иначе.
Открутим колесо истории назад. Сильно назад. Когда Страна Советов уже была, а вот авиации и авиапромышленности у нее не было. Были проблемы и с конструкторами. Сикорский, Лебедев, Миронов, Терещенко, Слюсаренко уехали в эмиграцию, погибли в огне революции Слесарев, Кудашев и Ярковский. Много потерь понесло общество конструкторов, не только авиационных.
Поликарпов, Григорович, Гаккель, Туполев. Это те, кто начал создавать крылья СССР. Их ученики «встали на крыло» позже.
Нужен был воздушный флот. А для флота нужны были пилоты. Значит, необходим и самолет для подготовки.
С 1919 года основным учебным самолётом в РСФСР являлся У-1, созданный на базе английского разведчика Авро-504.
Англичанин, первый полёт которого состоялся ещё в 1913 году, был откровенно стар. И к 1922 году встал вопрос о необходимости разработки более современной учебной машины.
Планировалось создание нового учебного самолета под двигатель 100-120 л. с., неплохо по меркам того времени. Но главный тут (и немаловажный) момент – такие двигатели были. Это м отечественные М-11 Швецова, и М-12 Бриллинга, и импортные «Майбах», «Сальмсон», «Люцифер». Но в конкурсе победил отечественный М-11.
Вообще, процесс создания У-2 начался еще в 1923 году, спустя три года перешел в практическую плоскость и 18 января 1927 года, после кучи уточнений и согласований, был готов предварительный проект.
Статические испытания самолета начались 20 апреля 1927 года, а 24 июня 1927 года летчик-испытатель Михаил Михайлович Громов впервые поднял машину в воздух. По сообщению Громова, У-2 полностью соответствовал своему предназначению, и он "проделал все, что только можно было сделать на этом самолете".
В период заводских испытаний Михаил Громов проверил У-2 на управляемость и пилотаж. Все фигуры самолет выполнял нормально, в штопор входил с большим затруднением, из штопора выходил легко.
Государственные испытания в НИИ провели в марте 1928 года. Самолет с полетным весом 870 кг и нагрузкой на крыло 25,85 кг/м2 летал с максимальной скоростью 140 км/ч, посадочная скорость составила 60 км/ч. По этим и другим показателям У-2 полностью соответствовал тактико-техническим требованиям, оценка пилотов была единодушно положительной, поэтому последовало решение о массовом серийном производстве нового учебного самолета.
Осенью 1928 года У-2 направили на III Международную авиационную выставке в Берлине. Это была первая выставка, на которой демонстрировались советские самолеты. Кроме У-2, на площадке, отведенной СССР, находились санитарный К-4 К. А. Калинина, участник дальних перелетов разведчик Р-3 (АНТ-3) ЦАГИ, авиетки "Буревестник" В. П. Невдачина и "Три друга" С. Н. Горелова, А. А. Семенова и Л. И. Сутугина.
Примечательно, что вышеперечисленные участники выставки от СССР известны только специалистам. В отличие от У-2.
Выпуск У-2 наладили на авиазаводе №23 в Ленинграде, у коллектива которого уже был опыт постройки У-1.
Первые серийные У-2 начали поступать в летные школы в 1930 году. Несмотря на отдельные недостатки, присущие всякому новому образцу, самолет сразу получил высокую оценку как инструкторов, так и учеников. Обучение на нем оказалось действительно более эффективным, в частности, заметно снизился процент курсантов, отчисленных за неспособность к обучению летному делу.
В ходе серийного производства У-2 постоянно совершенствовался. «Детские болезни» постепенно уходили в небытие. Были установлены более удобные сидения, усиленные нижние крылья, увеличенные козырьки, вариометры, увеличенные бензо- и маслобаки, смонтировали бензиномер, который тут же пришлось переделывать, поскольку из него в переднюю кабину проливался бензин при выполнении «Петли Нестерова».
В 1933 году завод №23 начал выпускать У-2ВС (войсковая серия), оборудованные курсовым и турельным пулеметами, а также бомбодержателями. Началась подготовка летчиков бомбардировочной авиации.
На У-2ВС образца 1937 года на левом борту фюзеляжа устанавливался синхронный пулемет ПВ-1 (авиационный вариант «Максима»), в задней кабине — пулемет ДА (Дегтярев, авиационный) на турели, под фюзеляжем крепились бомбодержатели для мелких авиабомб.
На правом борту монтировался прицел АП-2 и визир НВ-5, для прицеливания в нижнем правом крыле имелась прорезь размером 70x300 мм. В общем потоке строившихся на ленинградском авиазаводе самолетов до 1938 года было сдано около 600 экземпляров У-2 войсковой серии.
Понятно, почему стоит заострить внимание именно на этой серии, потому что в годы Великой Отечественной именно подобным самолетам пришлось выполнять именно задачи, присущие настоящим боевым самолетам.
С началом войны авиазавод №387 решили эвакуировать из Ленинграда в Казань. Очень дальновидный поступок, как показала практика.
Первые эшелоны с оборудованием и материалами отправили 28 июля. Последние 9 самолетов изготовили в Ленинграде в августе. 21 августа 1941 года немцы захватили станцию Чудово и перерезали дорогу на Москву. 29 августа была захвачена станция Мга и окончательно перекрыто железнодорожное движение в северо-восточном направлении. До этого момента из Ленинграда удалось вывезти 8 эшелонов с оборудованием и 3 эшелона с кондиционными лесоматериалами.
В Казани производство У-2 разместили на заводе №169. Это предприятие, известное ранее изготовлением тачанок и конной утвари (местное название "обозка"), с 1935 года производившее лыжи для самолетов, 8 июля 1939 года вошло в состав НКАП. В 1940-41 годах здесь готовили деревянные детали для И-153 и ЛаГГ-3, далее предполагалось строить десантные планеры. Согласно решению правительства от 15 августа 1941 года ленинградский и казанский заводы объединили под общим названием авиазавод №387. Практически сразу после прибытия ленинградцев 387-й приступил к изготовлению самолетов и уже 2 сентября 1941 года первый У-2 казанской постройки поступил на летные испытания.
Что было дальше, всем известно и так. У-2 стал По-2. Самолет связи, санитарный самолет, легкий штурмовик, ночной бомбардировщик, транспортный самолет, разведчик.
По-2 имел ряд достоинств.
Во-первых, он был исключительно простым и дешёвым в производстве и – особенно важно – эксплуатации. Самолет легко ремонтировался, причем, не обязательно квалифицированными специалистами.
Во-вторых, самолёт был очень прост в управлении, и даже неопытный лётчик мог свободно летать на нем. По-2 «прощал» пилоту многие ошибки, которые на другом самолёте неизбежно привели бы к аварии. По этой причине именно По-2 был основным учебным самолётом советских ВВС.
В-третьих, По-2 почти невозможно было ввести в штопор. Если лётчик отпускал рули управления, самолёт начинал планировать со скоростью снижения 1 метр в секунду и, если внизу оказывалась ровная поверхность, мог самостоятельно сесть на неё.
В-четвертых, По-2 мог совершать посадку и подниматься в воздух буквально с грунтового «пятачка». Именно это сделало его незаменимым для связи с партизанами и эвакуации раненых.
В-пятых, По-2 обладал весьма низкой скоростью и поэтому мог летать на небольших высотах, тогда как более скоростные самолёты рисковали при этом врезаться в холмы, деревья, складки местности.
Летчики-истребители люфтваффе вскоре выяснили, что По-2 трудно сбить из-за двух основных факторов:
— пилоты По-2 летали на уровне верхушек деревьев, где они были трудно различимы и труднодоступны;
— неприятным сюрпризом оказалось то, что скорость сваливания немецких истребителей «Мессершмитт» Bf-109 была аналогична максимальной скорости По-2, что усложняло задачу удержания По-2 в прицеле в течение достаточного для поражения времени. У «Фокке-Вульфов» дела обстояли еще хуже, они сваливались раньше.
Все это позволяло использовать машину для штурмовок и бомбардировок вражеских объектов. Да, основное применение По-2 приходилось на ночное время, так как днем самолёт становился лёгкой добычей для истребителей противника и мог быть сбит наземным огнём даже из стрелкового оружия.
Тем не менее, на По-2 можно было воевать, воевать эффективно и помогать воевать другим.
Конечно, лучше всего о возможностях самолета рассказано в книге гвардии майора авиации, Героя Советского Союза Раисы Ароновой «В небе «ночные ведьмы» и «Нас называли «ночными ведьмами» Ирины Ракобольской (комполка) и Надежды Кравцовой.
Раиса Аронова
Ирина Ракобольская
Наталья Меклин (Кравцова)
И, естественно, фильм гвардии майора, Героя Советского Союза Евгении Жигуленко «В небе «ночные ведьмы».
По-2 оказался непростым самолетом. Очень непростым. Да, «кукурузник», «швейная машинка», «русфанер» и так далее. Но.
1 дважды Герой Советского Союза — Воробьёв Иван Алексеевич.
59 героев Советского Союза.
6 героев России.
1 Народный Герой Республики Казахстан — Хиуаз (Катя) Доспанова.
И, кстати, далеко не все Герои из числа личного состава 46-го Гвардейского Таманского ночного бомбардировочного полка. «Ночные ведьмы» — 23 Героя Советского Союза и 2 человека получили звание Героя России в 1995 году. Плюс Народный Герой Казахстана Доспанова.
Хиуаз Доспанова
Остальные – из других частей. В том числе и Иван Воробьев, который получил звания, летая на Ил-2, но из более 400 боевых вылетов половина была на По-2 в составе 25-го ночного бомбардировочного полка.
Иван Воробьев
Непростой самолет, как есть непростой. Реально король ночного неба, ибо не было задач, которые не могли выполнить наши летчики на По-2.
Конструкция самолета У-2 была простейшая, и сейчас на фото это будет видно.
Рама деревянная, из сосны и фанеры, с полотняной обшивкой. Узлы креплений — из мягкой стали, стойки крыльев — стальные круглые трубы с примотанными к ним лентой на клее деревянными обтекателями.
Фюзеляж — с фанерной передней частью и расчалочной хвостовой, верхняя грань задней части закрывалась съемным выпуклым гаргротом из 1-мм фанеры для удобства осмотра.
Моторная рама первоначально была в виде кольца, штампованного из 4-мм дуралюмина. С 1931 г. она была заменена цельносварной из стальных труб по образцу моторамы самолета Ш-2, строившегося в 1930 г. на этом же заводе.
Крылья — нормальные двухлонжеронные. Лонжероны — коробчатые, нервюры — с фанерной стенкой и рейками-полками без пазов, прикрепленными к фанере одним боком на клее и гвоздях. Клей — только казеиновый.
Стабилизатор — двухлонжеронный, угол его установки мог меняться на земле путем перестановки заднего вильчатого болта на гребенке лонжерона киля. Подкосы стабилизатора — стальные каплевидные трубы с регулировкой длины. Все обода крыльев и оперения дуралюминовые.
Проводка управления — тросовая, а на прямых участках — проволочная.
Шасси состояло из передних и задних подкосов, пары ленточных расчалок и оси. Задние подкосы — амортизационные из телескопических труб с траверсами.
Колеса — спицевые 700х120 мм. Костыль — ясеневый, ориентирующийся и управляемый вместе с рулем направления через витые пружины.
Двигатель от задней стенки картера был оставлен открытым, а капот свелся к четырем отдельным стенкам, закрепленным на петлях-гребенках по задней кромке, и стягивался тросом с пружиной и замком по передней кромке вокруг моторамы.
Капот мог раскрываться и закрываться почти мгновенно, что очень облегчало обслуживание силовой установки. Зимой картер иногда закрывался упрощенным капотом. А можно было летать и так.
Кабина была довольно минималистична, что вполне нормально объясняется первоначальными задачами самолета.
Летные качества У-2 в зависимости от того, для каких целей применялся самолет и какие изменения вносились в его оборудование, колебались.
Например, ШКАС на турели служил, скорее, средством самоуспокоения, нежели реальным средство обороны, поскольку устанавливать его стали только в 1944 году, когда винтовочный патрон 7,62-мм был хорошо бронированным "Мессершмиттам" и "Фокке-Вульфам" что слону дробина.
Но во всех случаях самолет оставался надежным, легким и послушным в управлении. У-2 мог совершать взлет и посадку на самых малых аэродромах и даже на неподготовленных площадках.
Вес пустого самолета в учебном варианте — 635-656 кг, в других — до 750 кг; взлетный — от 890 до 1100 кг, с бомбами — до 1400 кг. Скорость максимальная — от 130 до 150 км/час, крейсерская — 100-120 км/час, посадочная — 60-70 км/час, потолок — 3800 м, разбег и пробег — 100-150м.
Всего было выпущено более 30 тысяч По-2.
Предложу еще песенку про По-2, хоть он в ней именуется по-старому, У-2. Но песенка задорная и, самое главное, абсолютно правдивая.
В течение многих лет самолеты Николая Поликарпова были единственными машинами первоначального обучения в летных школах и аэроклубах Осоавиахима. Учебные организации оборонного Общества на этом самолете подготовили в годы войны почти 100 тысяч летчиков.
Но еще более бесценно то, что одновременно с подготовкой всех без исключения наших асов По-2 одновременно нес смерть врагам и надежду своим. Реальный король ночного неба от короля истребителей Поликарпова.
Источник: Музей военной техники УГМК в Верхней Пышме.
- Автор:
- Роман Скоморохов
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter