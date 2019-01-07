Киев подал жалобу в ЕСПЧ на незаконное задержание украинских моряков

Украина подала жалобу на Россию в Европейский суд по правам человека, с обвинением российской стороны в нарушении прав украинских моряков, задержанных в ходе инцидента в Керченском проливе, сообщил в понедельник заместитель главы министерства юстиции Украины - уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лищина на своей странице в Facebook.В своем заявлении, направленном в ЕСПЧ, украинское правительство требует признания незаконным задержание российскими пограничниками украинских моряков и сотрудников Украинской службы безопасности, а также содержание их в следственных изоляторах России. Кроме этого в Киеве требуют признать незаконным уголовное преследование задержанных моряков и СБУшников, задержанных "в ходе незаконного нападения на украинские корабли в акватории Керченского пролива".Между тем, российское Министерство юстиции ранее информировало Европейский суд о всех нюансах задержания украинских моряков в ходе провокации в районе Керченского пролива, а также о местонахождении задержанных, наличии у них доступа к юридической помощи, состоянии их здоровья и отсутствии жалоб.По мнению экспертов, направление жалобы украинской стороной в европейский суд, при наличии в суде всех данных о задержании моряков, может говорить лишь о том, что Киев пытается любыми способами оттянуть опубликование достоверных данных о провокации, ранее полученных ЕСПЧ.