«Денационализация» российской элиты

«Мой внук действительно учится в Англии. А его учебу оплачивает отец. Хочу сказать, что внук учится на отлично, я им горжусь.. Через три года он вернется, и я уверен, что будет хорошим экономистом».

Збигнев Бжезинский некогда изрек: «Россия может иметь сколько угодно ядерных чемоданчиков и ядерных кнопок, но поскольку 500 миллиардов долларов российской элиты лежат в наших банках, вы ещё разберитесь: это ваша элита или уже наша? Я не вижу ни одной ситуации, при которой Россия воспользуется своим ядерным потенциалом». В этом, достаточно точном утверждении американский политолог и политик коснулся только одного способа «денационализации» элиты, причем не самого главного. Ведь деньгами, в конце концов, можно и пожертвовать. Есть и другие, еще более эффективные технологии.Вообще, подчинение страны или народа с помощью приручения его элиты – давнишний метод, практикуемый еще с античных времен. Так, панически боявшиеся скифов древние греки пытались их если не покорить, то, по крайней мере, обезопасить свои полисы от их набегов, приобщив их вождей к греческой культуре. Однако, как сообщает Геродот, если скифские цари начинали придерживаться греческих обычаев, их подданные безжалостно их убивали.Значительно позже купцы-радхониты подчинили себе Хазарию, овладев ее элитой через родственные связи.Этот метод тем удобнее, что покоренные таким образом народы не воспринимают происходящее как порабощение внешней силой – их правители и вожди разговаривают, как они, и так же выглядят, хотя внутренне становятся носителями совсем других ценностей и другой культуры.Такой способ управления и закабаления был доведен практически до совершенства англосаксами, которые поколение за поколением воспитывают элиты покоренных ими стран. В Британии это целая сеть частных закрытых школ и вузов, в США подходят к делу еще масштабней – там готовят агентов влияния не только из числа отпрысков высшего класса, но и любых перспективных в этом смысле людей. В том числе и на краткосрочных курсах.Воспитанный и убежденный в абсолютности западных ценностей сын или внук государственного деятеля сам со временем становится высокопоставленным чиновником и начинает функционировать в соответствии с этими своими представлениями. При этом свою Родину он рассматривает как место если не вынужденной ссылки, то командировки.Помимо идейной мотивации, за время учебы на будущего агента влияния собирается изрядная подборка компромата, которая позволит в случае необходимости «помочь» ему принять правильное решение. Помимо всего прочего, дети или внуки, учащиеся или просто живущие за рубежом, – прекрасный инструмент для воздействия на государственного деятеля, которым было бы просто глупо не воспользоваться в случае необходимости.Отметим, что для формирования личности будущего проводника британских интересов, помимо обычного «промывания мозгов», используется инициация в тайные общества (практически каждая частная школа и вуз в Соединенном Королевстве имеют свою ложу), а также приобщение к содомии, что является важной традицией британских образовательных заведений.Англоязычные страны не только последовательные и злейшие враги нашего государства на протяжении нескольких столетий, но в них еще работает отточенный до совершенства контрразведывательный (и разведывательный) режим, и каждый прибывающий в них россиянин рассматривается на предмет оперативного интереса.Именно поэтому туристические поездки в эти страны сотрудников спецслужб табуируются – с высочайшей долей вероятности они могут стать объектами вербовки или провокации.Но это разумное правило почему-то не распространяется на государственных мужей, в том числе и тех, от которых может зависеть куда больше, чем от рядового опера ФСБ.В СМИ периодически появляются материалы о длительном конфликте директора Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации Виктора Золотова и оппозиционного политика Алексея Навального, который неоднократно обвинял генерала армии в коррупции.В числе прочего в одном из роликов оппозиционер Навальный задался вопросом, «на какие деньги учатся внуки» Золотова в Англии. В конце декабря Виктор Золотов в интервью «Комсомольской правды» заявил:Впрочем, на мой взгляд, дело вовсе не в происхождении денег на обучение, а в самом факте учебы внука главнокомандующего в частной английской школе-интернате Cranleigh School в деревне Кранли графства Суррей.Не секрет, что противники нашей страны не оставляют надежды и попыток сыграть на внутренних российских противоречиях и взорвать государство изнутри с помощью «цветной революции», переворота или мятежа. В свете этого пост генерала армии Виктора Золотова может оказаться ключевым для спасения российской государственности и суверенитета. Собственно, и сам институт войск Национальной гвардии РФ создавался для борьбы с внутренним врагом и защиты государственного строя.Насколько допустимо в рамках этой задачи существование «крючков», за которые главу ведомства можно будет дергать из-за рубежа, из той страны, что является одним из главных мировых центров, где плетутся интриги против России?Списать на недостаточную информированность никак не получается. Не знать и не понимать этого Виктор Золотов просто не может – он сам выходец из спецслужб, служивший в КГБ СССР, в ГУО РФ и ФСО, в том числе и в личной охране.Неужели могущественный генерал армии, по слухам, входящий в близкое окружение главы государства, не может обеспечить своему внуку образование необходимого уровня, чтоб он стал «хорошим экономистом» на Родине? Но дело в том, что вопрос стоит не только и не столько в качестве и уровне обучения. Времена Петра Великого, когда дворянских детей отправляли в Амстердам изучать «навигацию», чтобы потом превращать свою Родину в морскую державу, давно миновали. Сегодня напротив, Запад всеми силами тянут из России «мозги», а чуть ли не треть специалистов Силиконовой долины имеют советское или российское образование.Дело в другом: учеба в частной школе открывает возможность (или надежду на возможность) членства уже в западной элите. И те, кто отправляет своих отпрысков учиться в такие заведения, не видят их будущего в России. Будучи согласны с теми ценностями, что будут им привиты в закрытых пансионатах, они хотят видеть их в сообществе тех, кто старательно и последовательно готовит уничтожение нашей страны (планы западной элиты в отношении России хорошо известны).Утверждение уже упомянутого Бжезинского, что «новый мировой порядок будет строиться против России, на руинах России и за счет России», известно всем.Генерал Золотов — фигура, несомненно, более чем значительная, но он, увы, не единственный представитель руководства нашей страны (его пост соответствует министерскому), чьи близкие родственники учатся или живут в англосаксонских странах. Просто о нем стало известно благодаря конфликту с Навальным, который, кстати сам проходил полугодовое обучение в Йельском университете по программе Yale World Fellows, направленной на «построение сети новых мировых лидеров и расширение международного взаимопонимания».Всего же, по данным «Коммерсанта», количество российских школьников в Великобритании, по разным оценкам, составляет от 1 тыс. до 3 тыс. человек. Ежегодно в десятку крупнейших московских компаний, консультирующих родителей по вопросам обучения за рубежом, обращаются 100-150 клиентов, дети которых в большинстве своем поступают в британские учебные заведения.