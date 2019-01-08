Записки Колорадского Таракана. Новогодние размышления на нетрезвую голову
Приветствую вас, уважаемые читатели моих несколько странных записок! С Рождеством вас, дорогие мои!
Спросите, почему странные и почему не на трезвую голову, наверное. Так я сразу отвечу. А вот не выходит на нее, на трезвую! Жизнь, она штука такая, что иной раз, не накатив стакана, правильного решения не приму.
Сижу вот… В одной руке стакан, в другой огурец, в третьей ремень. Четвертой затылок чешу. Думаю, что делать.
Моего младшенького стипендии лишили. Зато, что все экзамены на «отлично» сдал. Вот и понимаю, что реагировать как-то надо, а как – не знаю. Тем более — в духе времени. Ведь и лишили в духе времени тоже. Учиться мой меньшенький любил. Ну, это понятно, думаю, ведь он весь в меня. Умный, в смысле.
Но пришли иные времена, вместе с программами по обмену. Ну и наменяли. Теперь, чтобы студент был студентом, достойным стипендии, он должен не только успешно овладевать знаниями, но петь, танцевать, кавээнить, быть старостой и так далее.
А мой, понимаете, учился. Как дурак, на одни пятерки. А вот староста, который два «трояка» схватил, грубо говоря, со стипендией. Потому что у моего не скачущего и не поющего коэффициент 0,9, а у старосты – 1,15. И баллы, который мой отпрыск заработал, успешно сдавая экзамены, ушли в… к… на благо старосты ушли.
Вот так, 2000 гривен – это очень большие деньги в Украине. Так что за них сильно надо расстараться.
Вот вам и анекдот из недр Голосеевского леса:
— Бериморенко, хто там кричить?
— Прошу прощения, пане, накопилось…
Сейчас вот сижу, попиваю, и думаю о прошедшем. О 2018-м. А вспомнилось несколько более давнее прошлое. Из юношеской любви. Человечество, наверное, в полном составе через такие ситуации прошло.
— Олеся, 150 граммов коньячку для храбрости?
— Не надо. Я к тебе уже храбрая пришла...
Нет, вы не думайте, что это я юморю… Это у меня смех сквозь отрыжку.
Прямо как Украина в ЕС и США. Храбрая пришла и... всё происходит по обоюдному согласию. Но в извращенной форме. А с другой стороны? Нас тоже понять надо. Помните — семь раз отмерь... Ага. Пока семь раз отмеришь, другие уже отрежут несколько раз.
Це наше світле майбутнє. Социальная кормежка. Все как в Европах и заокеаниях.
Я тут провел небольшой опрос сограждан о новогоднем обращении президента. Есть у нас и у вас такая традиция. Не знаю, зачем, но все мы перед курантами слушаем президента. Каждый год одно и то же. В первой части о трудностях прошедшего года, а во второй части о "сладостях", что приготовил нам наступающий год.
Так вот, попробуйте угадать, кого мы в этом году слушали?
Порошенко? Да ну! Этого вечно пьяного попрошайку слушать стыдно и противно. Вашего гаранта? Если честно, то почти такое же желание. Только ещё и не патриотично.
А слушали 7 из 10-ти громадян... Лукашенко!
Сегодня это реально самый популярный у нас политик. Увы, но только белорусские куранты и все, что перед ними происходит, у нас сегодня в тренде.
Тараканушка только что посоветовала советы от Таракана сразу писать. О том, как праздновать эту семейную пьян… праздник. Не знаю, как вы, а я в декабре уже три раза покупал спиртное на Новый год. А вспомнил я об этом вот почему. Не фотографируйтесь у праздничных столов. Но самое главное, не выкладывайте эти снимки в интернет! Именно по вашим фотографиям в администрации президента любой страны судят о благосостоянии граждан!
Запоздавший совет, конечно, но лучше поздно, чем никогда.
Вернемся к запискам. Сегодня я решил никого не расстраивать. Чтобы меня не обвиняли в том, что сравниваю Россию и Украину. Чтобы не следили за тем, уколол я вашу страну или нет. Чтобы не обижал и своих соотечественников. Мы такие какие есть. В общем буду писать об итогах года для украинцев и об Украине. Не трогая граждан других стран за мошонку...
Самый главный итог прошедшего года тот, что мы выжили! А многие, включая меня, даже остались на Родине! Дело это совсем не простое. Знаете, сколько реформ мы уже провели за этот год? 144! Ну и парочку преобразований провели во время войны, тьфу, военного положения. Итого 146 штук! Не население, а стойкие оловянные солдатики!
Очередной совет на праздник. Пока обдумываете информацию о количестве реформ за 2018-й год. Итак, на Новый год никогда не злоупотребляйте алкоголем! Пейте спиртные напитки только по-доброму! Они вам утром ответят тем же!
Рассказать вам что ли ещё одну быль? В городе В. восемь лет назад прорвало трубу водоснабжения. Ситуация банальная. Пока суть да дело, вода вымыла ямку метров этак восемь в диаметре. Но приехали ремонтники. Трубу поменяли. Водоснабжение наладили. А вот яму решили использовать с пользой для местного бюджета. Завалили её мусором!
Сверху земли накидали и всё. Вода есть, ямы нет и мусора нет. Красота. Только красота эта продлилась до следующей весны. То ли мусор осел, то ли ещё что, но появилась яма вновь. Опять радость для коммунальщиков. Опять засыпали мусором. Экономия!
А через год ситуация повторилась вновь. И через два тоже. И через три! Короче говоря, а воз, в смысле яма, и ныне там, и мусор принимает по полной. Не хуже мусоросжигательного завода! Вот такая вот сказка-быль. Надо, чтобы уфологи потом проверили. Может, инопланетяне?
А мы живем! Несмотря на все старания Ревы, Омеляна, Климкина, Парубия, Супрун, Розенко. Муженко, Коболева и самого Гидранта! Научились мы жить без государства. Точнее, против государства. Нам даже старания наших иностранных друзей нипочем! Я не знаю, обратили ли вы внимание, что я уже давно не употребляю затертую фразу про свет в конце тоннеля? Знаете, почему?
То, что мы в заднице, сиречь, в тоннеле, мы понимаем. И то, что у любого тоннеля должен быть конец, тоже знаем. Что тот самый "свет в конце тоннеля" и есть наше долгожданное будущее — тоже догадываемся. Но мы приспособились жить в тоннеле. Свет теперь нужен только идеалистам.
Хороший у нас был год. С точки зрения обучения жизни в экстремальных условиях. Супрун настолько опытный министр-преподаватель, что сегодня украинцев не удивишь, к примеру, «Скорой помощью», передвигающейся на скутерах. Или возможностью и даже необходимостью мочить прививку Манту для её правильной работы.
Да что там. Мы сегодня совершенно не боимся сидеть на холодном. Министр-смерть в этом нас убедила. Правда, мы теперь боимся скрещивать ноги, когда сидим. Но просто млеем от счастья, наблюдая за сваркой и ожидая очередной полезный рецепт блюда от Минздрава.
Знаете, как выглядит украинская улица в выходной? Из тех, кто следует советам Супрун? Прикрутив батареи в квартирах так, чтобы температура не превышала 18 градусов, приоткрыв двери, чтобы обязательно был сквозняк, тепло одетые люди, улыбаясь и обнимаясь, идут к урологу и гинекологу. Но не все, а только те, кому уже исполнилось 40!
Улыбаясь идут мимо аптек, где вместо лекарств БАДы. Идут, не боясь инфекции. Что нам все эти кори и прочие гриппы! Нам эпидемия не страшна! Вот так.
И опять совет от меня. Известно, что бокал хорошего красного вина продлевает жизнь на год-два. Но математика в этом случае нагло врет! Выпитое вами ведро вина не сделает вас бессмертным! Проверено на себе.
А знаете какое выражение сегодня чаще всего слышится у нас? И по радио, и по ТВ? "Украина в мейнстриме"! Я специально расспрашивал друзей, что же это означает. Один к десяти. Один из десяти понимал вообще, о чем речь. Хотя употребляли это выражение почти все. Как Хайперлуп.
Можете объяснить, что это за зверь?
И опять я со своим жизненным опытом. С утра 1 января на горячее лучше всего готовить пельмени! Если вы будете варить их 20 минут, то это действительно будут пельмени. Если варить 40 минут, то получатся макароны по-флотски. Ну а через 60 минут, если полученный продукт посыпать натертым сыром, получится прекрасная лазанья!
Но вернемся к Хайперлупу. На самом деле это достаточно сложное инженерное сооружение из кучи тоннелей, по которому в среде низкого давления будут носиться с бешеной скоростью грузовые и пассажирские вагоны.
Короче, это из той же серии, что и медведи на улицах российских городов, что и украинский космодром в Австралии, что и завоевание нами Москвы и Воронежа, что и пять аэродромов в год. Э-э-эх, автобаны на Полтавщине... У меня уже сложилось впечатление, что благодаря американским лабораториям на украинской земле, в воздух нам что-то подмешивают.
А пока вон никак не можем наладить движение в Борисполь автобуса железнодорожного. Да и в обычных поездах полки, бывает, падают. Вот такие у нас видения и хайперлупы...
Дать, что ли, совет женатым холостякам. А что, дело-то житейское. Короче, если после третьего стакана ваша соседка кажется вам воплощением неземной красоты, срочно выпейте ещё пару стаканчиков. Тогда вы решите, что недостойны такой женщины, и ваша семейная жизнь, как и здоровье, сохранится в статусе-кво!
А помните, как ещё совсем недавно вражеские НЛО с Альфы Центавра взрывали наши военные склады? Ужас! А мы выжили. Сверху НЛО, вокруг агенты Кремля, диверсанты и сепаратисты табунами бродят. Организм, видать, сам нашел противоядие от глупостей, мерзостей, предательства и мракобесия.
Мы уже практически и не реагируем на попытки отменить Снегурочку и 8 Марта или закупку 1000 пар носков в НБУ и налобные фонарики для антикоррупционеров. А военное положение?
Мне кажется, Россия больше среагировала на это положение, чем мы. Посмеялись. Кому необходимо, сховался. Селяне и бомжи пошли "переучиваться" в воинские части. И всё. Россия опять на войну не явилась, хотя ваши пограничники на переходах не такие сонные были. А мы это знали!
Да что там военное положение. Мы же теперь и сексом заниматься будем по-европейски. Через нотариуса. Это дикари о какой-то там любви и желании говорят. А мы, европейцы, сначала к нотариусу за заверенной справкой о разрешении жены использовать её тело в сексуальных целях, потом жену туда же, уже за нашим разрешением использовать, то, что ещё можно использовать, в тех же целях. А кто попробует супружеский долг без справки исполнить — в тюрьму! На 5 лет баланду хлебать азиата! Потому как секс – только по обоюдному согласию. И, если раньше в морду, то теперь в суд.
Но главное – у нас началось! Понеслась птица-двойка к финалу! Ну мы тут потихоньку опрос делаем, кто за кого пойдет, уже больше трех сотен опросили на улицах и площадях на новогодние и рождественские. Потихоньку так, приватно, можно сказать.
И потому птица у нас не тройка, как по нашему Гоголю, а двойка. Порошенко да Тимошенко. Им кадриль в финале плясать. И кто кого закадрит, тот потом, видимо, того и посадит.
Но тс-с… Работа пока не закончена. Все еще впереди. Но зашевелились. Уже пошли люди от Гидранта, набирать армию агитаторов. С оплатой в 1000 гривен. Думаю младшенького отдать. Хоть половину отнятого скомпенсирует. И сам пойду. Уж я наагитирую, по углам темным да мокрым…
На самом деле в следующий раз я вам про кадриль очень подробно распишу. Админресурс – это хорошо, но Свят-вечер я буду проводить не в Киеве, а в самой что ни на есть глубинке, у родителей. И там поговорю с народом провинциальным, чем дышат там… А там дышат не так, как в Киеве.
Кстати, вот вам зарисовка с киевских улиц. Новый год новым годом, а кушать хочется даже людям искусства. Торгуют...
И главная новость. Меня аж затиранили, спрашивают, понимаешь, правда или нет.
Каналы «Интер» и «1+1» (это где я сам видел), а говорят, и другие тоже, наперебой рассказывают, что вы, то есть россияне, захватываете по деревне в день. Там, на Донбассе. И наши доблестные ВСУ ничего с этим сделать не могут…
Приходится людям правду говорить. А как без нее?
После четвертой на одной такой сходке у меня фантазия разыгралась, и я выдал. Да так, что сам все представил, поверил и протрезвел от страха.
…Заснеженные поля и редкие островки и полосы леса. Плавя перегарным выхлопом снег перед собой, вперед упорно ползут российские солдаты, тащат за собой минометы, пушки и танки. Все не просто пьяные, а, как говорят у нас, «в зюзю»…
Вот только этим я могу объяснить народу, что на трезвую, что на пьяную голову столь скромную скорость продвижения российской армии. Понятно, что одна деревня в день – это более чем скромно.
Но вы же в курсе, что у нас 1 января был марш бандеровский. Шли, шли орлы, готовые на все ради ридной Украины...
Вот жаль только, что маловато орлов. СМИ вещали о двух тысячах, превозмогших утро 1 января, но я вам по секрету шепну, что от силы их было человек 600... А больше на эту тему даже я говорить не хочу. Во рту привкус нехороший.
Но ведь непонятливым страшно… Да и понятливым тоже. Как представишь ваших «вежливых», медленно ползущих во тьме и снегах… Бр-р…
Ну а пока «зеленые человечки» еще не доползли до Киева, ещё раз всех с праздником! Здоровья вам и вашим родным, близким, друзьям. Толстых кошельков и больших кубышек. Полных холодильников и погребов. Счастливых улыбок вашим детям. Гордости за вас вашим женам.
Кстати, вспомнился мне тут вчерашний разговор с Тараканушкой. "Ох, допишешься ты у меня. Поймают и отправят в Сибирь! (Я даже поперхнулся, Сибирь вроде не наша). Я конечно, как декабристка, поеду с тобой. На мороз. К комарам и мошкам. Но шубу ты мне должен купить заранее!" Короче, поставила задачу с использованием местного материала.
Всё. Всем удачно закончить сложный период длительного отдыха. Будем жить!
Спросите, почему странные и почему не на трезвую голову, наверное. Так я сразу отвечу. А вот не выходит на нее, на трезвую! Жизнь, она штука такая, что иной раз, не накатив стакана, правильного решения не приму.
Сижу вот… В одной руке стакан, в другой огурец, в третьей ремень. Четвертой затылок чешу. Думаю, что делать.
Моего младшенького стипендии лишили. Зато, что все экзамены на «отлично» сдал. Вот и понимаю, что реагировать как-то надо, а как – не знаю. Тем более — в духе времени. Ведь и лишили в духе времени тоже. Учиться мой меньшенький любил. Ну, это понятно, думаю, ведь он весь в меня. Умный, в смысле.
Но пришли иные времена, вместе с программами по обмену. Ну и наменяли. Теперь, чтобы студент был студентом, достойным стипендии, он должен не только успешно овладевать знаниями, но петь, танцевать, кавээнить, быть старостой и так далее.
А мой, понимаете, учился. Как дурак, на одни пятерки. А вот староста, который два «трояка» схватил, грубо говоря, со стипендией. Потому что у моего не скачущего и не поющего коэффициент 0,9, а у старосты – 1,15. И баллы, который мой отпрыск заработал, успешно сдавая экзамены, ушли в… к… на благо старосты ушли.
Вот так, 2000 гривен – это очень большие деньги в Украине. Так что за них сильно надо расстараться.
Вот вам и анекдот из недр Голосеевского леса:
— Бериморенко, хто там кричить?
— Прошу прощения, пане, накопилось…
Сейчас вот сижу, попиваю, и думаю о прошедшем. О 2018-м. А вспомнилось несколько более давнее прошлое. Из юношеской любви. Человечество, наверное, в полном составе через такие ситуации прошло.
— Олеся, 150 граммов коньячку для храбрости?
— Не надо. Я к тебе уже храбрая пришла...
Нет, вы не думайте, что это я юморю… Это у меня смех сквозь отрыжку.
Прямо как Украина в ЕС и США. Храбрая пришла и... всё происходит по обоюдному согласию. Но в извращенной форме. А с другой стороны? Нас тоже понять надо. Помните — семь раз отмерь... Ага. Пока семь раз отмеришь, другие уже отрежут несколько раз.
Це наше світле майбутнє. Социальная кормежка. Все как в Европах и заокеаниях.
Я тут провел небольшой опрос сограждан о новогоднем обращении президента. Есть у нас и у вас такая традиция. Не знаю, зачем, но все мы перед курантами слушаем президента. Каждый год одно и то же. В первой части о трудностях прошедшего года, а во второй части о "сладостях", что приготовил нам наступающий год.
Так вот, попробуйте угадать, кого мы в этом году слушали?
Порошенко? Да ну! Этого вечно пьяного попрошайку слушать стыдно и противно. Вашего гаранта? Если честно, то почти такое же желание. Только ещё и не патриотично.
А слушали 7 из 10-ти громадян... Лукашенко!
Сегодня это реально самый популярный у нас политик. Увы, но только белорусские куранты и все, что перед ними происходит, у нас сегодня в тренде.
Тараканушка только что посоветовала советы от Таракана сразу писать. О том, как праздновать эту семейную пьян… праздник. Не знаю, как вы, а я в декабре уже три раза покупал спиртное на Новый год. А вспомнил я об этом вот почему. Не фотографируйтесь у праздничных столов. Но самое главное, не выкладывайте эти снимки в интернет! Именно по вашим фотографиям в администрации президента любой страны судят о благосостоянии граждан!
Запоздавший совет, конечно, но лучше поздно, чем никогда.
Вернемся к запискам. Сегодня я решил никого не расстраивать. Чтобы меня не обвиняли в том, что сравниваю Россию и Украину. Чтобы не следили за тем, уколол я вашу страну или нет. Чтобы не обижал и своих соотечественников. Мы такие какие есть. В общем буду писать об итогах года для украинцев и об Украине. Не трогая граждан других стран за мошонку...
Самый главный итог прошедшего года тот, что мы выжили! А многие, включая меня, даже остались на Родине! Дело это совсем не простое. Знаете, сколько реформ мы уже провели за этот год? 144! Ну и парочку преобразований провели во время войны, тьфу, военного положения. Итого 146 штук! Не население, а стойкие оловянные солдатики!
Очередной совет на праздник. Пока обдумываете информацию о количестве реформ за 2018-й год. Итак, на Новый год никогда не злоупотребляйте алкоголем! Пейте спиртные напитки только по-доброму! Они вам утром ответят тем же!
Рассказать вам что ли ещё одну быль? В городе В. восемь лет назад прорвало трубу водоснабжения. Ситуация банальная. Пока суть да дело, вода вымыла ямку метров этак восемь в диаметре. Но приехали ремонтники. Трубу поменяли. Водоснабжение наладили. А вот яму решили использовать с пользой для местного бюджета. Завалили её мусором!
Сверху земли накидали и всё. Вода есть, ямы нет и мусора нет. Красота. Только красота эта продлилась до следующей весны. То ли мусор осел, то ли ещё что, но появилась яма вновь. Опять радость для коммунальщиков. Опять засыпали мусором. Экономия!
А через год ситуация повторилась вновь. И через два тоже. И через три! Короче говоря, а воз, в смысле яма, и ныне там, и мусор принимает по полной. Не хуже мусоросжигательного завода! Вот такая вот сказка-быль. Надо, чтобы уфологи потом проверили. Может, инопланетяне?
А мы живем! Несмотря на все старания Ревы, Омеляна, Климкина, Парубия, Супрун, Розенко. Муженко, Коболева и самого Гидранта! Научились мы жить без государства. Точнее, против государства. Нам даже старания наших иностранных друзей нипочем! Я не знаю, обратили ли вы внимание, что я уже давно не употребляю затертую фразу про свет в конце тоннеля? Знаете, почему?
То, что мы в заднице, сиречь, в тоннеле, мы понимаем. И то, что у любого тоннеля должен быть конец, тоже знаем. Что тот самый "свет в конце тоннеля" и есть наше долгожданное будущее — тоже догадываемся. Но мы приспособились жить в тоннеле. Свет теперь нужен только идеалистам.
Хороший у нас был год. С точки зрения обучения жизни в экстремальных условиях. Супрун настолько опытный министр-преподаватель, что сегодня украинцев не удивишь, к примеру, «Скорой помощью», передвигающейся на скутерах. Или возможностью и даже необходимостью мочить прививку Манту для её правильной работы.
Да что там. Мы сегодня совершенно не боимся сидеть на холодном. Министр-смерть в этом нас убедила. Правда, мы теперь боимся скрещивать ноги, когда сидим. Но просто млеем от счастья, наблюдая за сваркой и ожидая очередной полезный рецепт блюда от Минздрава.
Знаете, как выглядит украинская улица в выходной? Из тех, кто следует советам Супрун? Прикрутив батареи в квартирах так, чтобы температура не превышала 18 градусов, приоткрыв двери, чтобы обязательно был сквозняк, тепло одетые люди, улыбаясь и обнимаясь, идут к урологу и гинекологу. Но не все, а только те, кому уже исполнилось 40!
Улыбаясь идут мимо аптек, где вместо лекарств БАДы. Идут, не боясь инфекции. Что нам все эти кори и прочие гриппы! Нам эпидемия не страшна! Вот так.
И опять совет от меня. Известно, что бокал хорошего красного вина продлевает жизнь на год-два. Но математика в этом случае нагло врет! Выпитое вами ведро вина не сделает вас бессмертным! Проверено на себе.
А знаете какое выражение сегодня чаще всего слышится у нас? И по радио, и по ТВ? "Украина в мейнстриме"! Я специально расспрашивал друзей, что же это означает. Один к десяти. Один из десяти понимал вообще, о чем речь. Хотя употребляли это выражение почти все. Как Хайперлуп.
Можете объяснить, что это за зверь?
И опять я со своим жизненным опытом. С утра 1 января на горячее лучше всего готовить пельмени! Если вы будете варить их 20 минут, то это действительно будут пельмени. Если варить 40 минут, то получатся макароны по-флотски. Ну а через 60 минут, если полученный продукт посыпать натертым сыром, получится прекрасная лазанья!
Но вернемся к Хайперлупу. На самом деле это достаточно сложное инженерное сооружение из кучи тоннелей, по которому в среде низкого давления будут носиться с бешеной скоростью грузовые и пассажирские вагоны.
Короче, это из той же серии, что и медведи на улицах российских городов, что и украинский космодром в Австралии, что и завоевание нами Москвы и Воронежа, что и пять аэродромов в год. Э-э-эх, автобаны на Полтавщине... У меня уже сложилось впечатление, что благодаря американским лабораториям на украинской земле, в воздух нам что-то подмешивают.
А пока вон никак не можем наладить движение в Борисполь автобуса железнодорожного. Да и в обычных поездах полки, бывает, падают. Вот такие у нас видения и хайперлупы...
Дать, что ли, совет женатым холостякам. А что, дело-то житейское. Короче, если после третьего стакана ваша соседка кажется вам воплощением неземной красоты, срочно выпейте ещё пару стаканчиков. Тогда вы решите, что недостойны такой женщины, и ваша семейная жизнь, как и здоровье, сохранится в статусе-кво!
А помните, как ещё совсем недавно вражеские НЛО с Альфы Центавра взрывали наши военные склады? Ужас! А мы выжили. Сверху НЛО, вокруг агенты Кремля, диверсанты и сепаратисты табунами бродят. Организм, видать, сам нашел противоядие от глупостей, мерзостей, предательства и мракобесия.
Мы уже практически и не реагируем на попытки отменить Снегурочку и 8 Марта или закупку 1000 пар носков в НБУ и налобные фонарики для антикоррупционеров. А военное положение?
Мне кажется, Россия больше среагировала на это положение, чем мы. Посмеялись. Кому необходимо, сховался. Селяне и бомжи пошли "переучиваться" в воинские части. И всё. Россия опять на войну не явилась, хотя ваши пограничники на переходах не такие сонные были. А мы это знали!
Да что там военное положение. Мы же теперь и сексом заниматься будем по-европейски. Через нотариуса. Это дикари о какой-то там любви и желании говорят. А мы, европейцы, сначала к нотариусу за заверенной справкой о разрешении жены использовать её тело в сексуальных целях, потом жену туда же, уже за нашим разрешением использовать, то, что ещё можно использовать, в тех же целях. А кто попробует супружеский долг без справки исполнить — в тюрьму! На 5 лет баланду хлебать азиата! Потому как секс – только по обоюдному согласию. И, если раньше в морду, то теперь в суд.
Но главное – у нас началось! Понеслась птица-двойка к финалу! Ну мы тут потихоньку опрос делаем, кто за кого пойдет, уже больше трех сотен опросили на улицах и площадях на новогодние и рождественские. Потихоньку так, приватно, можно сказать.
И потому птица у нас не тройка, как по нашему Гоголю, а двойка. Порошенко да Тимошенко. Им кадриль в финале плясать. И кто кого закадрит, тот потом, видимо, того и посадит.
Но тс-с… Работа пока не закончена. Все еще впереди. Но зашевелились. Уже пошли люди от Гидранта, набирать армию агитаторов. С оплатой в 1000 гривен. Думаю младшенького отдать. Хоть половину отнятого скомпенсирует. И сам пойду. Уж я наагитирую, по углам темным да мокрым…
На самом деле в следующий раз я вам про кадриль очень подробно распишу. Админресурс – это хорошо, но Свят-вечер я буду проводить не в Киеве, а в самой что ни на есть глубинке, у родителей. И там поговорю с народом провинциальным, чем дышат там… А там дышат не так, как в Киеве.
Кстати, вот вам зарисовка с киевских улиц. Новый год новым годом, а кушать хочется даже людям искусства. Торгуют...
И главная новость. Меня аж затиранили, спрашивают, понимаешь, правда или нет.
Каналы «Интер» и «1+1» (это где я сам видел), а говорят, и другие тоже, наперебой рассказывают, что вы, то есть россияне, захватываете по деревне в день. Там, на Донбассе. И наши доблестные ВСУ ничего с этим сделать не могут…
Приходится людям правду говорить. А как без нее?
После четвертой на одной такой сходке у меня фантазия разыгралась, и я выдал. Да так, что сам все представил, поверил и протрезвел от страха.
…Заснеженные поля и редкие островки и полосы леса. Плавя перегарным выхлопом снег перед собой, вперед упорно ползут российские солдаты, тащат за собой минометы, пушки и танки. Все не просто пьяные, а, как говорят у нас, «в зюзю»…
Вот только этим я могу объяснить народу, что на трезвую, что на пьяную голову столь скромную скорость продвижения российской армии. Понятно, что одна деревня в день – это более чем скромно.
Но вы же в курсе, что у нас 1 января был марш бандеровский. Шли, шли орлы, готовые на все ради ридной Украины...
Вот жаль только, что маловато орлов. СМИ вещали о двух тысячах, превозмогших утро 1 января, но я вам по секрету шепну, что от силы их было человек 600... А больше на эту тему даже я говорить не хочу. Во рту привкус нехороший.
Но ведь непонятливым страшно… Да и понятливым тоже. Как представишь ваших «вежливых», медленно ползущих во тьме и снегах… Бр-р…
Ну а пока «зеленые человечки» еще не доползли до Киева, ещё раз всех с праздником! Здоровья вам и вашим родным, близким, друзьям. Толстых кошельков и больших кубышек. Полных холодильников и погребов. Счастливых улыбок вашим детям. Гордости за вас вашим женам.
Кстати, вспомнился мне тут вчерашний разговор с Тараканушкой. "Ох, допишешься ты у меня. Поймают и отправят в Сибирь! (Я даже поперхнулся, Сибирь вроде не наша). Я конечно, как декабристка, поеду с тобой. На мороз. К комарам и мошкам. Но шубу ты мне должен купить заранее!" Короче, поставила задачу с использованием местного материала.
Всё. Всем удачно закончить сложный период длительного отдыха. Будем жить!
- Автор:
- Таракан Околорадский
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