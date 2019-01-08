Токио откажется от требований компенсации за "российскую оккупацию" Курил

Власти (Японии) отмечают, что финансовые претензии могут осложнить переговоры по передаче островов.

В японской прессе появился материал, в котором говорится об очередной инициативе японских властей по поводу Южных Курил. Напомним, что несколько дней назад премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что после «перехода островов под японскую юрисдикцию» Токио не станет выселять оттуда россиян. Новая инициатива – из той же серии японского «великодушия».В газете Yomiuri заявлено, что власти Японии откажутся от требований в адрес России «по компенсации за многолетнюю оккупацию Северных территорий». Напомним, что Северными территориями в Токио называют российские Южные Курилы.Заявлено, что отказ от требований по компенсации Япония предлагает подписать одновременно с мирным договором, который в японском варианте предполагает и получение под свою юрисдикцию этих островов.Из материала в японской прессе:Нужно отметить, что японская сторона предусматривала не только получение островов, но ещё и многомиллиардную компенсацию от России в адрес бывших (японских) жителей архипелага за «многолетнюю советскую и российскую оккупацию». Теперь «великодушные» власти Японии заявляют, что готовы выплатить компенсацию своим гражданам сами, «освободив Россию» от этого финансового бремени.При этом добавляется (на всякий случай), что отказ от выплаты компенсаций должен быть взаимным. Видимо, чтобы Россия не потребовала от Токио выплат за оккупацию своих территорий (например, после Русско-японской войны начала 20-го века).