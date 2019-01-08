Владимир Путин рассказал о своём артиллерийском прошлом

На фоне того как президент сделал так называемый полуденный залп из пушки в Санкт-Петербурге, он рассказал о получении в своё время офицерского звания. По словам Владимира Путина, высказанным в ходе беседы с почётным строителем России Владимиром Бендетом, президент сообщил, что в молодые годы проходил службу в артиллерии.Президент при посещении Петропавловской крепости заметил, что получал лейтенантские погоны именно в качестве артиллериста – командира взвода управления гаубичной артиллерией.Президент добавил, что речь идёт о гаубицах калибром 122 мм.Ранее об артиллерийском прошлом Владимира Путина из открытых источников известно не было. Известно, что на момент распада Советского Союза Путин находился в звании подполковника Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР.Упомянутый выше Владимир Бендет – человек, который получил право на традиционный для Северной столицы орудийный залп, который он в итоге и произвёл синхронно с президентом Путиным. По словам Бендета, он в своё время дослужился до звания лейтенанта.Опубликованное пресс-службой Кремля видео:Для справки: Владимир Путин в рождественские дни традиционно совершает поездки по городам России. В 2019 году местом посещения стал Санкт-Петербург.