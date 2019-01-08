Военная полиция России вошла в сирийский Манбидж

Сегодня приступили к патрулированию зоны безопасности в районе Манбиджа и его окрестностей. Задача - обеспечить безопасность в зоне ответственности, контролировать положение и перемещение вооружённых формирований.

Из Сирии приходят сообщения о том, что российская военная полиция вошла в сирийский Манбидж. Напомним, что эта территория Сирийской Арабской Республики длительное время патрулировалась турецкими и американскими войсками. После объявления Трампом о начале вывода американского военного контингента из Сирии в город вошли сирийские войска, к которым присоединились несколько вооружённых курдских отрядов.Манбидж является городом с преимущественным проживанием курдов. Он находится неподалёку от турецкой границы. Этот факт, а также факт вывода оттуда американских войск вызывал опасения относительно того, что турецкие войска могут начать волну антикурдских действий. В частности, Турция успела стянуть к границам с САР существенное количество военной техники, как заявляют в Анкаре, для борьбы с Рабочей партией Курдистана. В Турции эту организацию считают террористической.Ввод российской военной полиции в Манбидж призван гарантировать безопасность в этом сирийском районе.Ранее несколько курдских делегаций прибывали в Дамаск с той целью, чтобы власти защитили курдское население севера Сирии. Сирийское руководство дало такие гарантии, но при условии, что курды будут оказывать всестороннюю помощь САА в борьбе с международными террористическими группировками, включая ИГИЛ (*запрещено в России). РИА Новости цитирует заявления представителя военной полиции РФ Юсупа Маматова: