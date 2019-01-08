РЛС 29Б6 "Контейнер" в Мордовии заступит на боевое дежурство в текущем году

В министерстве обороны РФ сообщают о том, что новая РЛС загоризонтного обнаружения будет осуществлять полноценное боевое дежурство с 2019 года в Республике Мордовия. Речь идёт о радиолокационной станции «Контейнер».Ранее РЛС была размещена в мордовском населённом пункте Ковылкино. На-боевое дежурство расчёты радиотехнических войск ВКС РФ заступили 1 декабря прошлого года. В течение несколько недель проведена серия тестов по эксплуатации «Контейнера» в рамках программы государственных испытаний. При этом по результатам тестирования были определены те стороны РЛС, которые необходимо доработать.РЛС нового поколения 29Б6 «Контейнер», по словам командующего 1-й армией ПВО-ПРО ВС РФ генерал-лейтенанта Андрея Демина, способна обнаруживать старт гиперзвуковых ракетных комплексов и средств авиации.РЛС «Контейнер» даёт возможность по обнаружению цели на максимальном расстоянии около 3 тыс. км в пространственном секторе 240 градусов. Ранее сообщалось, что сектор обзора для такой РЛС составляет 180 градусов. Процесс обнаружения целей теперь можно называть "упаковать в контейнер".Минобороны РФ планирует построить и установить в разных регионах страны свыше десяти новейших радиолокационных станций 29Б6 «Контейнер». Эта система позволит вести непрерывный мониторинг воздушного пространства вокруг РФ в существенном диапазоне частот.У населённого пункта Ковылкино размещается приёмный комплекс станции. Передатчик "Контейнера" находится в Нижегородской области.