Польша готовит военный резерв из студентов-добровольцев

Польша приступает к реализации нового этапа военной подготовки студентов высших учебных заведений. Речь идёт о программе «Legia Akademicka», которая предусматривает набор студентов-добровольцев в отряды, которые проходят курс военной подготовки, в том числе и по определённой военно-учётной специальности (ВУС). Сама программа реализуется при совместном участии Минобрнауки и Минобороны страны.Заместитель министра образования и науки Польши Петр Мюллер сообщает, что в 2019 году планируется охват программой около 5 тысяч польских студентов. Все они станут составной частью польского военного резерва.Теоретический курс будет слушаться студентами-добровольцами в стенах университетов. Этот курс рассчитан на 30 занятий, которые будут проходить в свободные от основного обучения дни.Отмечается, что для прохождения курса военной подготовки студентами Минобороны Польши подписывает соглашение с университетом и самим обучающимся. Родители студента в подписании соглашения не участвуют.Занятия распределяются по 4-м тематическим блокам:воинские уставы, военное образование;теоретические основы боевой подготовки – обучение стрельбе;эксплуатация той или иной военной техники (по направлениям), обеспечение безопасности;юридическая и медицинская подготовка.После прохождения теоретического курса польский студент получает соответствующую карточку и сможет принять участия в практической отработке навыков. Студентов будут привлекать к учениям и боевым тренировкам в восьми учебных центрах Польши: Торунь, Грудзёндз, Устка, Кошалин, Познань, Вроцлав, Зегже и Демблин. Также речь идёт о военной подготовке на базе 22-го батальона горной пехоты в Клодзко.