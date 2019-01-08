Польша готовит военный резерв из студентов-добровольцев
Польша приступает к реализации нового этапа военной подготовки студентов высших учебных заведений. Речь идёт о программе «Legia Akademicka», которая предусматривает набор студентов-добровольцев в отряды, которые проходят курс военной подготовки, в том числе и по определённой военно-учётной специальности (ВУС). Сама программа реализуется при совместном участии Минобрнауки и Минобороны страны.
Заместитель министра образования и науки Польши Петр Мюллер сообщает, что в 2019 году планируется охват программой около 5 тысяч польских студентов. Все они станут составной частью польского военного резерва.
Теоретический курс будет слушаться студентами-добровольцами в стенах университетов. Этот курс рассчитан на 30 занятий, которые будут проходить в свободные от основного обучения дни.
Отмечается, что для прохождения курса военной подготовки студентами Минобороны Польши подписывает соглашение с университетом и самим обучающимся. Родители студента в подписании соглашения не участвуют.
Занятия распределяются по 4-м тематическим блокам:
блок 1: воинские уставы, военное образование;
блок 2: теоретические основы боевой подготовки – обучение стрельбе;
блок 3: эксплуатация той или иной военной техники (по направлениям), обеспечение безопасности;
блок 4: юридическая и медицинская подготовка.
После прохождения теоретического курса польский студент получает соответствующую карточку и сможет принять участия в практической отработке навыков. Студентов будут привлекать к учениям и боевым тренировкам в восьми учебных центрах Польши: Торунь, Грудзёндз, Устка, Кошалин, Познань, Вроцлав, Зегже и Демблин. Также речь идёт о военной подготовке на базе 22-го батальона горной пехоты в Клодзко.
Заместитель министра образования и науки Польши Петр Мюллер сообщает, что в 2019 году планируется охват программой около 5 тысяч польских студентов. Все они станут составной частью польского военного резерва.
Теоретический курс будет слушаться студентами-добровольцами в стенах университетов. Этот курс рассчитан на 30 занятий, которые будут проходить в свободные от основного обучения дни.
Отмечается, что для прохождения курса военной подготовки студентами Минобороны Польши подписывает соглашение с университетом и самим обучающимся. Родители студента в подписании соглашения не участвуют.
Занятия распределяются по 4-м тематическим блокам:
блок 1: воинские уставы, военное образование;
блок 2: теоретические основы боевой подготовки – обучение стрельбе;
блок 3: эксплуатация той или иной военной техники (по направлениям), обеспечение безопасности;
блок 4: юридическая и медицинская подготовка.
После прохождения теоретического курса польский студент получает соответствующую карточку и сможет принять участия в практической отработке навыков. Студентов будут привлекать к учениям и боевым тренировкам в восьми учебных центрах Польши: Торунь, Грудзёндз, Устка, Кошалин, Познань, Вроцлав, Зегже и Демблин. Также речь идёт о военной подготовке на базе 22-го батальона горной пехоты в Клодзко.
- Использованы фотографии:
- https://www.flickr.com/photos/ministerstwoobronynarodowej
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