Годовщина серии терактов 1977 года в Москве

8 января – годовщина печального события в истории Советского Союза. Именно в этот день в 1977 году Москву накрыла серия террористических актов, о которых, по известным причинам, официальные СМИ в стране молчали. Объектами нападения террористы избрали пассажиров московского метрополитена, посетителей магазинов.Первый взрыв прогремел примерно в половине шестого вечера в вагоне метропоезда между станциями «Измайловская» и «Первомайская». Через полчаса – второй взрыв в 15-м магазине по улице Дзержинского (неподалёку от здания КГБ СССР), ещё примерно через пять минут – третий взрыв. Он прогремел близ магазина №5 по улице 25 Октября (сегодня это Никольская).В результате трёх взрывов погибли 7 человек и 37 получили ранения различной степени тяжести.В течение нескольких месяцев велась кропотливая работа по выявлению личностей террористов и их обнаружению. Толчок следствию дало обнаружение сумки со взрывным устройством в здании Курского вокзала в Москве. Сумку обнаружил пассажир, который сообщил сотруднику милиции о страшной находке. Дело было в октябре 1977-го. В сумке помимо бомбы с часовым механизмом в итоге были обнаружены ключевые улики – шапка-ушанка с несколькими волосами и синяя куртка от спортивного костюма с олимпийской нашивкой из Еревана.В итоге в поезде, следовавшем из Москвы в Ереван милиция обнаружила молодого человека в спортивных брюках от того самого костюма, которому принадлежала ранее обнаруженная в столице куртка. 27-летний мужчина не смог объяснить цель своего визита в Москву. В итоге его вместе со спутником задержали. Задержанные – Акоп Степанян (1949 г.р.) и Завен Багдасарян (1954 г.р.). На квартирах задержанных были проведены обыски, в ходе которых обнаружены самодельные бомбы, аналогичные тем, которые были применены в Москве.В ходе допросов выяснилось, что рабочий Степанян и художник Багдасарян выступили в роли исполнителей январских терактов 1977 года. Заказчиком страшных преступлений стал находившийся некогда в местах лишения свободы Степан Затикян, представляющий движение армянских националистов. Степанян заявил, что Затикян из «Национальной объединённой партии Армении» продвигал идею «покарать русских за угнетение армянского народа».На суде Затикян заявил, что не признаёт советской судебной системы, при этом сам считает себя «главным судьёй в зале».30 января 1979 года всех обвиняемых расстреляли. Приговор вызвал бурление в среде советских диссидентов, объявивших, что «вина подсудимых не доказана, и КГБ сводит счёты с армянскими националистами». Одним из наиболее активных противников приговора о высшей мере в этой ситуации стал Андрей Сахаров, заявивший, что «террор в число методов националистов не входил».