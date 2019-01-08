В США ВВС Украины и Китая внесли в число худших в мире
В США составлен рейтинг худших ВВС стран мира. Составлением занималось объединение экспертов военного издания «We Are The Mighty». Отмечается, что рейтинг составлялся, исходя из технического оснащения военно-воздушных сил, их потенциальных боевых возможностей, уровня обученности лётного и лётно-технического состава и по ряду других компонентов.
По мнению экспертов упомянутого издания, худшими ВВС в мире являются военно-воздушные силы Сирии. На самом деле, крайне спорная экспертная версия, особенно если учесть, что при всей ограниченности сил и средств у сирийских ВВС они весьма эффективно применялись при нанесении ударов по террористам так называемого «Исламского государства» (*запрещено в РФ).
Ещё более спорное заявление о том, что в списке 10 худших ВВС стран мира – военно-воздушные силы Китая. Фактически американские эксперты проигнорировали бурными темпами развивающуюся военно-воздушную составляющую НОАК, включая появление истребителей 5-го поколения – J-20.
Обращает на себя внимание тот факт, что ВВС Китая американское издание в своём рейтинге ставит фактически на один уровень с ВВС Украины, определяя в десятке худших в мире. ВВС Украины и Китая внесены в список худших.
Также в «чёрный список» «We Are The Mighty» угодили ВВС КНДР, Мексики, Саудовской Аравии, Ирана, Греции, Пакистана и Канады.
В Канаде выразили недоумение, напомнив, что именно самолёты ВВС страны кленового листа совместно с ВВС США принимают активное участие в нанесении ударов по сирийской территории.
По мнению экспертов упомянутого издания, худшими ВВС в мире являются военно-воздушные силы Сирии. На самом деле, крайне спорная экспертная версия, особенно если учесть, что при всей ограниченности сил и средств у сирийских ВВС они весьма эффективно применялись при нанесении ударов по террористам так называемого «Исламского государства» (*запрещено в РФ).
Ещё более спорное заявление о том, что в списке 10 худших ВВС стран мира – военно-воздушные силы Китая. Фактически американские эксперты проигнорировали бурными темпами развивающуюся военно-воздушную составляющую НОАК, включая появление истребителей 5-го поколения – J-20.
Обращает на себя внимание тот факт, что ВВС Китая американское издание в своём рейтинге ставит фактически на один уровень с ВВС Украины, определяя в десятке худших в мире. ВВС Украины и Китая внесены в список худших.
Также в «чёрный список» «We Are The Mighty» угодили ВВС КНДР, Мексики, Саудовской Аравии, Ирана, Греции, Пакистана и Канады.
В Канаде выразили недоумение, напомнив, что именно самолёты ВВС страны кленового листа совместно с ВВС США принимают активное участие в нанесении ударов по сирийской территории.
- Использованы фотографии:
- https://www.facebook.com/kpszsu
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