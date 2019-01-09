Как Россия может повлиять на Украину: жёсткий экономический подход

Взаимоотношения России и Украины после государственного переворота на Украине в 2014 году с каждым годом ухудшаются, Украина объявила Россию страной-агрессором и считает, что находится с ней в состоянии войны. За прошедшие четыре года власть на Украине из националистической трансформировалась в нацистскую и русофобскую и под управлением США делает все возможное для обострения двухсторонних отношений, регулярно устраивая против России провокации, в том числе и военные.Правящий режим на Украине никоим образом не устраивает Россию. В интересах последней как можно более быстрое падение этого режима. Режим может пасть вследствие политических, экономических или военных действия внутри государства или извне.В политическом плане изменить власть на Украине путем выборов невозможно, режим полностью контролирует общество, и при любом раскладе предстоящих президентских выборов у власти будет русофобский президент, который сформирует соответствующие структуры управления. Военное вмешательство России в дела Украины в принципе не может рассматриваться, поскольку именно этого и добиваются США, стремясь развязать прямой военный конфликт между Россией и Украиной.Основная стратегия российских элит на украинском направлении предполагает постепенную деградацию украинского государства и его «самоликвидацию», которая выражается фразой «пусть небратья самоуничтожатся» а мы потом «попляшем на их костях». Изуверская стратегия, но она, к сожалению, имеет место.Казалось бы, в соответствии с такой стратегией необходимо делать все возможное для падения правящего режима и создания условий неприятия его обществом по причине невозможности удержать экономику государства на плаву. Одним из таких способов является подрыв экономики путём ограничения поставок жизненно важных товаров, чем регулярно пользуются страны Запада, вводя санкции и запреты на поставку товаров в Россию.Что же предпринимает Россия на украинском направлении? Парадокс, но товарооборот между Россией и Украиной в последние годы… растёт! Товарооборот России и Украины в 2017 году вырос на 25,7% по сравнению с 2016 годом, а с января по ноябрь 2017 года он увеличился ещё на 28,6%!За 1 квартал 2018 года товарооборот вырос на 44% по с равнению с таким же периодом 2017 года. За январь-ноябрь 2018 года товарооборот вырос ещё на 10%.То есть мы имеем стабильный рост товарооборота между двумя странами, несмотря на воинственные заявления властей Киева о прекращении всяких связей с Россией и неприятие российскими властями русофобской политики Киева в отношении России и постоянные оскорбления в ее адрес.За январь-октябрь 2018 года Украина поставила в Россию товаров на 3,03 млрд. $, а Россия на Украину — на 6,63 млрд. $. В годовом исчислении товарооборот может составить порядка 13 млрд.Для Украины, имеющей товарооборот с внешним миром на 93 млрд. долл., доступ на экспортные рынки имеет ключевое значение. Товарооборот с Россией в 13 млрд. составит около 14% всего товарооборота Украины. Россия была и остается основным торговым партнером Украины. В связи с тем, что украинская экономика более чем на 40% является экспортоориентированной, украинские производители лихорадочно ищут рынки сбыта, поскольку зона свободной торговли с ЕС, как и ожидалось, не оправдала их надежд, и они пытаются вернуться на российские рынки.Что поставляет Украина в Россию?Структура экспорта из Украины в Россию следующая: черные металлы (18,2%), изделия из металлов (5,6%), продукты неорганической химии (16,9%), продукция машиностроения (14,6%), электрические машины (5,6%), бумага и картон (5,3%), пластмассы и полимеры (4,8%) и сельскохозяйственная продукция. Номенклатура разная: трансформаторы, станки, оборудование для промышленных предприятий, вагоны, трубы, котлы и резервуары, промышленные изделия из металла, фурнитура для одежды и обуви, одеяла, сельскохозяйственная продукция. Наибольший объем в экспорте Украины занимает предоставление транспортных услуг по перекачке российского газа в Европу и Украина зарабатывает на этом порядка 2,7 млрд. в год. То есть Россия является крупнейшим покупателем продукции и услуг Украины.Структура экспорта из России на Украину другая: топливо, нефть и продукты ее перегонки (54%), продукция машиностроения (7,8%), черные металлы (4,8%), удобрения (4,5%). То есть львиную долю поставок на Украину составляют нефтепродукты. Украина не способна обойтись без российских нефтепродуктов. Всего за десять месяцев 2018 года на Украину ввезено 6,357 млн. т нефтепродуктов на сумму 3,29 млрд. долл.При этом почти половина украинской нефти была импортирована из Белоруссии. На долю России приходится 27% от поставок, Литвы – еще 10%. То есть из России, Белоруссии и Литвы поставляется на Украину порядка 87% необходимых нефтепродуктов, при этом все они произведены из российской нефти. В Белоруссии и Литве не добывается ни грамма нефти, на Украине добывается незначительные объемы нефти, притом очень низкого качества. То есть Россия практически полностью обеспечивает потребности Украины в нефтепродуктах, без которых экономика Украины существовать не может.Еще более интересная ситуация с поставками дизтоплива на Украину. Например, осенью 2016 года основным поставщиком дизтоплива была Белоруссия, которая поставляла 45% дизтоплива, переработанного, естественно, из российского сырья, тогда как в предыдущие месяцы Белоруссия занимала три четверти всего импорта. Основным фактором снижения белорусской доли стало увеличение поставок из России до 142,5 тыс. тонн, что составило 32% всего импорта.Импорт дизтоплива на Украину в январе-марте 2018 года на 14,7% превышает объемы марта 2017 года. Самые крупные объемы поставок совершены из России, доля дизтоплива производства российских НПЗ составила 526,3 тыс. т, что более чем в два раза превышает объемы за аналогичный период 2017 года. Дизтопливо — это стратегический продукт, которым заправляется не только автомобильная и тракторная гражданская техника на Украине, но и вся бронетехника украинской армии, воюющая на Донбассе. Как бы это дико ни звучало, но Россия спонсирует украинскую армию для подавления восставшего Донбасса! Без российского топлива украинская армия неспособна вообще воевать.Почему это происходит? Может, российский экспорт на Украину или импорт из Украины так критичен для России и от него нельзя отказаться? Отнюдь нет: доля Украины в российском экспорте составляет какие-то 2,2% и занимает 14 место, а доля Украины в российском импорте и того меньше — 2,16% и занимает 10 место. То есть прекращение товарооборота с Украиной практически никак не скажется на экономике России.Экспорт нефтепродуктов на Украину в общем объеме их российского экспорта также не существенен, и без Украины на этот товар всегда найдется покупатель. Россия поставила за 10 месяцев 2018 году на Украину нефтепродуктов на сумму порядка 0,8 млрд. долл. при общем экспорте нефтепродуктов за этот период на сумму 106,6 млрд. долл., то есть в общем объеме экспорта нефтепродуктов Украина занимает долю порядка 0,75%. Для России потеря украинского рынка нефтепродуктов не принципиальна, но доходы от него значимы для российских коммерческих структур, поставляющих нефтепродукты на Украину.Критична ли для России продукция, поставляемая из Украины? На каком-то этапе критичной была поставка из Украины изделий военного назначения, не производимых в России, – двигателей для российских вертолетов и крылатых ракет с Запорожского завода «Мотор Сич» и двигателей для надводных кораблей ВМФ России с Николаевского завода «Зоря-Машпроект». К 2018 году эта проблема была решена, и аналогичные изделия уже производятся на российских заводах. Все остальные товары, импортируемые из Украины, производятся или могут производиться в России, или могут быть приобретены на других рынках.Россия все-таки ввела в конце 2018 года санкции против Украины, запрещающие ввоз в Россию промышленной и сельскохозяйственной продукции примерно на 510 млн. долл. Какая же продукция попала в этот список? Список очень интересный: пшеница, подсолнечное и хлопковое масло, готовая и консервированная рыба, икра осетровых, консервированные овощи, фрукты, орехи, джемы, фруктовые и овощные соки, кондитерские изделия из сахара, шоколад, пиво, вина, этиловый спирт. Из промышленных товаров только определенный тип газовых турбин. Как видно из списка, санкции затронули практически только сельскохозяйственную продукцию.Естественно, встает вопрос: а где санкции на запрет ввоза нефтепродуктов, составляющих львиную долю экспорта России на Украину? Их в списке нет. Есть ли в этом какой-то политический или экономический подтекст? Ни первого, ни второго не просматривается. Россия как бы должна, наоборот, создавать для правящего режима Украины максимум препятствий для подъема экономики с целью его дискредитации в глазах населения. Экономическая выгода просто несопоставима с политическими издержками, связанными с поддержкой нацистского режима Украины. При анализе санкционного списка напрашивается нехорошая мысль, что авторы списка сознательно не включили в него продукцию «своих» коммерческих структур, дав им возможность зарабатывать деньги на крови жителей Донбасса.Приведенные цифры о взаимном товарообороте двух стран говорят о том, что у России есть мощнейший экономический рычаг давления на Украину в виде прекращения или свертывания до минимума товарооборота с Украиной, особенно в части поставки нефтепродуктов, и прекращения транзита газа в Европу через Украину, который может поставить ее экономику на грань краха.Почему это не используется, не совсем понятно, по крайней мере, сложно предположить, что либеральная элита России не прекращает товарооборот с Украиной, так как стремится облегчить экономическое положение населения Украины. Это даже теоретически трудно себе представить после того, как она обошлась с пенсионерами и малоимущими гражданами России, введя драконовскую пенсионную реформу и повысив налоги. После таких «реформ» какая там может быть благосклонность к гражданам Украины!По всей видимости, имеет место подмена государственных интересов России корыстными интересами отдельных групп российских элит, использующих межгосударственные отношения в личных интересах. Наглядным примером этому может служить деятельность посла России на Украине Зурабова, который лоббировал продвижение на пост президента Украины в 2014 году Порошенко, поскольку у него были задолго до этих событий тесные бизнес-интересы с будущим президентом-русофобом.Найти эффективный способ экономического давления на нацистский режим Украины — в государственных интересах России. И для этого много делается. Лишение Украины доходов от транзита газа в Европу реально может сложиться уже в этом году, когда к лету запустят «Турецкий поток», а к концу года «Северный поток-2», и экономическая потребность в «украинской трубе» практически отпадет.Прекратить поставку нефтепродуктов на Украину можно не только со стороны России, но и из Белоруссии и Литвы. У России с Белоруссией союзный договор, который ко многому обязывает и в международных отношениях. Прекращение поставок на Украину должно стать выгодным и Белоруссии, а не так, как было в предыдущие годы, когда белорусские поставщики нефтепродуктов выдавливались из Украины, и их место занимали российские, поставки при этом только увеличивались. Так же и с Литвой, она производит нефтепродукты из российской нефти и поставляет их не только на Украину. Есть масса экономических рычагов принудить Литву отказаться от поставок на Украину.Для всех этих действий нужна политическая воля российского руководства отстаивать интересы государства и находить способы эффективного воздействия на зарвавшийся «гетманат» Украины, по своему недомыслию решивший, что он может диктовать условия России. Процесс превращения Украины в нацистское государство зашел уже слишком далеко и остановить его может только действенный комплекс мер политического и экономического воздействия, а при переходе Украиной «красной черты» не исключено, что и военного характера.