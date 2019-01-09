Вместо израильских F-16 радар С-400 обнаружил пассажирские самолёты

Воздушная обстановка по состоянию на 22:01

Примечание: на расстоянии 300 км минимальная высота обнаружения цели составляет не менее 7 километров. Все, что летит ниже, недоступно для обзора из-за кривизны земной поверхности.

Воздушная обстановка по состоянию на 22:04

По данным:

https://aviaforum.ru

http://samlib.ru

и статьи Е. А. Темежникова «Брифинги МО РФ о гибели Ил-20 в Сирии», в которой была впервые обозначена данная проблема.

17 сентября 2018 г. у побережья Латакии ракетой комплекса ПВО С-200 был сбит самолет радиоэлектронной разведки ВКС России. Обломки Ил-20 были обнаружены в море, в 27 км к западу от сирийского побережья. Причины трагедии связываются с действиями ВВС Израиля, сделавшими всё возможное, чтобы подставить под удар российский разведчик. В свою очередь, израильская сторона продолжает отрицать свою причастность к инциденту.В период 23-24 сентября Минобороны РФ провело три официальных брифинга, в ходе которых генерал-майор Игорь Конашенков изложил детальную хронику катастрофы и дал оценку действиям ВВС Израиля. На заключительном брифинге 24 сентября, развернутой на авиабазе Хмеймим.Наибольший интерес вызвали показания индикатора, отображающего местоположение цели по дальности и азимуту.Ниже представлена кадр видеозаписи данного брифинга:Воздушная обстановка в восточной части Средиземного моря по состоянию на 22:01 (время местное) 17 сентября 2018 года. Генерал-майор Конашенков дает подробную расшифровку номеров отметок, автоматически присвоенных командной системой ЗРС, выделив цветом израильские истребители (желтые), сирийскую ракету (красный «158Б») и наш самолет (зеленый, «007»). В нижней правой части экрана представлена та же картина в уменьшенном масштабе.Очевидно, что координатная сетка привязана к а/б Хмеймим. В центре находится радиолокатор зенитной системы С-400, от него расходятся концентрические окружности. Ориентация карты стандартная: север сверху.По имеющимся сведениям, в момент катастрофы Ил-20 находился над морем, в 35 км западнее города Баниаса. Это дает возможность рассчитать расстояние до Хмеймима и определить масштаб на экране индикатора С-400.Расстояние от места катастрофы до Хмеймима — гипотенуза треугольника с катетами Баниас — Хмемим (25 км) и расстояние от берега до места попадания ракеты в «Ил», по данным МО РФ (35 км). Дистанции от центра индикатора до отметки «зелёный 007» соответствует расстоянию ≈43 км. На экране это меньше половины радиуса первой окружности.Далее все становится просто.Концентрические окружности индикатора соответствуют рубежам 100, 200, 300 км.Все находящиеся на экране отметки и расстояния между ними должны быть представлены в едином масштабе.Один из израильских истребителей, «№149», отделился от группы и находится в непосредственной близости от Ил-20, летящего у берегов Латакии. Остальные три F-16 находятся примерно в 175 км на ЗСЗ от Хмеймима (определено визуально на индикаторе — между первой и второй окружностью). Зона их боевого дежурства располагается в воздушном пространстве Республики Северного Кипра — частично признанного государства, фактически находящегося под турецким контролем. Отметки от израильских самолетов выделены на индикаторах С-400 желтым цветом, им присвоены номера «125», «130» и «045».Израильские летчики в очередной раз демонстрируют непрофессионализм, совершая вторжение в воздушное пространства суверенного государства. Эрдоган в ярости. Дипломатическая нота протеста — самое первое и наиболее безобидное последствие таких действий. Скорейшее решение вопроса с поставками в Турцию комплексов С-400 должно наконец заставить Израиль следовать соглашению 2015 года об избежании конфликтных ситуаций.F-16 барражируют над Кипром на высотах «от 7 и более километров», потому, несмотря на значительное расстояние, самолеты находятся в зоне видимости РЛС российского и сирийских зенитно-ракетных комплексов. По ним выпускают ракеты, боем охвачена вся восточная часть Средиземного моря!Радар С-400 не дает ошибок. Отметки на индикаторе соответствуют реальным воздушным объектам.Российские эксперты сопоставили представленную на брифинге схему с данными онлайн-сервиса Flightradar24. Популярный ресурс, позволяющий отслеживать положение и детали полета пассажирских самолетов в режиме реального времени. За небольшую плату доступен расширенный функционал — доступ к сохраненным данным за предыдущие 365 дней.По состоянию на 19 ч 03 мин (22:03 по местному) положение отметок, обозначенных как дежурящие над Кипром израильские F-16, в точности совпадало с авиарейсами ME225 (Бейрут — Копенгаген) и MJ302 (Тель-Авив — Тбилиси).Динамика изменения воздушной обстановки: количество, положение и направления движения воздушных объектов на индикаторе С-400 (в период с 22:01 до 22:04) также соответствовало показаниям Flightradar24.Продолжим изучение этих данных.На индикаторе зенитной системы присутствует меньшее количество отметок, чем на трекере гражданских авиарейсов. Дело в том, что Flightradar24 использует данные всемирной системы приема сообщений с транспондеров, которыми оснащаются самолеты гражданской авиации. Каждый ADS-B-транспондер примерно раз в секунду генерирует и отправляет в эфир на частоте 1090 МГц открытое радиосообщение, в котором содержатся точные координаты воздушного судна, его текущая скорость и высота полета.Индикаторы системы С-400 отображают только то, что видит её собственный радар. Военная станция знает о присутствии разведывательного Ил-20, который (по понятной причине) не имеет гражданского транспондера. Также радиолокатор С-400 обнаружил скоростную цель, летящую по баллистической траектории, — выпущенную зенитную ракету С-200.Тем не менее, РЛС не в состоянии увидеть далёкие объекты на малых высотах. Например, рейс TK7263 (Адана — Стамбул), который, по данным трекера, только что вылетел из аэропорта Аданы. Ввиду естественной кривизны Земли и значительного расстояния (около 200 км) набирающий высоту самолет находился ниже радиогоризонта С-400.По этой же причине отсутствует отметка о заходящем на посадку в аэропорту Бейрута рейсе J9266 (Кувейт — Бейрут).На западе, поблизости от района «боевого дежурства F-16» наблюдается интенсивное воздушное движение, но РЛС не видит суда, заходящие на посадку в кипрские аэропорты, кроме рейса КK1002 (Стамбул — Сев. Кипр, выделен △) и DK1490, следующего из Швеции в Ларнаку (выделен ☐).На следующем кадре, где показана ситуация на 22:04, с индикатора С-400 данные отметки уже исчезли: по данным трекера, в этот момент рейс DK1490 стал заходить на посадку в аэропорту Ларнаки, а рейс KK1002 начал снижение, готовясь к посадке в аэропорту Эрджан (в северо-восточной части острова).В это время с северо-запада в район «боевого дежурства F-16» входят несколько воздушных судов. Это рейсы PS781 (Киев — Тель-Авив) и TK790 (Стамбул — Тель-Авив), которые сливаются на индикаторе с ME225 и MJ302, образуя яркое «созвездие».Далее за ними, на северо-западе, в зону видимости радара попадает пара самолетов, летящих над турецкой Аланией.Также на кадрах брифинга с северного направления появляется другая пара отметок, движущихся в ЮЗ и ЮЮЗ направлениях — к одинокому LY76 (Гонконг — Тель-Авив) присоединяется рейс 6Н814 (Сочи — Тель-Авив).Впрочем, это всего лишь догадки.Расположение отметок и динамика ситуации действительно имеют определенное сходство с данными трекера Flightradar24. Для анализа были использованы только достоверные кадры брифинга Минобороны, общедоступные сведения flightradar24 и карта восточной части Средиземного моря. В то же время продемонстрированные показания с индикаторов пункта боевого управления С-400 не позволяют однозначно идентифицировать наблюдаемые объекты. На видеозаписи брифинга мы могли наблюдать всю обстановку только на малом экране, размеров которого явно недостаточно для точного определения количества отметок и их положения в пространстве. К тому же на малом экране отсутствуют всякие пояснения к отметкам. Поэтому смелая гипотеза о том, что на месте F-16 — пассажирские авиалайнеры, является предметом для большого спора.В ходе брифинга генерал-майор И. Конашенков представил подробный отчет о ситуации вокруг разведывательного самолета (007), истребителя (149) и выпущенной ракеты (158Б), акцентируя всё внимание на ближней зоне. И здесь у автора нет никаких сведений, чтобы дополнить официальную картину МО России.Единственный очевидный момент, на который стоит обратить внимание, связан с «районом боевого дежурства F-16», находящимся в воздушном пространстве Турецкой Республики Северного Кипра. Данное обстоятельство, несомненно, подтверждается масштабом на экране индикатора и областью, выделенной генералом Конашенковым, которая значительно удалена от места катастрофы Ил-20. Несение боевого дежурства израильскими летчиками в турецком воздушном пространстве — это как минимум странно и требует дополнительных пояснений.