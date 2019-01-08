"Туполев" готовится начать создание опытных образцов ПАК ДА "Посланник"
Сегодня информационное агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщает, что уже в ближайшее время специалисты «Туполева» приступят к созданию первых опытных образцов будущего самолёта дальней авиации. Речь идёт о реализации в рамках проекта ПАК ДА.
Отмечается, что создание опытных образцов перспективного авиакомплекса стартует в начале 2019 года. Для этого полным ходом идёт передача необходимой конструкторской документации на Казанский авиационный завод.
Из материала:
Задача, которую должны решить специалисты компании «Туполев», состоит в итоговом создании авиакомплекса дальней авиации, который позволит заменить такие самолёты как Ту-95, Ту-160 и Ту-22М3.
Известно, что конструкторы остановились на варианте исполнения ПАК ДА в конфигурации «летающее крыло». Другими словами, у самолёта будет отсутствовать хвостовое оперение. Во внутренних отсеках ПАД ДА должен в итоге нести больший груз вооружений, нежели нынешние средства дальней авиации ВКС РФ. Один из видов вооружений, который будет нести ПАК ДА – гиперзвуковые ракетные комплексы. Ранее сообщалось, что речь может идти о модификации «Кинжала». При этом сам самолёт будет дозвуковым.
В прошлом году в правительстве РФ были озвучены планы на то, что перспективный ракетоносец сможет осуществить первый полёт в 2026 году, а пойти в серию – в 2029-м.
Изначальное название проекта, о котором впервые стали говорить применительно к разработке самолёта дальней авиации, - «Посланник».
Отмечается, что создание опытных образцов перспективного авиакомплекса стартует в начале 2019 года. Для этого полным ходом идёт передача необходимой конструкторской документации на Казанский авиационный завод.
Из материала:
Строительство начнётся в ближайшие месяцы.
Задача, которую должны решить специалисты компании «Туполев», состоит в итоговом создании авиакомплекса дальней авиации, который позволит заменить такие самолёты как Ту-95, Ту-160 и Ту-22М3.
Известно, что конструкторы остановились на варианте исполнения ПАК ДА в конфигурации «летающее крыло». Другими словами, у самолёта будет отсутствовать хвостовое оперение. Во внутренних отсеках ПАД ДА должен в итоге нести больший груз вооружений, нежели нынешние средства дальней авиации ВКС РФ. Один из видов вооружений, который будет нести ПАК ДА – гиперзвуковые ракетные комплексы. Ранее сообщалось, что речь может идти о модификации «Кинжала». При этом сам самолёт будет дозвуковым.
В прошлом году в правительстве РФ были озвучены планы на то, что перспективный ракетоносец сможет осуществить первый полёт в 2026 году, а пойти в серию – в 2029-м.
Изначальное название проекта, о котором впервые стали говорить применительно к разработке самолёта дальней авиации, - «Посланник».
- Использованы фотографии:
- s30132484561.mirtesen.ru, Air&Cosmos
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