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Западные СМИ оценили значение САО "Лотос" для ВДВ России

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Американский журнал National Interest, комментируя информацию о новой российской артиллерийской самоходке 2С42 «Лотос», пишет, что за красотой названия цветка кроется грозное оружие с большими функциональными возможностями. Автора в NI привлекает выбранный конструкторами вариант вооружения для САО – 120-мм пушка, которая может вести огонь различными видами боеприпасов «популярного» калибра.

Западные СМИ оценили значение САО "Лотос" для ВДВ России



Отмечается и скорострельность орудия – до 8 выстрелов в минуту при учёте эффективной дальности поражения цели в 13 км. Это на 4 с лишним километра больше, чем у «Ноны».

Упоминается и возможность десантирования «Лотоса» с борта транспортника Ил-76. Сам транспортник может принять на борт две САО 2С42 «Лотос».

В других западных источниках, где комментируется проект создания «Лотоса», акцент делается на том, что это самоходное артиллерийское орудие повышает возможности Воздушно-десантных войск России. В частности, отмечается повышенный радиус действия самоходки – до 500 км запаса хода на скорости 40 км/ч по грунту и до 70 км/ч по шоссе. Повышается оперативность переброски - необходимо около полуминуты для перевода САО из походного положения в боевое и обратно. Все эти нюансы, как отмечается, дают возможность подразделениям ВДВ осуществить штурмовую операцию с задействованием других средств при огневой поддержке при непосредственном контакте с противником.

Угол вертикального отклонения пушки, доходящий до 80 градусов, позволяет эффективно работать в том числе и по воздушным целям. При этом пулемёт может подавлять живую силу противника, которая могла бы помешать применению основного калибра САО «Лотос».
Использованы фотографии:
vestnik-rm.ru
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