Стало известно, когда у ВМФ появится "дальнобойная" КР "Калибр-М"
Заявления США о скором выходе из Договора по ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) приводят к необходимости совершенствования ракетных систем и комплексов, позволяющих повышать уровень безопасности российских границ. Одно из вооружений, которое уже успело вызвать шквал эмоций на Западе – крылатая ракета «Калибр». Как известно, российские «Калибры» неоднократно применялись по позициям и инфраструктуре террористов на территории Сирии. Применение было насколько эффектным, настолько и эффективным.
Сегодня стало известно о работах по существенному увеличению дальности крылатых ракет для нужд ВМФ России. Сообщается, что ведутся работы по созданию "дальнобойного" варианта крылатых ракет «Калибр-М», способных поражать цель на расстоянии свыше 4,5 тысяч километров. По дальности это вдвое выше существующих модификаций "Калибра".
Информацию подтверждает ТАСС со ссылкой на собственный источник в отрасли.
По материалам, опубликованным в ТАСС, работы уже профинансированы по линии министерства обороны и вышли на этап научно-исследовательских изысканий.
В планах министерства значится постановка на вооружение ВМФ РФ ракет «Калибр-М» в рамках программы, рассчитанной на срок до 2027 года. До конца этого срока ракета должна оказаться на флоте.
У новейшей российской ракеты увеличивается масса боевой части. Она составит около 1 тонны. Ракетой планируют вооружать как надводные боевые корабли, так и подводные лодки.
Особо отмечается, что ракета будет способна нести в том числе ядерную боеголовку.
Радиус действия крылатой ракеты «Калибр-М» в 4,5 тысячи км (как минимум) позволяет существенно расширить боевые возможности любого из российских флотов.
Сегодня стало известно о работах по существенному увеличению дальности крылатых ракет для нужд ВМФ России. Сообщается, что ведутся работы по созданию "дальнобойного" варианта крылатых ракет «Калибр-М», способных поражать цель на расстоянии свыше 4,5 тысяч километров. По дальности это вдвое выше существующих модификаций "Калибра".
Информацию подтверждает ТАСС со ссылкой на собственный источник в отрасли.
По материалам, опубликованным в ТАСС, работы уже профинансированы по линии министерства обороны и вышли на этап научно-исследовательских изысканий.
В планах министерства значится постановка на вооружение ВМФ РФ ракет «Калибр-М» в рамках программы, рассчитанной на срок до 2027 года. До конца этого срока ракета должна оказаться на флоте.
У новейшей российской ракеты увеличивается масса боевой части. Она составит около 1 тонны. Ракетой планируют вооружать как надводные боевые корабли, так и подводные лодки.
Особо отмечается, что ракета будет способна нести в том числе ядерную боеголовку.
Радиус действия крылатой ракеты «Калибр-М» в 4,5 тысячи км (как минимум) позволяет существенно расширить боевые возможности любого из российских флотов.
- Использованы фотографии:
- Allocer, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8856542
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