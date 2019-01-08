Спецслужбы Украины вывезли томос из Софийского собора Киева

Украинские СМИ сообщили, что документ о предоставлении так называемой автокефалии (томос) «Святейшей украинской церкви» был вывезен из Софийского собора в Киеве. Ранее в средствах массовой информации говорилось, что томос должен быть на время возвращён в Стамбул, так как на нём нет необходимых подписей всех церковных стамбульских (константинопольских) иерархов, кроме подписи Варфоломея. Но впоследствии в Киеве опровергли заявления о необходимости перенаправлять томос снова в Турцию.Сегодня говорится, что документ из Софийского собора был вывезен спецслужбами Украины. Представлена версия о том, что документ могли перевезти в Михайловский Златоверхий собор. Там находится кафедра митрофолита СЦУ (ПЦУ) Епифания.В самом тексте томоса, который успели изучить религиоведы, содержится пункт, которые фактически разрывает узы с Киевской Русью, откуда в исторической перспективе (со временем) вышли как сама Украина, так и Россия. Пункт этот касается титула Епифания:Ранее так называемая Украинская православная церковь Киевского патриархата в титуле своего первосвященника, находящегося под анафемой, пусть и весьма своеобразно, но всё-таки указывала принадлежность к исторической Руси. Кроме того, в титуле Филарета звучало слово «патриарх». Полный вариант:Теперь у украинских раскольников нет даже самозваного патриарха, а Украину насильственно отторгли от исторических корней Киевской Руси.