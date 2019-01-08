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Спецслужбы Украины вывезли томос из Софийского собора Киева

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Украинские СМИ сообщили, что документ о предоставлении так называемой автокефалии (томос) «Святейшей украинской церкви» был вывезен из Софийского собора в Киеве. Ранее в средствах массовой информации говорилось, что томос должен быть на время возвращён в Стамбул, так как на нём нет необходимых подписей всех церковных стамбульских (константинопольских) иерархов, кроме подписи Варфоломея. Но впоследствии в Киеве опровергли заявления о необходимости перенаправлять томос снова в Турцию.

Спецслужбы Украины вывезли томос из Софийского собора Киева



Сегодня говорится, что документ из Софийского собора был вывезен спецслужбами Украины. Представлена версия о том, что документ могли перевезти в Михайловский Златоверхий собор. Там находится кафедра митрофолита СЦУ (ПЦУ) Епифания.

В самом тексте томоса, который успели изучить религиоведы, содержится пункт, которые фактически разрывает узы с Киевской Русью, откуда в исторической перспективе (со временем) вышли как сама Украина, так и Россия. Пункт этот касается титула Епифания: Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины.

Ранее так называемая Украинская православная церковь Киевского патриархата в титуле своего первосвященника, находящегося под анафемой, пусть и весьма своеобразно, но всё-таки указывала принадлежность к исторической Руси. Кроме того, в титуле Филарета звучало слово «патриарх». Полный вариант: Патриарх Киевский и Всея Руси-Украины.

Теперь у украинских раскольников нет даже самозваного патриарха, а Украину насильственно отторгли от исторических корней Киевской Руси.
Использованы фотографии:
Фейсбук/Порошенко
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