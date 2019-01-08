Один из погибших в Мариуполе штурмовал войсковую часть в 2014 году

Украинские СМИ публикуют новые подробности взрыва гранаты в одной из мариупольских многоэтажек. Напомним, что ранее сообщалось о гибели двоих человек от взрыва. При этом один оказался сотрудником СБУ. Его звание – прапорщик, он находился в должность заведующего одного из складов Службы безопасности Украины. Это склад боеприпасов.Мариупольский городской портал со ссылкой на анонимный источник в силовых органах сообщает определённые данные о личности второго погибшего. Выяснено, что этот человек ранее проходил фигурантом по делу о нападении на войсковую часть 3057 в апреле 2014 года.Ранее следственные органы распространили информацию о том, что взрыв гранаты произошёл в тот момент, когда двое мужчин решили её разобрать. В квартире в тот момент находились ещё 4 взрослых человека, включая жён погибших, а также двое детей. Также добавлялось, что в крови жертв разрыва гранаты обнаружен алкоголь.Теперь заявлено, что одна из жён говорит о «возможном конфликте». По словам женщины, двое мужчин сообщили собравшимся, что им нужно поговорить с глазу на глаз, после чего вышли на кухню. Через минуту прогремел взрыв. Жена одного из погибших утверждает, что к моменту инцидента мужчины спиртного не употребляли.В материале мариупольского СМИ говорится, что погибший ранее имел несколько судимостей за хулиганство, был фигурантом дела о нападении на в/ч 3057 в Мариуполе. В течение нескольких лет был объявлен в розыск, но затем его фамилию из списка разыскиваемых неожиданно вычеркнули. Высказано предположение о том, что избежать уголовного преследования ему помог друг детства – тот самый сотрудник СБУ, который в итоге тоже погиб в квартире 5 января.Дополнительно сообщается, что на складе, которым до своей гибели заведовал прапорщик СБУ, проведена ревизия - пропажи боеприпасов не обнаружено.