Литва экономически отыграна вводом терминала СПГ под Калининградом

Доставка первичного энергоресурса такого, как природный газ, на подобные расстояния трубой является более экономически целесообразным способом доставки, более дешевым. Но для нас, для Калининградской области, в частности, это резервная мощность, которая существенным образом минимизирует, а точнее сказать, сводит на нет все транзитные риски.

Страны-транзитёры газа из России в Россию больше не представляют экономического интереса, так как отпадает необходимость такого транзита. Речь идёт о транзите газа в самый западный российский регион – Калининградскую область. Сегодня президент Владимир Путин присутствовал на церемонии ввода в эксплуатацию специального терминала по приёму газа с плавучей установки. Речь идёт о так называемой регазификационной установке, которая теперь будет использоваться в регионе.По словам главы государства, Калининградская область больше не зависит от настроений транзитных государств, через которые российский газ шёл в регион. Это в первую очередь Литва.Владимира Путина цитирует ТАСС:Владимир Путин поставил задачу перед властями региона и федеральным правительством по субсидированию для населения Калининградской области разницы в цене на так называемый трубный газ и СПГ.Путин отметил, что ввод подобного терминала является первой для России практикой. Мощность терминала СПГ под Калининградом оценивается в 2,7 млрд кубометров газа в год, что покрывает все потребности региона в энергоносителе.По словам президента, теперь в Калининградской области будет завершён проект по развитию электрогенерирующих мощностей.Комментируя заявления властей стран Балтии по поводу подготовки к выходу из так называемого российского энергетического кольца, Владимир Путин был предельно краток: «Это их дело».Ввод Россией в эксплуатацию терминала СПГ на Балтике - это ещё и жёсткая конкуренция для компаний, обслуживающих терминал в Литве и строящийся терминал в Польше. При этом у России есть существенное преимущество над тем же литовским проектом СПГ: терминал под Калининградом обеспечивается поставками своего, российского, газа, а терминал, за который так ратовала Даля Грибаускайте - полупустая система, которая находится в постоянном ожидании поставщика (в том числе из США), причём ещё и по баснословной цене. Литва и Польша в данной ситуации попросту отыграны в экономическом плане, потеряв возможность получать прибыль с транзита (актуально для Литвы), и получив под боком российский энергетический мегапроект, обещающий быть весьма успешным для РФ.