"Ратнику-3" в бою помогут беспилотники и роботизированные системы

Минобороны России распространило пресс-релиз, в котором представлены некоторые моменты, конкретизирующие итоговый состав новейшей боевой экипировки «солдата будущего». Речь идёт о комплекте «Ратник-3».По сути, «Ратник-3» - это не просто экипировка военнослужащего, а настоящий роботизированный комплекс, в котором реализованы принципы существенного повышения информированности как бойца, так и командования войсковой операцией, в которой боец участвует.Отмечается, что «Ратник-3» планируют интегрировать с беспилотными летательными аппаратами, которые смогут осуществлять разведку на местности с воздуха, передавая всю необходимую информацию по зашифрованному каналу связи.Входящий в состав «Ратника-3» электронный модуль позволит оценивать и состояние самого военнослужащего. Информация о частоте сердечных сокращений, кровяном давлении и других медико-биологических параметрах будет регистрироваться в режиме реального времени.Ранее сообщалось, что эта электронная система позволит блокировать противнику доступ к информационному полю «Ратника-3» в случае гибели бойца или его ранения. Датчики, отслеживающие состояние военнослужащего, в итоге могут посылать сигнал о выводе экипировки с определённым войсковым номером из задействованного в ходе операции информационного поля.Подразделения, которые оснастят новейшими «Ратниками» получать дополнительную автономность с возможностью интеграции в «разведывательно-огневые контуры».Также известно, что в состав экипировки войдут мультимедийный шлем, экзоскелет и противоминные ботинки. Общая масса комплекта - до 12 кг.