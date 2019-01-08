В Йемене подбит танк американского производства - бой хуситов с саудитами
Йеменские хуситы превращаются в настоящих спецов по уничтожению танков американского производства. Издание Yemen Observer сообщает, что хуситы подбили танк M60A3, принадлежавший одному из танковых подразделений армии Саудовской Аравии.
Танк M60A3 является глубокой модернизацией M60 ("Patton"). Боевая машина получила новую систему управления огнём с лазерным дальномером и электронным баллистическим вычислителем, систему ночного видения, новейшую систему пожаротушения и др. Однако система пожаротушения, как оказалось, не помогла саудитам спасти танк.
Несколько дней назад хуситы осуществили обстрел танка Саудовской Аравии в провинции Хадджа.
Отмечено, что имел место достаточно продолжительный бой. Для подавления живой силы так называемой саудовской коалиции и вывода из строя военных автомобилей подразделения хуситов активно применяли пулемёты «Печенег» с нескольких направлений. О числе жертв среди саудовских военных не сообщается. Нужно отметить, что 7,62-мм пулемёты «Печенег» стоят на вооружении йеменской армии.
По некоторым данным, для поражения танка ВС Саудовской Аравии хуситы использовали противотанковый гранатомёт. При этом добавляется, что имела места детонация боекомплекта боевой машины. Видео взрыва приводится в Твиттере - ссылка.
Гневные закадровые комментарии хуситов адресованы США, Израилю и Саудовской Аравии.
Танк M60A3 является глубокой модернизацией M60 ("Patton"). Боевая машина получила новую систему управления огнём с лазерным дальномером и электронным баллистическим вычислителем, систему ночного видения, новейшую систему пожаротушения и др. Однако система пожаротушения, как оказалось, не помогла саудитам спасти танк.
Несколько дней назад хуситы осуществили обстрел танка Саудовской Аравии в провинции Хадджа.
Отмечено, что имел место достаточно продолжительный бой. Для подавления живой силы так называемой саудовской коалиции и вывода из строя военных автомобилей подразделения хуситов активно применяли пулемёты «Печенег» с нескольких направлений. О числе жертв среди саудовских военных не сообщается. Нужно отметить, что 7,62-мм пулемёты «Печенег» стоят на вооружении йеменской армии.
По некоторым данным, для поражения танка ВС Саудовской Аравии хуситы использовали противотанковый гранатомёт. При этом добавляется, что имела места детонация боекомплекта боевой машины. Видео взрыва приводится в Твиттере - ссылка.
Гневные закадровые комментарии хуситов адресованы США, Израилю и Саудовской Аравии.
- Использованы фотографии:
- Tomás Del Coro, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=58160237
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