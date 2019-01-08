Отказ РФ от услуг Украины по стыковочным системам - новейший "Курс-МКП"

"Курс-МКП" состоит из конструктивно законченных модулей. Конструкция позволяет использовать аппаратуру в герметичных отсеках Международной космической станции и в условиях возможной разгерметизации.

Возможно, термин «импортозамещение» и успел набить оскомину, однако недооценивать успехи по целому ряду его направлений было бы странно. Сегодня пришли новости о том, что в нашей стране успешно завершены испытания новейшей стыковочной системы для орбитальной станции. Сайт «Российских космических систем» (РКС) сообщает, что в НИИ Точных приборов закончили серию испытаний системы «Курс-МКП», которая предназначена для стыковочных действий космических кораблей с МКС.Казалось бы, причём здесь импортозамещение... А дело в том, что для стыковки сегодня используется система «Курс», разработанная в СССР и доставшаяся «по наследству» Украине. В 2002 году стыковочные системы производятся на российской территории, однако всё это время российский производитель не мог обойтись без украинских комплектующих.Теперь такой зависимости не будет. Новейшая российская стыковочная система, как сообщается, во многом превосходит разработку, созданную в 1980-х годах в Киеве.Приёмо-сдаточные испытания «Курс-МКП» успешно завершились в конце прошлого года, и теперь производитель готов обеспечивать на их основе надёжную стыковку с российским сегментом МКС как пилотируемых, так и грузовых космических кораблей.Из заявления пресс-службы компании:Отмечено, что это гарантия бесперебойной работы всей системы.Таким образом, украинский производственный сектор потерял ещё одно направление для кооперации с Россией, что стало результатом экономической политики украинских (майданных) властей. Ранее украинские власти неоднократно заявляли, что "без украинских технологий (хотя речь ещё о советских технологиях) стыковка невозможна". Теперь можно констатировать отказ России от стыковочной системы, которую Украина приписала себе.