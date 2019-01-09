Аналитика

Унижение в Анкаре. "Неприемлемый" Болтон

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Президент Турции Тайип Эрдоган публично отчитал советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в день его визита в Турцию, назвав его позицию по ситуации в Северной Сирии неприемлемой.




«Болтон делает большую ошибку, его заявление неприемлемо. Террористические организации не представляют курдов. Те, кто распространяет ложь о том, что Турция убивает курдов в Сирии, пытаются играть на настроениях мирового сообщества», — заявил Эрдоган, выступая перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития.

Ранее Болтон заявил, что сроки вывода американских войск из Сирии зависят от ликвидации оставшихся боевиков запрещенной в России террористической группировки ИГ в стране и обеспечения безопасности сил самообороны курдов.

По его словам, США настаивают на обеспечении безопасности Отрядов самообороны курдов (YPG), которые являются союзниками Вашингтона, от возможных действий со стороны Турции.

Унижение в Анкаре. "Неприемлемый" Болтон


Турецкий глава также добавил, что Турция «в ближайшее время перейдет к решительным действиям по нейтрализации террористов в Сирии». Напомним, что РПК (Рабочая партия Курдистана) и аффилированные с ней YPG считаются в Турции террористическими организациями.

Помимо этого заявления, которое в Америке уже оценили как оскорбительное, глава Турции отказался от встречи с Болтоном, который покидает Турцию, так и не встретившись с ее президентом, что, несомненно, являлось одной из целей этого визита. И об этой встрече была достигнута предварительная договоренность.

Темой несостоявшейся встречи, как нетрудно понять, должно было быть обсуждение ситуации в Сирии после принятого президентом США решения вывести войска из арабской республики.

Но неожиданно для американской стороны Эрдоган от беседы с Болтоном отказался, сославшись на занятость в связи с решением более важных для него вопросов в контексте приближающихся выборов в местные органы власти Турцию.



Чтобы достичь максимально унизительного эффекта для американского визитера, статус турецкой делегации был подчёркнуто занижен по рангу представленных в ней официальных лиц: заместитель главы МИД Седат Онал, заместитель министра обороны Юнус Эмре Караосманоглу, заместитель главы Национальной разведывательной организации Джемалеттин Челик. Причем возглавлял группу «турецких товарищей» пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, что тоже недвусмысленно определяло отношение Анкары к этим переговорам.



Встреча состоялась в президентском комплексе за закрытыми дверями и длились 2 часа 10 минут. С американской стороны, помимо Болтона, в ней приняли участие председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд, спецпредставитель Госдепартамента по Сирии Джеймс Джеффри и другие. Согласно инсайдерским данным, никакого «прорыва» на переговорах не произошло, как и не отметилось сближения позиций. Впрочем, рассчитывать при таких исходных данных на достижение какого-то результата было бы странным.


Как сообщают американские источники, советник Дональда Трампа покидал Турцию буквально в ярости. И от намерения отреагировать на публичное унижение ответным демаршем его удержала только необходимость сохранить возможность дальнейших контактов и пространство для политических маневров.

В чем причина таких демонстративных действий Эрдогана?



Дело в том, что ранее, во время его встречи с американским коллегой на полях саммита G-20 в Буэнос-Айресе, а затем в ходе целой серии телефонных переговоров были достигнуты вполне конкретные договоренности по Северной Сирии, предполагающие эвакуацию американского воинского контингента из этого района и передачу «ответственности за происходящее там» Турции. Вооруженные формирования курдов (YPG) фактически остались за рамками этих соглашений.

Трамп объявил, что США уничтожила ИГ (с возможными «рецидивами» будет решать вопросы Турция), и больше американцам там делать нечего. То есть устраивать дальнейшую судьбу курдских сепаратистов хозяин Белого дома явно не планировал.

Если рассматривать вопрос с чисто прагматической точки зрения, он поступил вполне логично. Ситуация с поддержкой сепаратистских устремлений части курдов (а, собственно, этим и был занят американский контингент) зашла в тупик и не имела перспектив развития. Кроме того, ее развитие последовательно превращало одного из важнейших американских союзников во врага.

Выводя же контингент с Севера Сирии, Вашингтон не только не теряет влияния в регионе (военное присутствие обеспечивают базы в соседних странах), но и приобретает известную свободу маневра. При этом имеется надежда что столкновение на Севере Сирии интересов Турции, Ирана и России могут привести к распаду этого ситуационного альянса.

Однако эта логика не была принята значительной частью окружения Трампа, прежде всего теми, кто наиболее тесно связан с Израилем. Как известно, Тель-Авив сильно озаботило решение Трампа, поскольку еврейское государство видит в курдах важный инструмент против Ирана, Сирии и Турции.



Как бы то ни было, но приближенные Трампа предпринимают серьезные усилия, чтобы переиграть его договоренности с Эрдоганом. В этом, собственно, и заключалась цель блиц-визита Болтона в Анкару.

Однако Эрдогану обсуждать с американским гостем пересмотр достигнутых договоренностей совершенно не хотелось, тем более что он прекрасно понимал, что в предполагаемом «диалоге» уступки могут быть только с турецкой стороны.

А поскольку обеспечивать безопасность YPG он совершенно не собирается (а именно этого намерен был добиться Болтон), то и встречаться с советником американского президента не стал.



Когда Эрдоган мотивировал отказ от личного участия в переговорах подготовкой к выборам, он нисколько не покривил душой. Строго говоря, он вполне мог бы встретиться с американским гостем и поговорить с ним «не о чем» без столь эффектного и унизительного для США демарша. Но он выбрал именно такой путь, который, несомненно, будет высоко оценен его соотечественниками — как знак турецкого могущества. Когда ее руководитель не боится поставить на место зарвавшихся американцев. Такие шаги неизменно обеспечивают турецкому лидеру высокий рейтинг и широкую поддержку. Практичный политик, он не преминул использовать визит Болтона для предвыборной агитации.
Автор:
Борис Джерелиевский
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