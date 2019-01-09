Унижение в Анкаре. "Неприемлемый" Болтон

Президент Турции Тайип Эрдоган публично отчитал советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в день его визита в Турцию, назвав его позицию по ситуации в Северной Сирии неприемлемой.«Болтон делает большую ошибку, его заявление неприемлемо. Террористические организации не представляют курдов. Те, кто распространяет ложь о том, что Турция убивает курдов в Сирии, пытаются играть на настроениях мирового сообщества», — заявил Эрдоган, выступая перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития.Ранее Болтон заявил, что сроки вывода американских войск из Сирии зависят от ликвидации оставшихся боевиков запрещенной в России террористической группировки ИГ в стране и обеспечения безопасности сил самообороны курдов.По его словам, США настаивают на обеспечении безопасности Отрядов самообороны курдов (YPG), которые являются союзниками Вашингтона, от возможных действий со стороны Турции.Турецкий глава также добавил, что Турция «в ближайшее время перейдет к решительным действиям по нейтрализации террористов в Сирии». Напомним, что РПК (Рабочая партия Курдистана) и аффилированные с ней YPG считаются в Турции террористическими организациями.Помимо этого заявления, которое в Америке уже оценили как оскорбительное, глава Турции отказался от встречи с Болтоном, который покидает Турцию, так и не встретившись с ее президентом, что, несомненно, являлось одной из целей этого визита. И об этой встрече была достигнута предварительная договоренность.Темой несостоявшейся встречи, как нетрудно понять, должно было быть обсуждение ситуации в Сирии после принятого президентом США решения вывести войска из арабской республики.Но неожиданно для американской стороны Эрдоган от беседы с Болтоном отказался, сославшись на занятость в связи с решением более важных для него вопросов в контексте приближающихся выборов в местные органы власти Турцию.Чтобы достичь максимально унизительного эффекта для американского визитера, статус турецкой делегации был подчёркнуто занижен по рангу представленных в ней официальных лиц: заместитель главы МИД Седат Онал, заместитель министра обороны Юнус Эмре Караосманоглу, заместитель главы Национальной разведывательной организации Джемалеттин Челик. Причем возглавлял группу «турецких товарищей» пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, что тоже недвусмысленно определяло отношение Анкары к этим переговорам.Встреча состоялась в президентском комплексе за закрытыми дверями и длились 2 часа 10 минут. С американской стороны, помимо Болтона, в ней приняли участие председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд, спецпредставитель Госдепартамента по Сирии Джеймс Джеффри и другие. Согласно инсайдерским данным, никакого «прорыва» на переговорах не произошло, как и не отметилось сближения позиций. Впрочем, рассчитывать при таких исходных данных на достижение какого-то результата было бы странным.Как сообщают американские источники, советник Дональда Трампа покидал Турцию буквально в ярости. И от намерения отреагировать на публичное унижение ответным демаршем его удержала только необходимость сохранить возможность дальнейших контактов и пространство для политических маневров.В чем причина таких демонстративных действий Эрдогана?Дело в том, что ранее, во время его встречи с американским коллегой на полях саммита G-20 в Буэнос-Айресе, а затем в ходе целой серии телефонных переговоров были достигнуты вполне конкретные договоренности по Северной Сирии, предполагающие эвакуацию американского воинского контингента из этого района и передачу «ответственности за происходящее там» Турции. Вооруженные формирования курдов (YPG) фактически остались за рамками этих соглашений.Трамп объявил, что США уничтожила ИГ (с возможными «рецидивами» будет решать вопросы Турция), и больше американцам там делать нечего. То есть устраивать дальнейшую судьбу курдских сепаратистов хозяин Белого дома явно не планировал.Если рассматривать вопрос с чисто прагматической точки зрения, он поступил вполне логично. Ситуация с поддержкой сепаратистских устремлений части курдов (а, собственно, этим и был занят американский контингент) зашла в тупик и не имела перспектив развития. Кроме того, ее развитие последовательно превращало одного из важнейших американских союзников во врага.Выводя же контингент с Севера Сирии, Вашингтон не только не теряет влияния в регионе (военное присутствие обеспечивают базы в соседних странах), но и приобретает известную свободу маневра. При этом имеется надежда что столкновение на Севере Сирии интересов Турции, Ирана и России могут привести к распаду этого ситуационного альянса.Однако эта логика не была принята значительной частью окружения Трампа, прежде всего теми, кто наиболее тесно связан с Израилем. Как известно, Тель-Авив сильно озаботило решение Трампа, поскольку еврейское государство видит в курдах важный инструмент против Ирана, Сирии и Турции.Как бы то ни было, но приближенные Трампа предпринимают серьезные усилия, чтобы переиграть его договоренности с Эрдоганом. В этом, собственно, и заключалась цель блиц-визита Болтона в Анкару.Однако Эрдогану обсуждать с американским гостем пересмотр достигнутых договоренностей совершенно не хотелось, тем более что он прекрасно понимал, что в предполагаемом «диалоге» уступки могут быть только с турецкой стороны.А поскольку обеспечивать безопасность YPG он совершенно не собирается (а именно этого намерен был добиться Болтон), то и встречаться с советником американского президента не стал.Когда Эрдоган мотивировал отказ от личного участия в переговорах подготовкой к выборам, он нисколько не покривил душой. Строго говоря, он вполне мог бы встретиться с американским гостем и поговорить с ним «не о чем» без столь эффектного и унизительного для США демарша. Но он выбрал именно такой путь, который, несомненно, будет высоко оценен его соотечественниками — как знак турецкого могущества. Когда ее руководитель не боится поставить на место зарвавшихся американцев. Такие шаги неизменно обеспечивают турецкому лидеру высокий рейтинг и широкую поддержку. Практичный политик, он не преминул использовать визит Болтона для предвыборной агитации.